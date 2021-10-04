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RPC
Remote Procedure Call
Удалённый вызов процедур
Вызов удалённых процедур



04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
21.08.2020 Гибридный ботнет для Windows научился захватывать Linux-системы 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 1
27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке 1
05.02.2020 «Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC 2
13.12.2019 Positive Technologies помогла Siemens устранить уязвимости в системе управления производством электроэнергии 1
29.05.2019 Eset обнаружила новые инструменты киберпреступной группировки Turla 1
22.04.2019 Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица 1
21.01.2019 Создана компактная и дешевая оперативная память нового типа 6
20.04.2017 Oracle поставила мировой рекорд по закрытию «дыр» в ПО 1
17.04.2017 «Информзащита» представила перечень действий по обеспечению ИБ в связи с возможной утечкой инструментария АНБ 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
25.05.2015 «Облакотека» запустила новую услугу корпоративной электронной почты «RusO 365» 1
16.09.2014 KupiVIP.ru выведет ИТ-платформу GateStore на российский рынок электронной коммерции 1
04.08.2014 В Марий Эл создается ГИС мониторинга природных ресурсов 1
11.04.2013 Новый троян блокирует доступ к соцсетям 1
07.06.2010 Минкомсвязи создает всероссийскую Grid-систему 1
10.10.2007 Microsoft закрыла критические уязвимости в Outlook и Word 1
23.08.2007 В ServerProtect для Windows устранены критические уязвимости 1
20.04.2007 Apple: опять 25 уязвимостей 1
19.04.2007 Новый червь: виноват Windows DNS 1
12.03.2007 PandaLabs: недельный отчет о вирусах и вторжениях 1
21.02.2007 Защита HD-DVD взломана окончательно, на очереди — Blu-Ray 1
09.10.2006 В продуктах CA найдены множественные уязвимости 1
18.08.2005 Анализируем 7 шагов хакера по взлому крупных сетей 1
06.07.2005 GulfTech: веб-приложения под угрозой 1
13.04.2005 В продуктах Microsoft "залатано" множество критических уязвимостей 1
09.12.2004 Oracle модернизировала сервер приложений 1
03.06.2004 Plexus.a - самый новый интернет-червь 1
14.05.2004 Microsoft представил 5-летний план выхода нового ПО 2
14.04.2004 В Windows обнаружены 20 новых «дыр» 1
10.02.2004 Интернет-черви: новые цели определены 1
10.10.2003 SANS Institute опубликовал ежегодный список опасных уязвимостей 1
12.08.2003 Брешь в Windows: крупнейший удар по репутации Microsoft 2
12.08.2003 Новый червь смеется над Биллом Гейтсом 1
31.07.2003 Интернету угрожает массированная хакерская атака 1
17.07.2003 Найдена "дыра" в самой защищенной Windows 1
28.03.2003 "Уязвимость" и Windows – слова синонимы? 2
24.01.2003 Microsoft открыл счет уязвимостей в новом году 1
29.10.2002 ФБР: рейтинг самых уязвимых интернет-приложений 1

Публикаций - 43, упоминаний - 52

RPC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 17337 6
Oracle Corporation 4855 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3503 3
IBM 6379 2
Google LLC 8904 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1371 2
Turla - Хакерская группировка 19 1
Совзонд - Sovzond 73 1
Softline - Софтлайн 1644 1
HP Inc. 4410 1
Sony 4454 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 1
HP - Hewlett-Packard 2243 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 472 1
Palo Alto Networks 89 1
NetScout Systems 6 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 1
4673 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
electroNeek Robotics 5 1
Lattice Semiconductor 11 1
Монитор безопасности 69 1
СТТ - Связь Сервис Телекоммуникации 4 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 526 1
Samsung Electronics 7997 1
SEC Consult Services 1129 1
VMware 1908 1
Yandex - Яндекс 4378 1
Commvault 155 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 47 1
Abbyy 971 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 201 1
Apple Inc - Эппл Рус 9129 1
ESET 1048 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 151 1
Siemens AG - Сименс Россия 1729 1
Крок 1472 1
SAP SE 4000 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1916 1
Intel Corporation 8060 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 655 1
X5 Group - Пятерочка 583 1
X5 Group - Перекресток 238 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 1
X5 Group 611 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 232 1
Conde Nast - Конде Наст 19 1
KupiVip - Приват Трэйд 76 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 254 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6675 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Министерство иностранных дел Финляндии 3 1
Пентагон - Центральное командование США - United States Central Command - USCENTCOM или CENTCOM 2 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 190 3
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 102 3
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 449 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1286 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 905 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 624 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 599 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 231 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 592 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 654 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 572 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 79 1
C&C - Command and Control server 65 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 107 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 60 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1786 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 110 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 35 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 195 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1291 1
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 14 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 483 1
DDR - Double data rate 1685 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2297 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3611 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 629 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1622 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 305 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 198 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 249 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 672 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 209 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 370 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 590 1
СЗИ - Средства защиты информации 146 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 1
Microsoft Windows 10 9180 8
Microsoft Edge - браузер 1575 4
Microsoft Windows XP 1708 4
Java - Язык программирования 1960 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 2
Microsoft Windows PowerShell 97 2
Microsoft Windows 1225 2
JavaScript - Язык программирования 825 2
Microsoft SQL Server 1030 2
Apple macOS X 1242 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 1
SAP Fiori 40 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 103 1
Unify OpenScape Contact Center 3 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 357 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 28 1
Google Data Studio 6 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 67 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 36 1
IBM Resilient Incident Response Platform Standard 2 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 8 1
Google Cloud Vision API 1 1
Siemens SPPA 1 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 13 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 27 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 851 1
Fast Incident Response - FIR 1 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 1
Unify OpenScape Voice 19 1
RSA Archer 7 1
Unify OpenScape UC Application 4 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 5 1
SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration 1 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 626 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Linux OS 6161 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 363 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 271 1
Unify OpenScape Web Collaboration - ВКС 4 1
Рахметов Руслан 24 1
Зайцев Михаил 147 1
Назаров Владимир 12 1
Гаврилова Татьяна 2 1
Юдовский Сергей 4 1
Андреев Максим 31 1
Коршунова Мария 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 3
Германия - Федеративная Республика 5762 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 2
Финляндия - Финляндская Республика 1241 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 1
Европа Восточная 2503 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 369 1
Европа 5771 1
Азия - Азиатский регион 2466 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 260 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 201 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 401 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1475 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
SecurityLab 227 2
DRAMeXchange 37 1
Gartner 2837 1
IDC - International Data Corporation 3912 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
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