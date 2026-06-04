Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти

МТС назначила нового директора в ХМАО 1

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Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2024 года 2

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года 1

Минцифры назначило нового координатора ИТ в госорганах 1

В ХМАО назначен новый директор МТС 1

Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году 1

В Югре назначены ответственные за цифровую трансформацию региона 1

Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина 2

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1

Проверка очереди в детский сад доступна для родителей дошкольников Югры 1

Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 2

Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2016 года 2

МТС обеспечит связью государственные структуры Урала 1