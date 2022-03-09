В ХМАО назначен новый директор МТС

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о назначении Андрея Белова на должность директора филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевыми направлениями работы нового директора станут развитие розничного и корпоративного рынка в Югре, продвижение экосистемы цифровых сервисов, digital-продуктов для комфортной жизни и работы на Севере, внедрение инноваций в инфраструктуру предприятий региона. В числе приоритетов – улучшение качества связи в городах и малых населенных пунктах, строительство и расширение сетей на автодорогах и удаленных месторождениях.

Топ-менеджер планирует продолжить сотрудничество с правительством ХМАО-Югры в рамках соглашения о стратегическом партнерстве для развития цифровой экономики региона, в том числе реализацию совместных ИТ-проектов, пилотирование вертикальных умных решений на территории образовательных учреждений и геоаналитики в туризме. Отдельное внимание будет уделено модернизации фиксированной сети и увеличение скорости домашнего интернета до 1 Гб/с в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске.

«ХМАО сегодня – один из стратегически важных регионов с точки зрения инвестиционной привлекательности, который интересен не только сырьевыми ресурсами, но и огромным потенциалом для внедрения комплексных интеллектуальных бизнес-решений. Андрею предстоит продолжить работу по внедрению цифровых технологий в нефтегазовом кластере - интернета вещей, видеоаналитики, Big Data, облачных технологий, которые обеспечат безопасность и экономическую устойчивость компаний в непростое время. Уверен, что благодаря богатому и успешному опыту работы в телекоме Андрей сможет решить поставленные перед ним задачи», — отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

Биография Андрея Белова

Андрей Белов родился в 1979 г. В 2001 г. закончил Санкт-Петербургский государственный университет. В сфере телекоммуникаций работает более 20 лет, более половины из них – в ПАО «МТС». Под его началом в компании были реализованы успешные проекты. С 2012 по 2018 гг. работал директором филиалов МТС в Псковской, Новгородской и Мурманской областях.

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Константин Зимин, ранее занимавший пост директора МТС в ХМАО, продолжил свою карьеру в должности руководителя филиала МТС в Иркутской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.