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U.S. Department of Energy Министерство энергетики США

U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США

СОБЫТИЯ


03.09.2021 Процессоры AMD Epyc обеспечат работу суперкомпьютера лаборатории Министерства энергетики США

AMD объявила о том, что Аргоннская национальная лаборатория (Argonne National Laboratory) Министерства энергетики США (DOE) выбрала процессоры AMD Epyc для нового суперкомпьютера под названием Polaris, который подготовит исследователей к работе на экзафлопсном суперкомпьютере Argonn
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel

ку по запуску первого в мире суперкомпьютера с производительностью более 1 экзафлопс. Представители Министерства энергетики США (U.S. Department of Energy), которое выступает заказчиком, официа
11.11.2008 В Минэнерго США установлен самый быстрый в мире суперкомпьютер
27.03.2003 Qwest расширит магистральную сеть Департамента энергетики США

Qwest Communication объявил в среду о получении контракта на усовершенствование магистральной сети Энергетических наук (ESnet), принадлежащей Департаменту Энергетики США. Новая договоренность дополнила уже существующий контракт на поддержку сети, подписанный в декабре 1999 года. Часть сети будет расширена до 10 Гбит/с для предоставле
21.08.2002 "Новософт" завершает первый проект для Минэнергетики США

В компании "Новософт" завершается первый проект для Министерства энергетики США. Разработка ведется в рамках проекта "Новософт-Железногорск" - Центра офшорного программирования, учрежденного компанией "Новософт" и Международным Центром развития

24.08.2001 IBM и Департамент Энергетики США работают над созданием суперкомпьютера, превосходящего все существующие

Компания IBM объявила о заключении партнерского соглашения с Департаментом Энергетики США на совместную разработку самого мощного суперкомпьютера из ныне сущеcтвующих. Кластер под кодовым названием "Blue Gene" (Голубой ген) во много раз превзойдет по ско
29.11.1999 Министерство Энергетики США готово использовать нефтяные резервы
04.11.1999 Эксперты Министерства Энергетики США утверждают, что российские ядерные объекты не подвержены проблеме 2000 года

Согласно отчету команды экспертов, представленному в Министерство Энергетики США, российские системы по управлению военными ядерными запасами адекватно защищены и не станут жертвой известной проблемы 2000 года. Команда специалистов во главе с Бен
08.09.1999 Министерство Энергетики США готовится к генеральной репетиции 2000 года

До 2000 года осталось совсем немного, и Министерство Энергетики США готовится к генеральной репетиции. 8 сентября все компьютерные системы обслуживающие электростанции и другие объекты жизненно важные для энергетики государства будут
30.11.1998 IBM намерена поставить Министерству энергетики США систему с производительностью 10 терафлоп

В 2000 году компания IBM намерена поставить Министерству энергетики США систему с производительностью 10 терафлоп. Кроме того, согласно заявлению Николаса Донофрио (Nicholas Donofrio), первого вице-президента Департамента производства и


Публикаций - 197, упоминаний - 228

U.S. Department of Energy и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 42
Intel Corporation 12811 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 20
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 19
Т-Платформы - T-Platforms 412 12
Nvidia Corp 4002 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
HP Inc. 5883 8
Microsoft Corporation 25775 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Samsung Electronics 11064 6
Dell EMC 5180 6
HPE SGI - Silicon Graphics 390 6
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 5
Google LLC 12688 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Lenovo Group 2446 4
Fujitsu 2105 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 4
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 3
Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 13 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Apple Inc 13154 3
Oracle Corporation 7074 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
Nvidia - Mellanox Technologies 98 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Quanta Computer 215 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Саровлаб - Саровские Лаборатории 4 2
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 4 2
Linux NetworX 8 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 2
НИЦ Курчатовский институт - Курчатовский Технопарк 2 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 19
Tata Motors - Jaguar Cars 126 5
Ball Aerospace & Technologies 49 4
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 4
Tesla Motors 461 4
Boeing 1031 4
Lockheed Martin 777 3
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 3
Citi - Citibank 158 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Sequoia Capital 115 2
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Nikola Corporation 9 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Latham & Watkins 8 1
CME Group 21 1
Jones Day 17 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
Daewoo 103 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
JBS 10 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 12 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 64
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 51
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 17
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 13
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 7
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 15
Linux OS 11533 13
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 9
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 7
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 6
Nvidia Tesla GPU 198 6
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 6
Intel Pentium III 782 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 5
IBM Roadrunner 29 4
Intel Itanium 649 4
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 4
Sunway TaihuLight 20 3
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 8 3
Nvidia Volta GV 32 3
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 3
HPE Cray 11 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 3
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
El Capitan - Суперкомпьютер 19 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
EuroHPC LUMI - суперкомпьютер 9 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 2
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 2
NASA Landsat 83 2
ESA - CNES CALIPSO - Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations - CALIOP - Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization 11 2
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 4
Абрамов Сергей 76 3
Nichols Jeff - Николс Джефф 3 3
Scott Steve - Скотт Стив 4 3
Румянцев Александр 18 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 2
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 2
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
Зенин Станислав 7 2
Попова Анастасия 6 2
Rohlfing Joan - Рольфинг Джоан 2 2
Nilsson Anders - Нильссон Андерс 5 2
Yaghi Omar - Яги Омар 5 2
Benveniste Jacques - Бенвенист Жак 6 2
Bodman Samuel - Бодман Сэмюэль 3 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
Кузнецов Дмитрий 75 2
Власов Сергей 101 2
Кириенко Сергей 149 2
Swift Art - Свифт Арт 5 1
Макаров Александр 47 1
Масалович Андрей 23 1
Ливанов Дмитрий 62 1
Бетелин Владимир 8 1
Вайно Антон 25 1
Орлов Антон 4 1
Денисов Дмитрий 21 1
Наумов Виктор 126 1
Селецкий Игорь 7 1
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Кристофари Николай 6 1
Шишкин Василий 4 1
Fisker Henrik - Фискер Генрик 2 1
Hinkle Ryan - Хинкл Райан 1 1
Largent Bill - Ларджент Билл 8 1
Vega Gil - Вега Гил 1 1
Ayers Nick - Айерс Ник 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 180
Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
Япония 13807 23
США - Калифорния 4829 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
Европа 24964 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Южная Корея - Республика 7052 9
США - Калифорния - Беркли 286 8
США - Нью-Мексико 249 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Америка - Американский регион 2206 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Уран - планета Солнечной системы 550 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 5
США - Теннесси 125 5
Канада 5081 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 176 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
США - Айдахо 68 4
США - Теннесси - Ок-Ридж 8 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Китай - Тайвань 4245 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
США - Калифорния - Сан-Диего 370 4
Ливия 153 3
Сатурн - Титан (спутник) 533 3
Швеция - Королевство 3782 3
Ближний Восток 3154 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 97
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 50
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 32
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Физика - Physics - область естествознания 2940 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 14
Молекула - Molecula 1102 13
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 12
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 10
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 9
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 9
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 9
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 6
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 6
Литий - Lithium - химический элемент 663 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
EE Times 160 4
Space Daily 528 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Physical Review Letters 164 2
cw360 84 2
ScienceDaily 399 2
Defense Tech 44 2
Time Magazine 12 2
Bloomberg 1627 2
Tom’s Hardware 600 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
AP - Associated Press 2007 2
Nature 832 1
TechSpot 188 1
Yahoo! Finance 122 1
Newsweek 39 1
MIT Technology Review 66 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Phys.org 972 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 661 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
TNW - The Next Web 90 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Nature Materials 20 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
ZDnet 663 1
Ведомости 1466 1
WCCFTech - Издание 110 1
Crunchbase 74 1
The Washington Post 350 1
Ars Technica 450 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 10
CNews Мишень 186 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews ИТ-инфраструктура 28 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
Hindenburg Research 4 1
TIRIAS Research 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Datamonitor 83 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Markets&Markets Research 113 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 29
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 26
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 19
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
РАН - Российская академия наук 2122 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 6
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 5
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
Keio University - Университет Кэйо 39 4
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 4
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 3
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 3
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 2
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 2
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
CeBIT 614 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
MIPS Open Developer Days 1 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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