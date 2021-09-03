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U.S. Department of Energy
Министерство энергетики США



03.09.2021 Процессоры AMD Epyc обеспечат работу суперкомпьютера лаборатории Министерства энергетики США 2
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 1
29.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила серверы на базе процессоров AMD EPYC 1
12.03.2021 HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений? 1
01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены 1
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 1
21.09.2020 Директор и основатель «главного конкурента» Tesla бежал из собственной компании 1
24.07.2020 Intel рассказала о росте чистой прибыли, но призналась в провале по техпроцессу 7 нм 1
14.04.2020 Власти США изгоняют из страны китайского телеком-гиганта 1
06.03.2020 HPE и AMD создадут самый быстрый суперкомпьютер в мире 1
03.03.2020 Фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению Veeam за $5 млрд 1
17.05.2019 HPЕ поглощает легендарного производителя суперкомпьютеров Cray 2
07.05.2019 AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс 1
01.04.2019 Intel впервые показала свою «экспоненциальную» графику Xe. Цена. Видео 2
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel 5
12.03.2019 Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand 1
24.11.2014 Delta Electronics и DTE Energy представили новое поколение зарядных устройств для электромобилей 3
17.11.2014 США построит два флагманских суперкомпьютера для национальных лабораторий на базе технологий IBM и Nvidia 1
17.12.2012 ИБП Schneider Electric получили сертификат Energy Star 1
10.12.2012 Экзафлопсный суперкомпьютер в России: разыскивается финансирование 2
12.10.2011 «Национальная Лаборатория Окриджа» строит самый мощный суперкомпьютер в мире на базе Nvidia Tesla 1
01.08.2011 Выручка PTC в третьем квартале 2011 г. превысила $292 млн 1
27.07.2011 Виновникам утечки «секретных» документов в «Яндекс» и Google ничего не угрожает 1
09.03.2011 Запущен самый мощный суперкомпьютер России 1
21.02.2011 Россияне решили создать процессор для экзафлопсного суперкомпьютера 1
04.02.2011 Экзафлопсный суперкомпьютер в России: первые детали проекта 1
31.05.2010 11 суперкомпьютеров России включено в число самых мощных систем мира 1
05.04.2010 Энергоэффективность серверов IBM на базе Power7 соответствует требованиям Energy Star 1
20.11.2009 Решение IBM поддержит научные исследования в области cloud computing 2
11.11.2008 В Минэнерго США установлен самый быстрый в мире суперкомпьютер 1
15.11.2007 Суперкомпьютер IBM Blue Gene/L бьет рекорды производительности 1
16.08.2007 Утечка в ядерной лаборатории в Лос Аламосе: секретные данные «утекли» через почту 1
28.07.2006 В Россию ввезено высокообогащенное ядерное топливо из Ливии 1
30.06.2006 Выявлен канал скрытого финанирования ядерных исследований в США 1
10.05.2006 Два новых исследовательских спутника пополнили “орбитальный поезд” 1
10.04.2006 Американские энергетики перенимают опыт сибиряков 1
10.03.2006 МOF-структуры решат проблему водородного топлива? 1
16.06.2005 В NASA тестируют космический аппарат для изучения Плутона 1
31.05.2005 Авария в Москве и российский атом: новые аспекты? 2
03.02.2005 Покойся с миром, мобильник 1

Публикаций - 40, упоминаний - 52

U.S. Department of Energy упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 437 8
Intel Corporation 5430 8
AMD - Advanced Micro Devices 2111 6
Cray 63 4
Lenovo Group 1815 3
IBM 4589 3
Nvidia Corp 2366 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 307 2
Twitter 2208 2
Microsoft Corporation 14059 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5291 1
Mobileye 18 1
VK - Mail.ru Group 2671 1
Dell Technologies 133 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
Ctrl IQ 4 1
Yandex - Яндекс 4281 1
Oracle Corporation 3994 1
Google LLC 8521 1
Sugon Information Industry 13 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 3 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 6 1
Intel IOTG - Internet of Things Group 10 1
Veeam Software 251 1
Apple Inc - Эппл Рус 8542 1
Xilinx 32 1
HP Autonomy 57 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
HP - Hewlett-Packard 1303 1
Mellanox Technologies 69 1
China Telecom 118 1
Fujitsu 897 1
HP Inc. 3566 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1445 1
Huawei 2860 1
Alibaba Group 305 1
Dell EMC 2974 1
SEC Consult Services 982 1
Insight Partners 6 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 202 1
LinkedIn 541 1
Tesla Motors 243 1
Jaguar Cars 66 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 178 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
BASF 24 1
Nikola Corporation 6 1
GM - General Motors 174 1
Latham & Watkins 6 1
CME Group 9 1
Jones Day 17 1
Пентагон - Министерство обороны США 498 2
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 6 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 988 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1103 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 163 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 389 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 198 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 556 2
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 261 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 252 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1289 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2018 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5595 2
ARM64 - Архитектура процессора 1043 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 666 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 164 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2278 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 473 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 219 1
Nvidia GeForce GTX 2409 5
Frontier - суперкомпьютер 14 4
Cray Slingshot 5 3
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 14 3
Cray Shasta - Суперкомпьютерная платформа 7 3
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 88 3
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 18 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 99 2
El Capitan - Суперкомпьютер 10 2
AMD EPYC Genoa - Серия микропроцессоров 3 2
AWS - Amazon Web Services 571 2
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 2
Linux OS 4941 2
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 2
Linux RHEL - Rocky Linux 6 1
IBM Power System AC - Серия серверов 1 1
IBM Power System S - Серия серверов 1 1
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 5 1
Nvidia Volta GV 26 1
AMD Infinity Architecture 3 1
HPE Cray Shasta 1 1
HPE Cray Slingshot 1 1
EuroHPC LUMI - суперкомпьютер 4 1
AMD ROCm - программная платформа для ускорения вычислений 5 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 384 1
HPE Cray EX 3 1
Intel Granite Rapids - серия серверных процессоров 4 1
Microsoft DirectX Direct3D 20 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 77 1
Microsoft Azure 1173 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 324 1
Veeam Availability Suite 46 1
IBM Power9 21 1
HPE Apollo 11 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 4 1
HPE Nimble Storage dHCI - Интеллектуальное самоуправляемое флеш хранилище в ЦОД и облаке 26 1
Intel Alder Lake 21 1
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 7 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 224 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1077 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 3
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
Largent Bill - Ларджент Билл 7 1
Waldman Eyal - Уолдман Эял 2 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 5 1
Girsky Stephen - Гирски Стивен 1 1
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 1
Nichols Jeff - Николс Джефф 2 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Del Prete Crawford - Дель Прете Кроуфорд 2 1
Devor Ross - Девор Росс 1 1
Ayers Nick - Айерс Ник 1 1
Vega Gil - Вега Гил 1 1
Largent William J. - Ларджент Уильям 6 1
Hinkle Ryan - Хинкл Райан 1 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 17 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 29 1
Залманов Дмитрий 22 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 24 1
Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18303 16
Россия - Российская федерация - РФ 66331 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7055 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6941 3
Япония 3895 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 900 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5360 2
Америка 591 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 104 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9449 2
Германия - Федеративная Республика 4606 2
США - Колумбия - Вашингтон 476 2
США - Калифорния 1325 2
Финляндия - Финляндская Республика 989 2
Европа 4640 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 174 1
Чехия - Острава 3 1
Израиль - Йокнеам-Илит 1 1
США - Саннивейл 28 1
США - Беркли 40 1
Аргентина - Аргентинская Республика 233 1
Таиланд - Королевство 434 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 853 1
Саудовская Аравия - Королевство 332 1
Солнечная система 269 1
Китай - Тайвань 737 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 504 1
Узбекистан - Республика 988 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1037 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1274 1
Израиль 911 1
Украина 4221 1
Дания - Королевство 480 1
Франция - Французская Республика 2691 1
Норвегия - Королевство 523 1
Швеция - Королевство 974 1
Исландия 114 1
Колумбия - Республика 163 1
Эстония - Эстонская Республика 505 1
Польша - Республика 1015 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1064 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1082 2
Закон Мура - Moore's law 89 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1078 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 296 1
Bloomberg 798 1
Thomson Reuters - Рейтер 2975 1
WCCFTech - Издание 33 1
Forbes - Форбс 461 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 117 1
CrunchBase 62 1
Ars Technica 288 1
Yahoo Finance 21 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 71 3
IDC - International Data Corporation 3200 1
Markets&Markets Research 78 1
Hindenburg Research 3 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 16 5
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 42 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 52 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 3 1
NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 132 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
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