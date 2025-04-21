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Philips Hue Умные лампы и светильники

Philips Hue - Умные лампы и светильники


21.04.2025 В ГИС «Панорама» расширен список подключаемых геопорталов и форматов передачи данных 1
27.12.2024 В России перестали корректно работать умные гаджеты знаменитого зарубежного бренда 2
09.12.2024 Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера 1
28.08.2024 Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 2
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно 1
30.12.2021 Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM 3
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют» 2
14.07.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue 2
07.04.2020 Signify запустит российские продажи умного освещения Philips Hue в июне 11
06.02.2020 Check Point выяснил, как сети могут быть взломаны с помощью лампочки 2
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере 1
09.09.2019 ABB запускает открытую платформу API для автоматизации умных домов 1
18.06.2019 Ассоциация независимых аптек создала экосистему управления большими данными 1
23.10.2017 Обзор мойки воздуха Philips HU5930/10: улучшаем погоду в доме 1
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 1
22.11.2016 Vivaldi дирижирует светом 3
04.08.2016 AppStore готов к Олимпиаде 2
14.06.2016 Проводим ЧЕ-2016 вместе с AppStore 2
30.05.2016 «Умное устройство» HugOne обеспечит здоровый сон для всей семьи 1
06.08.2014 Разработка Philips и Accenture позволит облегчить жизнь людей с боковым амиотрофическим склерозом 1
27.05.2014 Apple сделает систему управления «умным» домом на базе iPhone 2
16.12.2013 Телевизор Philips Elevation: парящий в сиянии света 2
30.10.2012 Philips Hue осветит комнату с помощью iOS 1
05.09.2007 Yamaha DVD-S2700 - DVD-проигрыватель топ-класса 1

Публикаций - 25, упоминаний - 48

Philips Hue и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2062 15
Yandex - Яндекс 7613 5
Signify - Philips Lighting 21 5
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 3
Nest 39 3
Apple Inc 12228 3
Xiaomi 1787 2
Rubetek - Рубетек 22 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 41 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 332 2
Aqara - Акара.Ру 29 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 259 2
Check Point Software Technologies 768 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 149 1
Sony 6566 1
Sonos 26 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 1
Crestron 100 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
Accenture plc 684 1
ELARI 36 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 1
Emotiv Systems 7 1
Fostergroup 52 1
Samsung - Harman - JBL 222 1
Ростелеком 9864 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 807 1
Bose corp 32 1
Google LLC 11910 1
Amazon Inc - Amazon.com 3035 1
Samsung Electronics 10344 1
LG Electronics 3634 1
Haier Group 176 1
Yeelight 15 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7509 3
Лента - Сеть розничной торговли 2125 2
Miele - Миле 134 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 391 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Beurer - Бойрер 18 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
Cookpad - Кукпэд рус 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2465 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3095 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 64 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 18 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 691 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1813 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7388 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7152 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12351 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3067 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12659 4
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 3
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VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 177 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 3
Apple iPad 3877 3
Apple - App Store 2923 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1161 3
Apple Siri - Голосовой помощник 401 3
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 92 2
Apple HomeKit 41 2
Samsung SmartThings 44 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
Сбер - SberPortal 31 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 2
Polaris IQ Home 28 2
Apple iPhone 6 4863 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 2
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 16 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 62 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 43 2
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 57 2
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 15 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4628 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 1
ABB Ability 18 1
Philips Motion Sensor 1 1
Informatica Big Data Management 5 1
ABB-free@home - открытая платформа API для автоматизации умных домов 2 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 305 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 89 1
Google YouTube - Видеохостинг 2795 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 134 1
Yamaha DVD-проигрыватель 3 1
Philips Ambilight 101 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 417 1
Vivaldi - Браузер 93 1
Лихницкий Павел 56 1
Руднева Ольга 1 1
Benedetti Eric - Бенедетти Эрик 3 1
Королев Сергей 43 1
Румянцева Ирина 3 1
Афанасьев Денис 71 1
Петренко Михаил 3 1
Беляева Татьяна 24 1
Наумов Максим 98 1
Селиванов Евгений 2 1
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Ямайка 41 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 89 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52454 1
Бельгия - Королевство 1156 1
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TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 171 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1227 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
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