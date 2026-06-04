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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Публикаций - 83, упоминаний - 103
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры и организации, системы, технологии, персоны:
|Бородин Андрей 40 6
|Лукошков Дмитрий 54 5
|Орловский Виктор 405 4
|Комарова Наталья 16 3
|Казарин Станислав 175 3
|Забозлаев Алексей 5 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Маслова Наталья 7 3
|Ким Александр 44 3
|Оголь Елена 24 2
|Кузнецов Иван 13 2
|Коробов Александр 17 2
|Белимов Александр 14 2
|Балуев Евгений 31 2
|Ямалов Ильдар 11 2
|Перешеин Владимир 9 2
|Чеботова Виктория 12 2
|Колпаков Иван 7 2
|Старков Олег 6 2
|Усенков Дмитрий 6 2
|Зеленова Екатерина 6 2
|Коротков Олег 5 2
|Гаврилов Евгений 55 2
|Зимин Константин 98 2
|Заруба Олег 5 2
|Бурлаков Антон 4 2
|Разумовская Нина 3 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Албычев Александр 168 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Казак Максим 162 1
|Князев Александр 17 1
|Васильев Сергей 68 1
|Левашов Александр 92 1
|Антонов Александр 77 1
|Беляев Александр 21 1
|Хромов Алексей 18 1
|Попов Алексей 338 1
|Богданов Алексей 8 1
|Суслов Андрей 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447271, в очереди разбора - 728634.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447271, в очереди разбора - 728634.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.