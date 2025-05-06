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Граник Михаил
|06.05.2025
|МТС назначила нового директора филиала в Ставропольском крае 1
|04.09.2024
|Татьяна Важенина назначена директором МТС в Курганской области 1
|24.05.2024
|Владимир Дроздов назначен директором филиала МТС на Ямале 1
|22.04.2024
|Евгений Торгашин назначен директором МТС в Югре 1
|13.03.2024
|Андрей Белов назначен директором МТС в Нижегородской области 1
|04.12.2023
|Николай Бетелев назначен директором МТС в Новгородской области 1
|31.08.2023
|Алексей Быков назначен директором МТС в Кировской области 1
|20.06.2023
|Назначен новый директор МТС в Мурманской области 1
|09.03.2022
|В ХМАО назначен новый директор МТС 1
Граник Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
|Ивонина Екатерина 15 1
|Важенина Татьяна 9 1
|Торгашин Евгений 24 1
|Бетелев Николай 7 1
|Дроздов Владимир 17 1
|Белов Андрей 61 1
|Пахомов Александр 74 1
|Быков Алексей 43 1
|Зимин Константин 57 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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