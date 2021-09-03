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U.S. Department of Energy Министерство энергетики США
СОБЫТИЯ
|03.09.2021
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Процессоры AMD Epyc обеспечат работу суперкомпьютера лаборатории Министерства энергетики США
AMD объявила о том, что Аргоннская национальная лаборатория (Argonne National Laboratory) Министерства энергетики США (DOE) выбрала процессоры AMD Epyc для нового суперкомпьютера под названием Polaris, который подготовит исследователей к работе на экзафлопсном суперкомпьютере Argonn
|19.03.2019
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Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel
ку по запуску первого в мире суперкомпьютера с производительностью более 1 экзафлопс. Представители Министерства энергетики США (U.S. Department of Energy), которое выступает заказчиком, официа
|11.11.2008
|В Минэнерго США установлен самый быстрый в мире суперкомпьютер
|27.03.2003
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Qwest расширит магистральную сеть Департамента энергетики США
Qwest Communication объявил в среду о получении контракта на усовершенствование магистральной сети Энергетических наук (ESnet), принадлежащей Департаменту Энергетики США. Новая договоренность дополнила уже существующий контракт на поддержку сети, подписанный в декабре 1999 года. Часть сети будет расширена до 10 Гбит/с для предоставле
|21.08.2002
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"Новософт" завершает первый проект для Минэнергетики США
В компании "Новософт" завершается первый проект для Министерства энергетики США. Разработка ведется в рамках проекта "Новософт-Железногорск" - Центра офшорного программирования, учрежденного компанией "Новософт" и Международным Центром развития
|24.08.2001
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IBM и Департамент Энергетики США работают над созданием суперкомпьютера, превосходящего все существующие
Компания IBM объявила о заключении партнерского соглашения с Департаментом Энергетики США на совместную разработку самого мощного суперкомпьютера из ныне сущеcтвующих. Кластер под кодовым названием "Blue Gene" (Голубой ген) во много раз превзойдет по ско
|29.11.1999
|Министерство Энергетики США готово использовать нефтяные резервы
|04.11.1999
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Эксперты Министерства Энергетики США утверждают, что российские ядерные объекты не подвержены проблеме 2000 года
Согласно отчету команды экспертов, представленному в Министерство Энергетики США, российские системы по управлению военными ядерными запасами адекватно защищены и не станут жертвой известной проблемы 2000 года. Команда специалистов во главе с Бен
|08.09.1999
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Министерство Энергетики США готовится к генеральной репетиции 2000 года
До 2000 года осталось совсем немного, и Министерство Энергетики США готовится к генеральной репетиции. 8 сентября все компьютерные системы обслуживающие электростанции и другие объекты жизненно важные для энергетики государства будут
|30.11.1998
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IBM намерена поставить Министерству энергетики США систему с производительностью 10 терафлоп
В 2000 году компания IBM намерена поставить Министерству энергетики США систему с производительностью 10 терафлоп. Кроме того, согласно заявлению Николаса Донофрио (Nicholas Donofrio), первого вице-президента Департамента производства и
U.S. Department of Energy и организации, системы, технологии, персоны:
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