Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186069
ИКТ 14425
Организации 11188
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26393
Персоны 80198
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Гаврилова Татьяна


СОБЫТИЯ


20.11.2025 «Ред Софт» и «Открытые технологии виртуализации» подтвердили полную совместимость гиперконвергентной инфраструктуры HCI ОТВ эв3 с операционной системой «Ред ОС 8» 1
07.10.2020 Подтверждена совместимость «ОТВ Аврора» и «Ред ОС» 1
18.09.2020 Разработана отечественная программно-определяемая транзакционная СХД «Аврора» 1
05.06.2020 «Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» подтвердили совместимость продуктов 1
05.02.2020 «Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Гаврилова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

ОТВ - Открытые технологии виртуализации 16 4
Открытые технологии 715 4
Ред Софт - Red Soft 977 2
AMD - Advanced Micro Devices 4456 2
Intel Corporation 12521 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 521 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12779 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4846 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6649 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10080 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9316 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1056 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31813 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72611 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27079 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22886 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1213 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 260 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 582 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 380 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8125 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 530 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 879 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 895 1
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 74 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9729 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33785 1
ОТВ Аврора Маркет 20 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1284 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 938 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 2
Intel x86 - архитектура процессора 1979 2
Linux OS 10838 1
Рустамов Рустам 511 2
Россия - РФ - Российская федерация 155976 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10164 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54774 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51057 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401400, в очереди разбора - 732884.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще