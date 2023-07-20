Разделы

ПО Софт
|

Новый релиз программного обеспечения Netopia Network Monitor

Компания Netopia выпустила новый релиз программного обеспечения Network Monitor. Network Monitor — программное обеспечение по мониторингу сетевого оборудования с применением технологии потоковой телеметрии. Об этом CNews сообщили представители Netopia.

Данный продукт: обеспечивает раннее выявление проблем и ошибок в работе вычислительной сети; обеспечивает сбор расширенного набора данных с сетевого оборудования в онлайн-режиме с минимальной нагрузкой; проводит обработку информации в потоковом режиме.

Наряду с распространёнными протоколами сбора данных SNMP, SSH, Netconf, HTTP, Syslog мы применяем новые технологии потокового сбора и передачи данных — Streaming Telemetry (gRPC). Программное обеспечение присутствует в Реестре Российского ПО.

Функционал программного обеспечения не только позволяет заместить ушедшие из России иностранные аналоги (SolarWinds, Zabbix, PRTG, ManageEngine), но и значительно расширить как методы сбора данных, так и собираемую информацию.

Собираемые данные можно смотреть в едином интерфейсе, видя все срезы данных за необходимый интервал времени.

Network Monitor является важным инструментом в построении устойчивой сетевой инфраструктуры для организаций, которым важна безотказная работа ключевых бизнес-процессов.

Компания Netopia планирует в ближайшее время расширять список поддерживаемого сетевого оборудования, в том числе российских производителей, а также добавить интеграции со смежными системами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выявлена сверхненужная в России категория разработчиков. Число вакансий сокращается, люди бегут за рубеж

Миллионы легендарных индийских программистов на грани увольнения за ненадобностью. Программисты из других стран на очереди

Хакеры переходят на российское ПО

Доля Linux на ПК всего за неделю выросла вдвое. Главное правильно подсчитать

Ушла целая эпоха. Windows больше не нужно переустанавливать

Word и Excel больше не будут прежними. Один из основополагающих элементов Microsoft Office меняется впервые за 16 лет

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще