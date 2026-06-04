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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры органы государственной власти

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


04.06.2026 «Геоскан» и Правительство Югры заключили соглашение о развитии беспилотных авиационных систем в регионе 1
11.11.2025 МТС назначила нового директора в ХМАО 1
03.02.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2025 года 2
01.11.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2024 года 2
13.09.2024 «Сколково» и Технопарк высоких технологий Югры запускают «Акселератор технологических стартапов 4.0» 1
19.06.2024 Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и «Группа Астра» начинают сотрудничество в сфере ИТ 1
19.06.2024 «Билайн бизнес» и Югра начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта 1
03.06.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года 1
11.04.2022 Минцифры назначило нового координатора ИТ в госорганах 1
09.03.2022 В ХМАО назначен новый директор МТС 1
30.06.2021 Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 2
05.04.2021 «Сберкорус» реализовал электронный обмен документами между фондом «Вклад в будущее» и грантополучателями 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
20.11.2020 В Югре назначены ответственные за цифровую трансформацию региона 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 2
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 2
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 2
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 3
07.03.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г. 1
10.01.2019 Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина 2
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1
04.12.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
17.01.2017 «Ростелеком» подытожил развитие телеком-инфраструктуры в ХМАО-Югре в 2016 году 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
08.12.2016 «Ростелеком» сдал телеком-инфраструктуру в Приобье ХМАО-Югры 1
10.11.2016 «Ростелеком» обеспечил возможностью подключения к «оптике» 7 тысяч белоярских семей 1
10.10.2016 Проверка очереди в детский сад доступна для родителей дошкольников Югры 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 2
04.04.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2016 года 2
23.03.2016 МТС обеспечит связью государственные структуры Урала 1
16.03.2016 «Ростелеком» продемонстрировал работу системы видеонаблюдения с идентификацией лиц в Югре 2
16.03.2016 В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС 1
01.03.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2016 года 1

Публикаций - 83, упоминаний - 103

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10775 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15391 5
9407 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 3
МегаФон 10511 3
1С-Битрикс - Bitrix 653 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Курганский Сотовый Телефон 7 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 26 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ТюменьРуском 18 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 2
Cisco Systems 5323 2
Yandex - Яндекс 9012 2
Microsoft Corporation 25640 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 2
Крок - Croc 1926 2
БАРС Груп 570 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 697 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 270 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1112 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 68 1
Монолит-Инфо 137 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 1
InterSystems - ИнтерСистемз 136 1
Elisa 35 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 54 1
Google LLC 12564 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 266 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 6 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
Хост ГК 39 1
Softkey - Софткей 214 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 3 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 113 1
Alfresco Software 153 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8650 3
НСПК - Национальная система платежных карт 932 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 52 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Технопарка высоких технологий Югры 2 2
Организатор перевозок ГКУ 19 2
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1098 2
РЖД - Российские железные дороги 2053 2
Почта России ПАО 2322 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 367 2
ПСБ - Промсвязьбанк 950 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 226 2
ВТБ - ВТБ24 672 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 283 2
Восток-Сервис ГК 57 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 71 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Веста 52 1
Becar Asset Management 12 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 1
ЮграМегаСпорт 4 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 91 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 12 1
Институт развития образования 15 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
АЛИДИ - ALIDI 23 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 30
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 28
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 15
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 12
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Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 252 9
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60414 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35415 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13743 29
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4273 18
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 13
Электронный документ - Electronic document 1562 13
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9618 12
Оповещение и уведомление - Notification 5745 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33934 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4912 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12824 11
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 10
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 963 9
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МЭДО - межведомственный электронный документооборот 314 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 28
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 259 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 448 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 6
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 173 4
Google Android 15093 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 277 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 350 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 3
Apple iOS 8502 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 418 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 324 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 615 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 76 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2311 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 118 2
Реестр добросовестных экспортеров 211 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 174 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 2
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 2
Архивный фонд РФ 114 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 2
Linux OS 11332 2
Apple - App Store 3071 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1946 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 63 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 50 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 149 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 82 1
Бородин Андрей 40 6
Лукошков Дмитрий 54 5
Орловский Виктор 405 4
Комарова Наталья 16 3
Казарин Станислав 175 3
Забозлаев Алексей 5 3
Валяева Елизавета 72 3
Маслова Наталья 7 3
Ким Александр 44 3
Оголь Елена 24 2
Кузнецов Иван 13 2
Коробов Александр 17 2
Белимов Александр 14 2
Балуев Евгений 31 2
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Усенков Дмитрий 6 2
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Коротков Олег 5 2
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Зимин Константин 98 2
Заруба Олег 5 2
Бурлаков Антон 4 2
Разумовская Нина 3 2
Лысенко Эдуард 317 2
Албычев Александр 168 2
Гайдуков Алексей 23 2
Казак Максим 162 1
Князев Александр 17 1
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Левашов Александр 92 1
Антонов Александр 77 1
Беляев Александр 21 1
Хромов Алексей 18 1
Попов Алексей 338 1
Богданов Алексей 8 1
Суслов Андрей 12 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1373 79
Россия - РФ - Российская федерация 163461 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47062 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3387 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область 886 11
Россия - УФО - Тюменская область 1341 11
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 218 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2806 10
Россия - СКФО - Ставропольский край 1051 10
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 648 9
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 23
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