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Perenio IoT spol.s.r.o.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.06.2023 Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM 1
02.02.2023 Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек 1
25.10.2022 Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 1
25.08.2021 МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств 1
14.07.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue 1
11.02.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi 1
01.08.2019 Perenio IoT планирует внедрять технологии «умного дома» через управляющие компании и застройщиков 2
28.06.2018 Белорусский Asbis создал в Чехии собственную платформу интернета вещей для России 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Perenio IoT spol.s.r.o. и организации, системы, технологии, персоны:

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Yeelight 17 3
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Yandex - Яндекс 9216 3
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VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 3
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Apple HomeKit 49 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 105 2
Стелс НПП - Stels Livicom Livi Smart Home 3 2
Aqara Home - Aqara Panel Hub - Aqara Display Switch 10 2
Tuya Inc - Tuya Smart 16 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Gen Digital - Avast Smart Life 33 2
Intel Storage Group - Intel Storage Technology - Intel SPDK - Intel Storage Performance Development Kit - Intel Storage System RAF 6 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 83 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Polaris IQ Home 34 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 78 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Xiaomi Mi Smart Space Heater 2 1
Xiaomi Mi Smart Home 5 1
МТС Умный дом 8 1
Geozon Home 2 1
Redmond SkyHeat - конвектор-обогреватель 3 1
Aqara Camera Hub 2 1
Polaris PMH - Polaris PRE - обогреватель 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Apple - App Store 3109 1
Apple iPhone 6 4861 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 30 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Bosch Home Connect 10 1
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Европа Восточная 3138 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Украина 7928 1
Беларусь - Минск 706 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
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