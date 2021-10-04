Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RPC
Remote Procedure Call
Удалённый вызов процедур
Вызов удалённых процедур
Публикаций - 43, упоминаний - 52
RPC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рахметов Руслан 24 1
|Зайцев Михаил 147 1
|Назаров Владимир 12 1
|Гаврилова Татьяна 2 1
|Юдовский Сергей 4 1
|Андреев Максим 31 1
|Коршунова Мария 8 1
|SecurityLab 227 2
|DRAMeXchange 37 1
|Gartner 2837 1
|IDC - International Data Corporation 3912 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru