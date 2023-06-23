Индексная книга (каталог) CNews*
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OpenPOWER Foundation Consortium
СОБЫТИЯ
Публикаций - 48, упоминаний - 58
OpenPOWER Foundation и организации, системы, технологии, персоны:
|Черепенников Антон 86 7
|Лебедев Михаил 72 5
|Калинин Александр 189 3
|Иванов Борис 64 3
|Икоев Артем 17 2
|Гаврилова Татьяна 6 2
|Копосов Максим 74 2
|Изумрудов Олег 41 2
|Покровский Иван 136 2
|Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
|Бакулин Александр 29 2
|Филатов Андрей 117 2
|Усманов Алишер 311 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Редькин Александр 5 1
|Юнов Константин 46 1
|Софронова Наталия 8 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Бахур Владимир 11 1
|Матвеенко Андрей 1 1
|Тырин Александр 5 1
|Демидов Михаил 134 1
|Зенкин Денис 263 1
|Корнильев Кирилл 65 1
|Курашов Денис 4 1
|Мыскин Роман 40 1
|Варёнов Дмитрий 9 1
|Абаев Тахир 5 1
|Егорова Анна 1 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Разумов Илья 13 1
|Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
|Трандин Сергей 128 1
|Николаев Константин 17 1
|Хачатурянц Ашот 8 1
|Лепихин Владимир 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.