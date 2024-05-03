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МТС прокачала мобильный интернет на Терском берегу

МТС увеличила ёмкость и пропускную способность сети за счет перераспределения частот в Терском районе Мурманской области. В результате проведённых работ скорость мобильного интернета выросла на треть, а также увеличилась территория покрытия сети.

Технические специалисты МТС провели работы по обновлению телеком-оборудования и перераспределению частот для передачи данных, что позволило подготовить сеть к росту трафика в весенне-летний период, расширить территорию покрытия и повысить качество связи в нескольких малых населённых пунктах области. После проведённых работ жители старинных поморских сёл Оленица и Кашкаранцы впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G. Теперь местные жители, а также туристы смогут пользоваться многочисленными цифровыми сервисами, использовать мессенджеры и загружать фото и видео с побережья Белого моря.

«Туристический поток к Белому морю в Заполярье растёт с каждым годом. По данным «МТС Travel», прошлым летом Терский берег продемонстрировал наибольший прирост среди любителей приключенческого туризма – 113% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В преддверии высокого сезона мы провели работы по модернизации телеком-оборудования, расширив зону покрытия LTE, чтобы как местные жители, так и гости населённых пунктов могли оставаться на связи и всегда иметь доступ к необходимым цифровым сервисам», – сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

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