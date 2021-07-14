Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue

Владельцы устройств, входящих в экосистему умного дома Philips Hue, теперь могут управлять ими с помощью голосового помощника «Маруся» от Mail.ru Group на умных колонках «Капсула» и «Капсула мини». «Маруся» совместима с умными лампами, светильниками, датчиками движения и другими совместимыми устройствами.

Управлять устройствами умного дома Philips Hue можно с помощью приложения «Маруси» для iOS или Android, а также на «Капсуле» и «Капсуле мини». «Капсула мини» – новая умная колонка от Mail.ru Group c часами и мощным звуком в компактном форм-факторе. «Маруся» уже умеет регулировать освещение, сделать его ярче или, напротив, приглушенным в разных комнатах и настраивать датчики движения. В дальнейшем список поддерживаемых устройств будет расширяться.

«Мы стремимся к тому, чтобы сделать «Марусю» универсальным голосовым помощником. Уже давно она упрощает решение повседневных задач не только онлайн. Совместимость с умными устройствами – отличный пример того, как «Маруся» помогает пользователям и в офлайне. Теперь владельцы системы Philips Hue смогут управлять освещением с помощью голосовых команд, получая новый опыт использования. «Маруся» становится все более умной и все больше умеет, в том числе и за счет таких партнерств», – сказал Михаил Петренко, директор по развитию бизнеса умных устройств Mail.ru Group.

«Взаимодействие пользователей с продуктами Philips Hue должно быть максимально удобным. Теперь, когда наши устройства работают с «Марусей», управлять ими стало еще проще. При помощи голосовых команд можно выбирать цвета освещения и регулировать яркость. Умные лампы и светильники с удобным управлением помогут легко создать настоящую магию света у себя дома», – отметила Ирина Румянцева, менеджер по потребительским решениям Signify в России и СНГ.

«Маруся» работает с более 30 брендами умного дома, такими как Yeelight, Rubetek, Perenio, EKF, Xiaomi и другими.