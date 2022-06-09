Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно? Новая работа физиков под руководством ученых из Айовского университета показала, что в формировании северного сияния на Марсе также принимают участие солнечный ветер и магнитные поля, которые с

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера пад. Ученые предполагали, что быстрое вращение планеты и ветры будут препятствовать распространению северного сияния по всей планете. Но обнаружили они совсем другое. Художественная концепция Ю

Таинственные звуки Северного сияния: что показали записи ученых Звуки Северного сияния до сих пор считались выдумкой путешественников и любителей крайнего севера.

В Петербурге пройдет научная конференция «Полярное сияние 2009» Как сообщает пресс-служба Росатома, с 29 по 31 января 2009 года в Санкт-Петербурге пройдет XII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов «Полярное сияние 2009» на тему: «Ядерное будущее: технологии, безопасность и экология». «Полярное сияние» способствует ознакомлению молодых специалистов с новейшими достижениями отраслево

На Сатурне обнаружено новое кольцо полярных сияний По мнению исследователей, кольцо образуется за счет заряженных частиц, которые извергает спутник Сатурна Энцелад. Периодически над полюсами Сатурна вспыхивают яркие полярные сияния, имеющие овальную форму. Астрофизики считают, что они имеют такое же происхождение, как и земные полярные сияния. Тусклое кольцо постоянных полярных сияний, обнаруженное

Полярный дождь вызывает полярные сияния Как показывают многолетние наблюдения, северное и южное полярные сияния обычно формируются в тороидальной области вокруг обоих полюсов. Д-р Юнлян Чжа

Зарегистрировано полярное сияние неизвестной природы Как сообщает Space Weather, в ночь со 2 на 3 октября 2007 года над канадским островом Баффинова Земля без всяких причин вспыхнуло яркое полярное сияние зеленого цвета. Сообщается, что данное явление относится к категории "авроральных субштормов" (auroral substorm). Явления такого рода были впервые описаны еще в 1960-х годах, од

Полярные сияния Юпитера: рентгеновские изображения Юпитера обеспечивает значительную разность потенциала между полюсами планеты, а разогнанные в нем заряженные ионы кислорода и серы, извергаемые вулканами Ио, при взаимодействии с атмосферой образуют полярные сияния. Новые данные принесли и новые загадки - на Юпитере обнаружен рентгеновский "пульсар". Как сообщает Space, с периодичностью 1 раз в 45 минут планета-гигант продуцирует мощные ре

Полярные сияния Юпитера и Сатурна имеют “земную” природу? икновением полярных сияний на Юпитере существует тесная взаимосвязь. До сих пор ученые считали, что полярные сияния на Юпитере вызваны быстрым вращением планеты и потоком плазмы, испускаемой сп

Полярные сияния Юпитера и Сатурна имеют “земную” природу? икновением полярных сияний на Юпитере существует тесная взаимосвязь. До сих пор ученые считали, что полярные сияния на Юпитере вызваны быстрым вращением планеты и потоком плазмы, испускаемой сп

Полярные сияния озаряют Марс льтат, поскольку у Марса нет сильного магнитного поля, как у Земли. Согласно существующей гипотезе, полярные сияния на Марсе возникают преимущественно в областях с сильным магнитным полем в южн

Полярные сияния озаряют Марс льтат, поскольку у Марса нет сильного магнитного поля, как у Земли. Согласно существующей гипотезе, полярные сияния на Марсе возникают преимущественно в областях с сильным магнитным полем в южн