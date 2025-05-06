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Граник Михаил



06.05.2025 МТС назначила нового директора филиала в Ставропольском крае 1
04.09.2024 Татьяна Важенина назначена директором МТС в Курганской области 1
24.05.2024 Владимир Дроздов назначен директором филиала МТС на Ямале    1
22.04.2024 Евгений Торгашин назначен директором МТС в Югре  1
13.03.2024 Андрей Белов назначен директором МТС в Нижегородской области 1
04.12.2023 Николай Бетелев назначен директором МТС в Новгородской области 1
31.08.2023 Алексей Быков назначен директором МТС в Кировской области 1
20.06.2023 Назначен новый директор МТС в Мурманской области 1
09.03.2022 В ХМАО назначен новый директор МТС 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Граник Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13116 8
Ростелеком 9887 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5865 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21702 7
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28196 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5412 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16290 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11461 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2572 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21010 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4128 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8820 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2961 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6813 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8546 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12818 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14613 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1502 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9390 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11306 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Ивонина Екатерина 15 1
Важенина Татьяна 9 1
Торгашин Евгений 24 1
Бетелев Николай 7 1
Дроздов Владимир 17 1
Белов Андрей 61 1
Пахомов Александр 74 1
Быков Алексей 43 1
Зимин Константин 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 148100 6
Беларусь - Белоруссия 5808 6
Армения - Республика 2315 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1234 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 656 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 691 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 99 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 220 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 336 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3190 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1210 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1330 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1938 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 884 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2555 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1433 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3001 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 403 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 160 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 774 1
Россия - Крайний Север 290 1
Россия - УФО - Курганская область 527 1
Россия - СФО - Кемеровская область 933 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1575 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1726 1
Россия - СФО - Иркутская область 1150 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 604 1
Россия - СЗФО - Псковская область 644 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3137 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 603 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 283 1
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ИГЭУ ФГБОУ ВО - Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 8 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 79 1
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