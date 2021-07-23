Китай выпустил новейший процессор на собственной уникальной архитектуре. Он на 50% мощнее предшественника

Loongson официально представила процессор 3А5000 на базе архитектуры LoongArch собственной разработки. Она никак не связана с х86, ARM и другими западными архитектурами. В сравнении с предшественником, вышедшим в декабре 2019 г., новый 3А5000 энергоэффективнее на 30% и производительнее на 50%. По своим возможностям он догнал ряд процессоров AMD.

Китайский CPU

Китайская компания Loongson провела премьеру своего новейшего процессора 3A5000 на собственной архитектуре. В его основе нет ничего ни от х86, ни от ARM с MIPS и RISC-V, пишет портал Tom’s Hardware.

Уникальная китайская архитектура получила название LoongArch. По заявлениям разработчиков, производительность чипа 3A5000, также известного как LS3A5000, находится на уровне AMD Ryzen первого поколения. Другими словами, до современных чипов AMD и Intel он пока недотягивает.

Новинка Loongson предназначена для использования в настольных компьютерах и ноутбуках потребительского сегмента.

Следующие чипы Loongson наверняка смогут тягаться с последними новинками AMD и Intel

Продаваться новый процессор будет только на территории Китая, по крайней мере, первое время после выпуска. Сроки его появления за пределами КНР разработчики не называют, как и его розничную стоимость, хоты бы на домашнем рынке.

Особенности архитектуры и возможности процессора

По заявлениям представителей Loongson, система команд ее архитектуры LoongArch состоит из приблизительно 2000 уникальных инструкций. Им удалось добиться повышенной энергоэффективности процессора за счет отказа от устаревших процессорных команд.

В дополнение к базовому набору команд также были реализованы инструкции двоичного преобразования (LBT), векторной обработки (LSX), расширенной векторной обработки (LASX) и виртуализации (LVZ).

Процессор 3А5000 и первый лэптоп на его основе

Для производства процессора 3A5000 используется 12-нанометровый техпроцесс. Loongson не уточняет, на фабриках какой компании он выпускается, и каковы нынешние объемы его производства. Все другие процессоры Loongson производит компания STMicroelectronics, у самой Loongson собственных заводов нет.

Каждый такой чип содержит в себе по четыре вычислительных ядра, частота которых достигает 2,5 ГГц. В каждом ядре есть квартет арифметически-логических устройств (ALU) и два блока для обработки векторных операций по 256 бит каждый.

Работа с памятью и сравнение с другими моделями

Портал Tom’s Hardware сравнил новый 3A5000 с его предшественником, 3A4000 или LS3A4000. Более современный процессор опережает его как по производительности, так и по потреблению энергии, причем отрыв по обоим этим параметрам весьма внушительный.

Согласно имеющимся данным, 3A5000 оказался на 50% более производительным. Энергоэфективность в его случае выше на немалые 30%. Для этого в процессоре применена технология динамического управления напряжением питания и тактовой частой ядер, плюс используется функция отключения тех или иных блоков, если те в данный момент времени не задействованы.

Автоматизация цепочек поставок может снизить операционные затраты на 10% Ритейл

Столь выдающихся результатов Loongson добилась менее чем за два года. Как сообщал CNews, процессор 3А4000 был представлен в конце декабря 2019 г. Во многом большая разница в возможностях чипов связана с их топологиями – если 3А5000 12-нанометровый, то 3А4000 лишь 28-нанометровый.

28-нанометровый Loongson 3А4000

Новое детище Loongson содержит два контроллера оперативной памяти DDR4, вплоть до DDR4-3200. Есть поддержка памяти с протоколом коррекции ошибок (ECC) и четыре контроллера HyperTransport 3.0. Также разработчики не преминули реализовать в 3А5000 поддержку SM2, SM3 и SM4 – китайских стандартов шифрования данных.

Серверные процессоры из Китая

Впервые о готовящейся премьере процессора 3А5000 стало известно еще в середине апреля 2021 г. Тогда же появилась информация, что Loongson готовит еще один чип – 3С5000.

От 3А5000 процессор 3С5000 отличается не только названием, но и сферой использования. Это серверный чип, предназначенный для использования в многопроцессорных конфигурациях. Подробностей о нем почти нет: как и 3А5000, он выпускается по 12-нанометровым нормам, но при этом содержит 16 вычислительных ядер. В продажу на территории Китая 3С5000 должен поступить ближе к концу 2021 г.

Как в Китае появился будущий конкурент Intel и AMD

За брендом Loongson скрывается китайская компания BLX IC Design Corporation. Она была основана в 2002 г. при участии Института компьютерных технологий, академией наук Китая и группой Jiangsu Zhongy Group.

Процессорная архитектура компании первоначально носила название «Godson» («Крестный сын»). Впоследствии ее переименовали в «Loongson» («Сын дракона»), теперь же она известна как LoongArch. Она была разработана полностью независимо от западных компаний, и на ее основе, к примеру, в сентябре 2008 г. был представлен процессор Godson-3. Над его разработкой трудились около 300 инженеров из Института компьютерных технологий, 200 из которых занимались аппаратной, а другие 100 – программной частью. Разработка финансировалась правительством Китая.

В список клиентов BLX IC Design Corporation, закупающих процессоры Loongson, входят компания Lenovo (один из крупнейших производителей компьютерной и серверной техники в мире) и Китайский исследовательский институт ракетной техники. В 2019 г. объем поставок этих чипов превысил 500 тыс. экземпляров.