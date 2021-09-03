Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
U.S. Department of Energy
Министерство энергетики США
Публикаций - 40, упоминаний - 52
U.S. Department of Energy упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Insight Partners 6 1
|Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 202 1
|LinkedIn 541 1
|Tesla Motors 243 1
|Jaguar Cars 66 1
|JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 178 1
|GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
|BASF 24 1
|Nikola Corporation 6 1
|GM - General Motors 174 1
|Latham & Watkins 6 1
|CME Group 9 1
|Jones Day 17 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 556 2
|ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
|Bloomberg 798 1
|Thomson Reuters - Рейтер 2975 1
|WCCFTech - Издание 33 1
|Forbes - Форбс 461 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 117 1
|CrunchBase 62 1
|Ars Technica 288 1
|Yahoo Finance 21 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 71 3
|IDC - International Data Corporation 3200 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Hindenburg Research 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898244, в очереди разбора - 801400.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898244, в очереди разбора - 801400.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru