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Polaris PUH увлажнитель воздуха

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.09.2026 Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM 1
06.10.2025 Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж 2
22.12.2024 За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025 1
16.10.2024 7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху 2
27.09.2023 10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM 2
30.11.2022 Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM 1
21.07.2022 Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM 3
24.10.2021 Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM 2
13.04.2021 Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM 2
23.05.2019 Лучшие устройства для борьбы с аллергией: очистители воздуха, увлажнители и мобильные ингаляторы 1
19.03.2019 Как выбрать увлажнитель воздуха для квартиры и офиса 3
06.11.2018 Обзор увлажнителя Polaris PUH-0806Di 2

Публикаций - 12, упоминаний - 22

Polaris PUH и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2281 6
Yandex - Яндекс 9357 4
Timberk 26 4
Kitfort 79 4
LG Electronics 3745 2
Google LLC 12782 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 2
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 2
Tuya Inc 18 1
Huawei 4715 1
Apple Inc 13275 1
VK - Mail.ru Group 3615 1
Philips 2100 1
Sharp Corporation 1062 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 135 1
Шахты 0 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 56 1
Yeelight 17 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 130 1
Aqara - Акара.Ру 38 1
Beurer - Бойрер 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 2
Dyson 157 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 396 1
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 117 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13590 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27118 7
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2295 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13114 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3634 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8590 5
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 336 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6468 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13358 5
Вентилятор - Fan 1084 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1206 4
Night Vision - режим ночного видения 407 4
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1390 4
Дистанционное управление - Удалённое управление 1283 4
Таймер - Timer 448 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 881 4
Умные платформы 2011 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10819 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1226 3
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 158 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3098 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14876 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7992 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6518 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17095 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14419 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2511 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1655 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 643 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6118 2
Освещение - яркость источника света 751 2
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1208 2
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 414 2
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 146 2
Угольный фильтр - Carbon Filter 48 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 379 2
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 181 2
Часы - Будильник - Alarm clock 268 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 463 8
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier - Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier 13 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 979 7
Xiaomi Mi Home 96 7
Polaris IQ Home 35 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 202 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 3
Gen Digital - Avast Smart Life 35 3
Electrolux EHU - Electrolux EHW - Electrolux EHAW - мойки воздуха, умные увлажнители воздуха 9 3
Xiaomi Deerma 8 3
Apple Siri - Голосовой помощник 449 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 276 2
Philips HU - серия увлажнителей воздуха - мойка воздуха 3 2
LG HW - мойка воздуха, увлажнитель 4 2
Xiaomi Mi Air Purifier 7 2
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 2
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 47 2
Tuya Inc - Tuya Smart 16 1
Sharp KC - очиститель воздуха 5 1
Google Android 15353 1
Apple iOS 8644 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 313 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3584 1
Apple - App Store 3144 1
Huawei AppGallery 360 1
Honor Band - Фитнес-трекер 46 1
Huawei TruSleep 23 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 241 1
Яндекс.Заправки 42 1
Huawei Watch Fit 61 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 85 1
Huawei Здоровье 31 1
Xiaomi MiJia 60 1
Redmond RAW - Redmond RHF - климатический комплекс, увлажнитель 2 1
Redmond R4S - Ready for Sky 4 1
Aqara Home - Aqara Panel Hub - Aqara Display Switch 10 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 473 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5520 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1463 7
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 335 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5661 4
Сон - Somnus 493 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 3
Зоология - наука о животных 2910 3
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 240 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4738 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 853 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 735 2
Металлы - Серебро - Silver 833 2
Ботаника - Растения - Plantae 1176 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4605 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5048 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10521 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6258 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4817 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1093 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 66 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1733 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5688 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6864 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1962 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 103 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2034 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 512 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 317 1
CNews - ZOOM.CNews 1912 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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