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RPC Remote Procedure Call Удалённый вызов процедур Вызов удалённых процедур

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.05.2026 Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью 1
Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика 1
22.07.2025 «Группа Астра» вместе с Yadro строит полностью российскую альтернативу западным облачным платформам 1
12.05.2025 Знаменитые на весь мир ПК тайком подгружают вредоносное ПО. Разработчики не платят за обнаружение «дыры» и не торопятся ее закрывать 1
21.04.2025 В ГИС «Панорама» расширен список подключаемых геопорталов и форматов передачи данных 1
27.03.2025 Библиотека npm обзавелась вредоносным содержимым и раздает криптомайнеры 1
27.02.2025 «ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему виртуализации Space 1
11.02.2025 Positive Technologies представила февральский дайджест трендовых уязвимостей 1
12.12.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за ноябрь 1
06.12.2024 В РГУ нефти и газа открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт» 1
14.11.2024 Мини-ПК Rikor поддерживают ОС Astra Linux Special Edition 1
10.10.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за сентябрь 2024 года 1
10.10.2024 Microsoft закрыла разом 118 «дыр» в своем софте, включая три критических 1
24.09.2024 Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании 1
08.07.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за июнь 2024 года 1
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
20.02.2024 Спрос на API для мониторинга сайтов увеличился вдвое 1
11.10.2023 В России появилась отечественная SOAR нового поколения 1
10.10.2023 Security Vision вывела на рынок продукт по реагированию на киберугрозы следующего поколения – Next Generation SOAR 1
20.07.2023 Новый релиз программного обеспечения Netopia Network Monitor 1
27.02.2023 Новую версию Xello Deception можно развернуть на Linux-системах 1
07.04.2022 В ПО «ИНИТИ Соло» версии 3.0.5 модифицирован API стандарта JSON RPC 2.0 для интеграции с внешними системами. 1
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей 1
30.01.2022 Подо что маскировались самые коварные вирусы 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
21.08.2020 Гибридный ботнет для Windows научился захватывать Linux-системы 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 1
05.02.2020 «Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC 1
29.05.2019 Eset обнаружила новые инструменты киберпреступной группировки Turla 2
21.01.2019 Создана компактная и дешевая оперативная память нового типа 1
18.01.2018 Через торрент-клиент Transmission можно захватить ПК под Windows, Linux и MacOS 1
24.11.2017 Хакеры развернули автоматизированную охоту за криптовалютными кошельками 1
20.04.2017 Oracle поставила мировой рекорд по закрытию «дыр» в ПО 1
17.04.2017 «Информзащита» представила перечень действий по обеспечению ИБ в связи с возможной утечкой инструментария АНБ 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
18.08.2015 Проблемы эксплуатации Microsoft Exchange и эффективное их решение 1
25.05.2015 «Облакотека» запустила новую услугу корпоративной электронной почты «RusO 365» 1
16.09.2014 KupiVIP.ru выведет ИТ-платформу GateStore на российский рынок электронной коммерции 1
04.08.2014 В Марий Эл создается ГИС мониторинга природных ресурсов 1
11.04.2013 Новый троян блокирует доступ к соцсетям 1

Публикаций - 75, упоминаний - 78

RPC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 26
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 4
Broadcom - VMware 2610 3
Intel Corporation 12811 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 3
Palo Alto Networks 209 2
Google LLC 12690 2
Puppet 29 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 2
Google Siemplify 3 2
Palo Alto Networks - Demisto 2 2
SAP SE 5601 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Veeam Software 345 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
9594 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Fortinet 452 2
Telegram Group 2940 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Рикор Холдинг - Rikor 173 2
F5 Networks 77 1
Trellix - FireEye 63 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Ланит - Comptek - Комптек 215 1
Turla - Хакерская группировка 23 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 1
AMD Xilinx 100 1
Novardis - Новардис Консалтинг 68 1
Zabbix SIA - Заббикс 175 1
ЭвриТег - EveryTag 37 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
SolarWinds 60 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 5
Royal Dutch Shell - Шелл 233 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 14 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Резонанс НПП 407 1
MEXX 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Adidas - Адидас 170 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
UPS 216 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Совкомбанк ПАО 316 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
U.S. Department of Defense - USCENTCOM или CENTCOM - United States Central Command - Центральное командование США 4 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 43
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 26
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 22
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 14
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 12
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 9
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 9
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 315 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 8
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 7
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 6
Microsoft Windows 16882 34
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 23
Linux OS 11533 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
Microsoft Windows 2000 8678 9
Microsoft Windows DCOM - Microsoft Windows Distributed Component Object Model - Microsoft Windows COM - Microsoft Windows Component Object Model 29 8
Microsoft Windows NT 890 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 6
Microsoft Windows Server 2003 571 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Microsoft Outlook 1506 6
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Microsoft Windows PowerShell 250 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 3
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 3
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 34 3
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 3
Microsoft Outlook Express 49 3
Microsoft Data Access Components - MDAC 8 3
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 3
Microsoft - Trident - MSHTML 18 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Microsoft Office 4170 3
Гинятуллин Роман 61 2
Павлов Никита 146 2
Рахметов Руслан 67 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Касперский Евгений 337 1
Захаренко Максим 57 1
Макаров Алексей 69 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Шевченко Владимир 153 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Гаврилова Татьяна 6 1
Низник Александр 20 1
Анисимов Константин 45 1
Воробьев Олег 5 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Рудычева Наталья 95 1
Андреев Максим 41 1
Коршунова Мария 8 1
Холязников Владимир 14 1
Бакулин Александр 29 1
Slamaris Dimitrios - Сламарис Димитриос 1 1
Луцив Данила 7 1
Климов Евгений 19 1
Хлуднев Егор 17 1
Ефимов Дмитрий 20 1
Филиппов Олег 14 1
Куприянов Сергей 14 1
Киреев Виталий 7 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Елизаров Сергей 4 1
Budd Christopher - Бадд Кристофер 9 1
Зубачевский Мирослав 3 1
Курбанов Эдуард 1 1
Каминский Игорь 3 1
Громов Антон 11 1
Зайнутдинов Ренат 1 1
Трубочев Алексей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Польша - Республика 2031 2
Европа Восточная 3138 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
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