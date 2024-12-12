Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Ивонина Екатерина



12.12.2024 В Мурманске прокачали связь на самой «телекоммуникационной улице» 1
07.10.2024 Быстрый мобильный интернет пришел в Островной 1
26.09.2024 В Мурманской области вырос спрос на виртуальные рабочие места для удаленной работы 1
08.07.2024 МТС добавила скоростей в Ковдорском районе 1
03.05.2024 МТС прокачала мобильный интернет на Терском берегу 1
26.04.2024 В Заполярье антиспам-решения МТС заблокировали более 11,5 млн звонков за год 1
01.03.2024 МТС повысила надежность сети на Кольском полуострове 1
22.12.2023 В четырех малых населенных пунктах Кандалакшского района появился 4G от МТС 1
03.11.2023 Спланировать путешествие по Кольскому полуострову туристам поможет цифровой гид 1
17.10.2023 Цифровой гид для автомобилистов поможет спланировать маршрут до Мурманска 1
03.10.2023 Ко Дню Рождения Мурманск получил новые скорости мобильного интернета 1
14.09.2023 МТС ускорила мобильный интернет ко Дню Рождения Мончегорска 1
20.06.2023 Назначен новый директор МТС в Мурманской области 2

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Ивонина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 13
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 203 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
МТС Big Data 265 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Граник Михаил 8 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 12
Россия - РФ - Российская федерация 144219 8
Армения - Республика 2280 6
Беларусь - Белоруссия 5664 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 5
Россия - Заполярье 112 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 32 2
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 26 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 25 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 27 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Терский район - Кашкаранцы 2 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 41 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Ковдор 13 1
Россия - ДФО - Приморский край - Лесозаводск 21 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 10 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 93 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам 65 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
ИГЭУ ФГБОУ ВО - Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще