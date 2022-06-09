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Полярное сияние Северное сияние Aurora Borealis Южное сияние Aurora Australis

Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis

Полярное сияние возникает благодаря солнечному ветру: протоны и электроны, которые родились на Солнце, преодолевают путь в 150 000 000 км и попадают в верхние слои атмосферы Земли. Там они, двигаясь вдоль силовых линий магнитного поля планеты, переносятся в сторону полюсов.

Как образуется полярное сияние? В данной анимации видно, как земная магнитосфера захватывает заряженные частицы солнечного ветра, в результате чего на полюсах образуется сияние. Как образуется полярное сияние? В данной анимации видно, как земная магнитосфера захватывает заряженные частицы солнечного ветра, в результате чего на полюсах образуется сияние.
На таких высотах и слоях в атмосфере летают космические аппараты и образуются северные сияния. На таких высотах и слоях в атмосфере летают космические аппараты и образуются северные сияния.
Полярное сияние над Кольским полуостровом! Полярное сияние над Кольским полуостровом!
Северное сияние, снятое с борта МКС над Индийским океаном во время пролета между Австралией и Антарктидой. Северное сияние, снятое с борта МКС над Индийским океаном во время пролета между Австралией и Антарктидой.
Полярное сияние из космоса. Снимок астронавта NASA Кристины Кох. Полярное сияние из космоса. Снимок астронавта NASA Кристины Кох.
Северное сияние, хвосты звезд и огни городов на Земле глазами МКС. Полосы. разумеется, сделаны при помощи большой выдержки. Северное сияние, хвосты звезд и огни городов на Земле глазами МКС. Полосы. разумеется, сделаны при помощи большой выдержки.
Как образуется полярное сияние? В данной анимации видно, как земная магнитосфера захватывает заряженные частицы солнечного ветра, в результате чего на полюсах образуется сияние.


09.06.2022 На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?

Новая работа физиков под руководством ученых из Айовского университета показала, что в формировании северного сияния на Марсе также принимают участие солнечный ветер и магнитные поля, которые с
20.08.2021 Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

пад. Ученые предполагали, что быстрое вращение планеты и ветры будут препятствовать распространению северного сияния по всей планете. Но обнаружили они совсем другое. Художественная концепция Ю
10.07.2012 Таинственные звуки Северного сияния: что показали записи ученых

Звуки Северного сияния до сих пор считались выдумкой путешественников и любителей крайнего севера.

21.01.2009 В Петербурге пройдет научная конференция «Полярное сияние 2009»

Как сообщает пресс-служба Росатома, с 29 по 31 января 2009 года в Санкт-Петербурге пройдет XII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов «Полярное сияние 2009» на тему: «Ядерное будущее: технологии, безопасность и экология». «Полярное сияние» способствует ознакомлению молодых специалистов с новейшими достижениями отраслево
19.06.2008 На Сатурне обнаружено новое кольцо полярных сияний

По мнению исследователей, кольцо образуется за счет заряженных частиц, которые извергает спутник Сатурна Энцелад. Периодически над полюсами Сатурна вспыхивают яркие полярные сияния, имеющие овальную форму. Астрофизики считают, что они имеют такое же происхождение, как и земные полярные сияния. Тусклое кольцо постоянных полярных сияний, обнаруженное

09.11.2007 Полярный дождь вызывает полярные сияния

Как показывают многолетние наблюдения, северное и южное полярные сияния обычно формируются в тороидальной области вокруг обоих полюсов. Д-р Юнлян Чжа
03.10.2007 Зарегистрировано полярное сияние неизвестной природы

Как сообщает Space Weather, в ночь со 2 на 3 октября 2007 года над канадским островом Баффинова Земля без всяких причин вспыхнуло яркое полярное сияние зеленого цвета. Сообщается, что данное явление относится к категории "авроральных субштормов" (auroral substorm). Явления такого рода были впервые описаны еще в 1960-х годах, од
30.03.2007 Полярные сияния Юпитера: рентгеновские изображения

Юпитера обеспечивает значительную разность потенциала между полюсами планеты, а разогнанные в нем заряженные ионы кислорода и серы, извергаемые вулканами Ио, при взаимодействии с атмосферой образуют полярные сияния. Новые данные принесли и новые загадки - на Юпитере обнаружен рентгеновский "пульсар". Как сообщает Space, с периодичностью 1 раз в 45 минут планета-гигант продуцирует мощные ре
05.04.2006 Полярные сияния Юпитера и Сатурна имеют “земную” природу?

икновением полярных сияний на Юпитере существует тесная взаимосвязь. До сих пор ученые считали, что полярные сияния на Юпитере вызваны быстрым вращением планеты и потоком плазмы, испускаемой сп
05.04.2006 Полярные сияния Юпитера и Сатурна имеют “земную” природу?

икновением полярных сияний на Юпитере существует тесная взаимосвязь. До сих пор ученые считали, что полярные сияния на Юпитере вызваны быстрым вращением планеты и потоком плазмы, испускаемой сп
14.12.2005 Полярные сияния озаряют Марс

льтат, поскольку у Марса нет сильного магнитного поля, как у Земли. Согласно существующей гипотезе, полярные сияния на Марсе возникают преимущественно в областях с сильным магнитным полем в южн
14.12.2005 Полярные сияния озаряют Марс

льтат, поскольку у Марса нет сильного магнитного поля, как у Земли. Согласно существующей гипотезе, полярные сияния на Марсе возникают преимущественно в областях с сильным магнитным полем в южн
18.02.2005 "Кассини": на Сатурне необычное полярное сияние

Группа американских астрономов сообщила, что полярное сияние на Сатурне отличается необычными характеристиками. Исследуя данные с зонда «Кассини» и околоземного космического телескопа «Хаббл» (Hubble), ученые Бостонского университета во г

Публикаций - 94, упоминаний - 107

Полярное сияние и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1467 6
Инверсия - Инверсия НПФ 144 2
Yandex - Яндекс 7347 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 2
8217 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
Прогноз 1651 1
Kometa - Комета 156 1
Polar - Полар 96 1
Samsung Electronics 10258 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Sony 6544 1
Xiaomi 1733 1
Lenovo Motorola 3501 1
Yeelight 15 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
Vertu 117 1
Motorola Inc 1140 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Ракурс НПФ 160 1
Орбита 292 1
МегаФон 8814 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Huawei 3934 1
Ланит - diHouse - Дихаус 189 1
CME Group 21 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 2
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 2
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ЕКА Топливная компания 141 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 1
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Стример НПО 21 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
Мостотрест ГУП 13 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Swarovski AG 73 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
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