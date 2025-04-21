В ГИС «Панорама» расширен список подключаемых геопорталов и форматов передачи данных

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.4.3. В программе дополнен перечень подключаемых геопорталов с поддержкой формата PBF, обеспечена совместимость с новыми версиями интерпретатора Python. Расширены средства редактирования карт, построения динамических подписей характеристик объектов, доработана задача панхроматического слияния растров. В комплексе «Кадастровые задачи» усовершенствованы инструменты по работе с адресной базой данных. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Доработана задача подключения геопорталов. Добавлена поддержка авторизации пользователей через идентификационный брокер Keycloak. Это позволяет реализовать технологию единого входа для подключения геопорталов и сервисов. Добавлена возможность подключения к различным геопорталам, которые передают данные в формате PBF (Protocolbuffer Binary Format). PBF - это сжатый бинарный формат, созданный для хранения и передачи картографических данных. Добавлена поддержка подключения к слоям новых геопорталов: ESRI - Sentinel-2, «Сельское хозяйство», «Инфракрасный», «Коротковолновый инфракрасный», «Геология», «Батиметрический»; «Цветовая карта NDVI», «Нормализованный индекс сгорания», «Индекс накопления», «NDVI раскрашенный», «Пользовательский SAVI»; «NDWI Сырье», «NDVI Сырье»; «Система обеспечения оперативной информацией руководства Минприроды России (СООИ Минприроды России) - Базовая карта»; «Термоточки на особо охраняемых природных территориях», «Термоточки Россия 24 часа», «Границы особо охраняемых природных территорий федерального значения (ОГРН_2024)», «Пожароопасность», «Суда в особо охраняемых природных территориях»; Федеральное агентство лесного хозяйства - Состояние лесного фонда, Портал сведений ГИСОГД Челябинской области - «Базовая карта», «Геоинформационная подсистема ФГИС ТП».

Добавлена поддержка различных версий интерпретаторов Python для написания скриптов, выполняемых из диалога «Запуск приложений» в закладке «Скрипты» или через назначенные кнопки на пользовательских панелях. Если на компьютере установлено несколько версий Python, то выбор активной версии выполняется через главное меню «Параметры - Размещение данных» в поле «Путь к интерпретатору Python». В базовый набор скриптов добавлен скрипт «Редактирование списка координат в табличном виде» для демонстрации написания скриптов, вызывающих стандартные диалоги ГИС.

Доработана задача «Редактор карты». В режиме «Создание точечного объекта» добавлена возможность создания мультиточечного объекта. При нажатии пробела в объект записывается очередная точка, при нажатии левой кнопки мыши выполняется запись сформированного мультиточечного объекта.

Доработан режим динамического подписывания объектов списков. Данный режим позволяет наносить подписи поверх карты с учетом текущего состава отображения карты и видимости объектов. При прокручивании изображения карты подпись автоматически смещается таким образом, чтобы ее текст попадал в клиентскую область окна целиком. Улучшены алгоритмы поиска свободного места в области отображения при подписывании линейных объектов. Добавлена поддержка нанесения динамических подписей с учетом признаков выравнивания подписей. Признаки выравнивания подписей (по верхней, центральной или нижней линии) могут быть установлены при настройке параметров подписи стиля в диалоге «Параметры подписи».

При выборе галочки «Автоматически размещать выше или ниже линии» и отсутствии свободного места для подписи, размещаемой над линией по умолчанию, выполняется попытка размещения под линией. И наоборот, для подписи, размещаемой под линией, выполняется попытка размещения над линией. При вводе параметра «Длина строки для переноса подписи» выполняется перенос подписи, состоящей из нескольких слов. Рекомендуемая средняя длина строки - 12 символов. Перенос выполняется без разбиения слов. Поэтому при вводе длины равной одному символу многострочная подпись будет состоять из строк с одним словом. При вводе нулевой длины перенос подписей не выполняется. Ввод минимального и максимального расстояний между повторяющимися подписями линейного контура позволяет улучшить размещение подписей на контурах большой длины.

В главное меню «Вид - Вид карты» добавлен пункт «Принтерный растровый упрощенно». В этом режиме карта отображается на экране быстрее за счет отключения точного расчета размера подписей, упрощения штриховок и других элементов, занимающих много времени при качественной печати.

Доработана задача «Панхроматическое слияние растров». Данный диалог позволяет выбрать в качестве исходных растров файлы RSW или TIFF. Добавлена обработка снимков TIFF совместно с файлом коэффициентов рационального полинома RPC (*.rpb). Задача «Панхроматическое слияние растров» позволяет повысить пространственное разрешение цветного растра с использованием панхроматического растра более высокого разрешения. Условия выполнения: оба растра должны иметь одинаковую систему координат и располагаться с перекрытием. Для расчета яркости пикселей выходного растра используется один из трех способов: усреднение каналов, преобразование в цветовое пространство IHS (Intensity-Hue-Saturation transformation), преобразование Бровея (Brovey Transform, BT).

В комплексе «Кадастровые задачи» обновлена адресная база данных, используемая при заполнении структурированного адреса кадастрового объекта в режиме «Атрибуты кадастрового объекта». Адресная база заполнена актуальными сведениями государственного адресного реестра (ГАР). Доработан режим «Атрибуты кадастрового объекта» с учетом различий кодировки новых регионов Российской Федерации в ГАР и в ЕГРН. Разработан интеллектуальный алгоритм заполнения семантики объектов карты (кодировка по справочнику dRegionsRF ЕГРН) и сведений из адресной базы данных в структуре ФИАС (кодировка по справочнику ГАР). Обновленные функции записи семантик обеспечивают сопоставление регионов по нескольким позициям, включая полное и короткое наименование региона в семантике "Область, республика (список)". В диалоге «Атрибуты кадастрового объекта» реализован вариативный вызов диалога для выбора структурированного адреса. Поддерживаются адресные базы данных в структуре ФИАС и КЛАДР. Для выбора адреса в структуре КЛАДР разработан новый диалог «Адрес КЛАДР». Настройка на адресную базу нужной структуры (ФИАС или КЛАДР) выполняется путем указания соответствующих параметров в конфигурационном файле программы.

Доработан режим «Чтение КПТ и обновление карты», реализовано чтение электронного xml-документа по схеме extract_about_property_room_v01 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (помещении) в электронной форме. Поскольку сведения о помещении не содержат координатного описания, разработан алгоритм нанесения их на карту в виде условных объектов недвижимости, расположенных в центре кадастрового квартала. Для получения координат кадастрового квартала программа взаимодействует с геопорталом «Национальная система пространственных данных». Все атрибуты помещения записываются в семантику объекта карты.

Доработан режим «Карта-план территории». При формировании XML документа изменен алгоритм формирования необязательного узла Address. Программа анализирует наличие у объекта карты заполненной семантики Субъект России (которая используется для заполнения обязательного элемента Region), и только в этом случае создает узел Address. При формировании текстового отчета исправлен порядок записи в отчет объектов, с учетом кадастрового номера, а также добавлена запись пояснений для земельных участков и объектов капитального строительства. В диалоге режима добавлены графические элементы - иконки в ключевых узлах дерева данных.

Доработан режим «Межевой план». При формировании XML документа для подраздела Address добавлена запись необязательного элемента RussianFederation. Доработан режим «База данных кадастровых работ». Добавлена проверка существования ID должностного лица органа государственной власти, иначе запись не добавляется в БД.

В задаче «Геодезический редактор» разработан новый диалог «Импорт данных из CSV, TXT, XYH», обеспечивающий чтение текстовых файлов с разделителями и нанесение информации на карту. При вызове диалога «Подписать длину отрезка» передаются координаты текущей точки на карте для определения ближайшей стороны объекта. При построении секущей линии в диалоге «Параллельные построения» реализован выбор точки на перпендикуляре слева или справа от выбранного отрезка с учетом направления цифрования.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».