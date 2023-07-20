Новый релиз программного обеспечения Netopia Network Monitor

Компания Netopia выпустила новый релиз программного обеспечения Network Monitor. Network Monitor — программное обеспечение по мониторингу сетевого оборудования с применением технологии потоковой телеметрии. Об этом CNews сообщили представители Netopia.

Данный продукт: обеспечивает раннее выявление проблем и ошибок в работе вычислительной сети; обеспечивает сбор расширенного набора данных с сетевого оборудования в онлайн-режиме с минимальной нагрузкой; проводит обработку информации в потоковом режиме.

Наряду с распространёнными протоколами сбора данных SNMP, SSH, Netconf, HTTP, Syslog мы применяем новые технологии потокового сбора и передачи данных — Streaming Telemetry (gRPC). Программное обеспечение присутствует в Реестре Российского ПО.

Функционал программного обеспечения не только позволяет заместить ушедшие из России иностранные аналоги (SolarWinds, Zabbix, PRTG, ManageEngine), но и значительно расширить как методы сбора данных, так и собираемую информацию.

Собираемые данные можно смотреть в едином интерфейсе, видя все срезы данных за необходимый интервал времени.

Network Monitor является важным инструментом в построении устойчивой сетевой инфраструктуры для организаций, которым важна безотказная работа ключевых бизнес-процессов.

Компания Netopia планирует в ближайшее время расширять список поддерживаемого сетевого оборудования, в том числе российских производителей, а также добавить интеграции со смежными системами.