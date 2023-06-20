Назначен новый директор МТС в Мурманской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о назначении Екатерины Ивониной на должность директора филиала МТС в Мурманской области.

Екатерина Ивонина, ранее руководившая департаментом маркетинга региона, будет заниматься реализацией общей стратегии компании на розничном и корпоративном рынках. Приоритетными направлениями работы нового директора станут внедрение инновационных продуктов и услуг компании, способствующих цифровизации экономики региона, продвижение экосистемы цифровых сервисов, облачных технологий, IoT, Big Data, услуг связи МТС в регионе. Также в фокусе внимания Екатерины – улучшение качества связи в городах и поселках, в рекреационных и туристических зонах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Мурманская область имеет огромный потенциал для роста и развития бизнеса группы МТС. Она славится промышленными кластерами, а также наукоемкими производствами, которые проявляют интерес к инновациям. Новому руководителю предстоит задействовать наши цифровые разработки для дальнейшего развития экономики области. Уверен, что большой опыт работы в компании и высокий уровень экспертизы позволят Екатерине успешно реализовывать крупные бизнес-проекты, а также программу по расширению 4G-сети, что, безусловно, положительно скажется на развитии туристической привлекательности Мурманской области», — отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

Екатерина Ивонина

Екатерина Ивонина родилась в Мурманске. В 1999 г. окончила Ивановский государственный энергетический университет. Екатерина начала карьеру в МТС в 2002 г. с должности специалиста отдела по работе с партнерами филиала компании в Мурманской области, затем заняла позицию ведущего специалиста отдела маркетинга. В 2016 г. возглавила отдел маркетинга филиала.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.