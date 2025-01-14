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Polaris IQ Home



14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 1
22.11.2024 Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж 1
16.10.2024 7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху 1
25.09.2024 Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM 1
03.05.2024 Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж 1
26.12.2023 Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года 2
15.12.2023 Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году 1
24.11.2023 Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году 1
27.09.2023 10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM 2
28.06.2023 Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж 1
14.06.2023 Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM 1
09.06.2023 6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение 1
10.04.2023 Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей 1
23.03.2023 Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM 1
20.01.2023 Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 2
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 2
30.11.2022 Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM 1
16.10.2022 Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM 2
21.07.2022 Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM 1
06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
19.02.2022 Умные напольные весы: хиты продаж 2
07.02.2022 Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM 2
30.12.2021 Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM 2
24.10.2021 Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM 1
05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 1
13.04.2021 Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM 1
19.03.2021 Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM 1

Публикаций - 28, упоминаний - 36

Polaris IQ Home и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 14
Xiaomi 1732 13
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 10
Google LLC 11775 8
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 7
Kitfort 58 6
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 4
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 4
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 4
Samsung Electronics 10254 3
Philips 2053 3
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 3
Timberk 24 3
Okami - Оками 14 3
Apple Inc 12100 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Picooc 6 2
LG Electronics 3614 2
Haier Group 165 2
Tanita 7 2
Hobot Technology 11 2
Aqara - Акара.Ру 27 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Rubetek - Рубетек 18 1
Bose corp 31 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Yeelight 15 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 1
Geozon 12 1
Midea 35 1
Amazon - iRobot 56 1
Xiaomi - Viomi Technology 8 1
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 1
Huawei 3933 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 10
Beurer - Бойрер 18 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Braun GmbH 76 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
Cookpad - Кукпэд рус 3 1
Hyundai Motor Company 383 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 17
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 15
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 14
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 8
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 90 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 7
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 7
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 7
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 144 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 6
Умные платформы 1682 5
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 84 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 4
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 4
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 4
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 4
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 41 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 3
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 17
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 15
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 11
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 10
Xiaomi Mi Home 74 9
Google Android 13994 8
Apple iOS 7809 8
Apple Siri - Голосовой помощник 395 7
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 5
Samsung SmartThings 42 4
Ecovacs Deebot 9 4
Gen Digital - Avast Smart Life 21 3
Xiaomi Mi Body Composition Scale 5 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 3
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 6 3
HiPER IoT 10 3
Electrolux YOGAhealthline EHU - умные увлажнители воздуха 3 3
Ecovacs HOME 4 3
Xiaomi Mi Fit 13 2
Tanita BC - умные весы 3 2
Redmond SkyKettle - электрочайник 11 2
Philips Hue - Умные лампы и светильники 24 2
Redmond Skybalance 6 2
HiPER Smart Home 3 2
Anker Eufy 8 2
HiPER IoT Humidifier 2 2
Redmond SkyBaker RMB 4 2
Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier 3 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 2
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 16 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
Aqara Home 8 2
Ballu BWH - накопительный водонагреватель 4 2
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 22 1
Xiaomi Mi Smart Kettle - электрочайник 5 1
Huawei Health 12 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
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Япония 13282 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
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Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 2
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Металлы - Серебро - Silver 756 2
Дача - дачники 815 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 2
Орехи - Nuts 55 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
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КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Сон - Somnus 428 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 222 1
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Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 91 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 93 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 181 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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