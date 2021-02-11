Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi

Пользователи «Маруси» теперь могут командовать умными устройствами Xiaomi. Голосовой помощник уже совместим с розетками, увлажнителями воздуха, светильниками, обогревателями и другими устройствами Xiaomi, поддерживающими функцию голосового управления.

Благодаря сотрудничеству Mail.ru Group и Xiaomi пользователи приложения «Маруся» для iOS и Android, а также умной колонки «Капсула» получили возможность управлять своими устройствами умного дома Xiaomi с помощью привычных голосовых команд.

«Маруся» совместима с умными приборами Xiaomi, которые поддерживают голосовое управление. Она умеет включать и выключать светильники, настраивать увлажнители воздуха и обогреватели, запускать робот-пылесос и многое другое.

«Мы постоянно работаем над усовершенствованием «Маруси», в том числе и за счет таких партнерств, как с Xiaomi. Концепция умного дома становится все более популярной, а устройства с голосовым управлением – более доступными. Мы рады, что пользователи нашего голосового помощника и умной колонки получили новые возможности, а владельцы техники Xiaomi – больше выбора в управлении своими устройствами», – сказал Михаил Петренко, директор по развитию бизнеса умных устройств.

«Компания Xiaomi всегда была известна тем, что прислушивается к пожеланиям своих пользователей и фанов по всему миру. Вопрос о том, будут ли наши умные устройства совместимы с «Марусей», начал звучать практически одновременно с анонсом этого голосового помощника. И мы благодарны друзьям из Mail.Ru Group за то, что нам в такие короткие сроки удалось осуществить мечты миллионов пользователей Xiaomi в России. Мы с нетерпением ждем отзывов наших фанов о том, насколько приятней стало пользоваться экосистемными продуктами Xiaomi после их подключения к Марусе», – отметил Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ.

Ранее «Маруся» и «Капсула» стали совместимы с устройствами умного дома Yeelight, Rubetek, Perenio, EKF и другими.