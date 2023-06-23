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Индексная книга (каталог) CNews*
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OpenPOWER Foundation Consortium

СОБЫТИЯ


23.06.2023 Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V 2
15.05.2023 Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO 1
16.03.2022 ОС «Альт СП» прошла сертификационные испытания ФСТЭК России 1
15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project 1
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
07.10.2020 Подтверждена совместимость «ОТВ Аврора» и «Ред ОС» 1
18.09.2020 Разработана отечественная программно-определяемая транзакционная СХД «Аврора» 1
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 1
10.09.2020 Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания 1
29.06.2020 Российский рынок СХД вырос более, чем на треть 1
19.03.2020 Российская компания вырвалась в лидеры отечественного рынка СХД. В топ-5 крупные перестановки 1
12.12.2019 В лидеры отечественного рынка СХД вырвалась российская компания 1
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер 2
28.10.2019 Отечественная ОС доступна для семи аппаратных платформ 1
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке 1
26.03.2019 Рынок СХД в России резко пошел вверх 1
28.09.2017 Крупнейшие производители серверов представили системы на базе Nvidia Volta 1
10.07.2017 IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems 1
13.12.2016 AMD представила графический ускоритель Radeon Instinct для процессов глубокого обучения 1
14.11.2016 Cognitive Technologies в составе OpenPower Foundation примет участие в разработке общемирового стандарта ПО для беспилотного автотранспорта 2
14.09.2016 Компания Yadro начинает в России сборку серверов IBM 1
14.09.2016 Yadro стала сертифицированным OEM-партнером IBM в России 1
14.09.2016 IBM запустила новую линейку Linux-серверов для ускорения работы с системами ИИ, машинного обучения и «умной» аналитики 1
19.07.2016 Как когнитивные вычисления и облака решают проблемы анализа больших данных 1
20.06.2016 Nvidia Tesla P100 ускоряет приложения глубокого обучения и высокопроизводительные вычисления 1
27.05.2016 IBM создала для интернета вещей память нового поколения 1
18.05.2016 IBM и Иллинойсcкий университет создадут исследовательский центр систем когнитивных вычислений 2
08.04.2016 Google и IBM решили уничтожить монополию Intel 2
14.10.2015 «Рикор» создал российскую распределенную СХД для облачных сервисов 1
09.10.2015 IBM анонсировала новые серверы Linux 2
21.09.2015 «Рикор» намерен разрабатывать собственную модификацию серверного процессора OpenPower 1
17.08.2015 IBM выпустила линейку мейнфреймов «только для Linux» 1
30.06.2015 «Рикор» вступил в консорциум IBM OpenPOWER 2
21.04.2015 НКК устала от Intel x86 1
11.03.2015 SoftLayer будет предлагать серверы на базе OpenPower 2
17.11.2014 США построит два флагманских суперкомпьютера для национальных лабораторий на базе технологий IBM и Nvidia 1

Публикаций - 48, упоминаний - 58

OpenPOWER Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 38
Intel Corporation 12811 19
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 19
Nvidia Corp 4002 16
Google LLC 12690 14
Samsung Electronics 11065 13
Red Hat 1378 13
Huawei 4677 12
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 12
Toshiba Corporation 2980 11
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 11
Microsemi 16 10
Koch Industries - Molex - MolexPN - Molex Premise Networks 33 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 10
Seagate Technology 766 10
Dell EMC 5180 9
ИКС 538 9
Ростелеком 10948 7
МегаФон 10742 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Nvidia - Mellanox Technologies 98 7
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 6
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 5
Lenovo Group 2447 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Открытые технологии 732 4
NetApp - Network Appliance 667 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Syntacore 28 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Технопром Инновационная корпорация 49 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
HP Inc. 5883 3
Canonical 221 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Tesla Motors 461 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Сбер - Сбербанк Капитал 10 1
Резонанс НПП 407 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
OpenCAPI Consortium 13 12
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 11
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 11
Gen-Z Consortium 11 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
OIN - Open Invention Network 24 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
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IBM Systems 16 3
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IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Nvidia Volta GV 32 2
Nvidia Pascal 17 2
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ОТВ Аврора Маркет 22 2
Рикор EcoServer - серия ARM-серверов 23 2
IBM BLU Acceleration 5 2
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
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IBM PowerKVM 4 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 2
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Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
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Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
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Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
Трандин Сергей 128 1
Николаев Константин 17 1
Хачатурянц Ашот 8 1
Лепихин Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Израиль 2856 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 2
США - Торонто 273 1
США - Техас - Даллас 185 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 1
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Япония 13807 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Кипр - Республика 636 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Металлы - Платина - Platinum 500 2
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