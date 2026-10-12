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Xiaomi Mi Smart Space Heater

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.10.2026 Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM 2
14.06.2023 Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM 2
01.02.2021 Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Xiaomi Mi Smart Space Heater и организации, системы, технологии, персоны:

Geozon 16 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 9 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 135 1
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
Ballu Industrial Group 55 1
Timberk 26 1
Stiebel Eltron 8 1
Yandex - Яндекс 9393 1
Xiaomi - Сяоми 2292 1
Groupe SEB - Tefal 109 1
Hyundai Motor Company 439 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1884 2
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 169 2
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 183 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3653 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13153 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8612 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13152 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2305 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27184 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1289 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1231 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1658 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4719 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3759 1
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 74 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 278 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2533 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 544 1
Таймер - Timer 449 1
Вентилятор - Fan 1089 1
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 230 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 738 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13621 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8011 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 646 1
Microsoft Windows 2000 8678 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 446 2
Xiaomi Mi Home 98 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 205 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 989 1
Polaris IQ Home 35 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 1
Electrolux EFH - Electrolux EOH - Electrolux ECH - Electrolux Rapid - Electrolux Aie Gate - серия обогревателей и конвекторов 11 1
Geozon Home 2 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 111 1
Redmond SkyHeat - конвектор-обогреватель 3 1
Hyundai H-HC - обогреватель 2 1
Ballu Camino - Ballu Cube - Ballu Apollo - Ballu ENZO - Ballu Plaza - Ballu Deluxe - Ballu Comfort - Ballu BIH - Ballu BHG - Ballu BOGH - обогреватель электрический конвектор - электрический обогреватель 13 1
Groupe SEB - Tefal HE - серия обогревателей 1 1
Polaris PMH - Polaris PRE - обогреватель 5 1
Tuya Inc - Tuya Smart 17 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7715 1
Google Android 15379 1
Apple iOS 8659 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 315 1
Россия - РФ - Российская федерация 168671 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11776 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5579 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1170 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1545 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4619 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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