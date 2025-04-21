Получите все материалы CNews по ключевому слову
Philips Hue Умные лампы и светильники
Philips Hue и организации, системы, технологии, персоны:
|FT - Financial Times 1230 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 276 1
|Times 628 1
|Российская газета 274 1
|Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 55 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.