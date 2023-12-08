Китай совершил гигантский прорыв в производстве процессоров вопреки санкциям США

В Китае с высокой долей вероятности появилось собственное производство 5-нанометровых процессоров. В этом плане он догнал Южную Корею и Тайвань и опередил США с ее 10 нм. Год назад пределом Китая была топология 14 нм.

Китайские 5 нанометров

Компания SMIC, крупнейший в КНР (и один из крупнейших в мире) контрактный производитель микросхем, вероятнее всего, освоил технологию производства 5-нанометровых процессоров. Как пишет портал Tom’s Hardware, на это указывает существование процессора Kirin 9006C за авторством компании HiSilicon – это «дочка» Huawei, и об этом CPU есть упоминания на сайте головной компании.

Как сообщал CNews, данный процессор лежит в основе ноутбука Qingyun L540, который Huawei анонсировала в начале декабря 2023 г. Это восьмиядерное решение с архитектурой ARM (четыре ядра Cortex A77 и А55 на частоте до 3,13 и 2,05 ГГц соответственно и видеоподсистема Mali-G78 MP2 на двух ядрах). На момент анонса ноутбука техпроцесс, как и производитель данного CPU, известны не были, но Tom’s Hardware пишет, что это, скорее всего, 5 нм и SMIC.

Гигантский шаг вперед

ИТ-индустрия Китая, в особенности производство микросхем, находится под беспрецедентным санкционным давлением со стороны властей США. Из-за них Huawei больше не может выпускать свои процессоры на фабриках лидера в этой области – тайваньской компании TSMC, вследствие чего HiSilicon быстро вылетела из топ-5 крупнейших разработчиков ARM-процессоров.

SMIC со своей стороны больше не вправе рассчитывать на поставки иностранных и особенно голландских установок для литографии, чтобы выпускать современные микросхемы и процессоры. Однако свое развитие компания не останавливает – еще летом 2022 г. она начала оперативно осваивать 7-нанометровый техпроцесс, подсмотрев технологию у TSMC, а в сентябре 2022 г. объявила о переходе на полностью импортонезависимую топологию 14 нм.

Таким образом, на переход с 14 до 5 нм SMIC потребовалось немногим больше года. Intel вплоть до 2021 г. прочно сидела на 14 нм и лишь недавно полностью перешла 10 нм (более тонкие техпроцессы ей пока недоступны), а TSMC на апдейт с 14 до 5 нм потребовалось около 10 лет.

Секрет почти раскрыт

Каким чудом SMIC удалось реализовать выпуск 5-нанометровой продукции, к моменту выхода материала известно не было. Но в этом плане она догнала и тайваньскую TSMC, и корейскую Samsung – мировых лидеров в контрактном производстве полупроводниковой продукции. Они освоили этот техпроцесс в 2020 г.

Ответ на вопрос, как SMIC удалось добраться до 5 нм, возможно, дал портал The Elec. Его эксперты отметили, что у SMIC действительно нет доступа к современному литографическому оборудованию с экстремальным ультрафиолетом (EUV), но, по их данным, у компании все еще сохраняется возможность закупать аппаратуру глубокого ультрафиолета (DUV).

DUV – более старая на фоне EUV технология, но, тем не менее, свою актуальность она еще не потеряла. На практике это может означать потенциальные ограничения при производстве микросхем, что вполне может отразиться на технических характеристиках процессоров Huawei.

Адаптация тайваньских технологий

Тайваньская TSMC перешла на 5 нм во II квартале 2020 г., что совпало по времени с введением американскими властями запрета на ее сотрудничество с Huawei. Ей, однако, позволили выпустить ранее заказанные чипы, и это, в частности, огромные партии 5-нанометровых Kirin 9000.

Не исключено, что новый Kirin 9006C – это или слегка модифицированный 9000, или новый чип, основанный на нем. Но между ними есть как минимум одно отличие – 9006С, в отличие от 9000, лишен встроенного 5G-модема, так как ориентирован на использование в ноутбуках, а не в планшетах и смартфонах.

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В то же время нельзя не учитывать существование процессора Kirin 9000S, который, как пишет Tom’s Hardware, тоже выпускает SMIC, притом якобы массово.

Вполне вероятно, что для разработки этих процессоров Huawei использовала инструментарий проектирования чипов, который, как сообщал CNews, создала ранее в 2023 г. в содружестве с несколькими ИТ-компаниями Китая. Этот инструментарий полностью лишен зависимости от иностранных технологий, что не оставляет США ни единого шанса наложить запрет на его использование.