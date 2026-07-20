Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197975
ИКТ 15280
Организации 11717
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 27006
Персоны 86292
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Тюменский ГМУ Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Сбербанк открыл доступ к онлайн-консультациям ведущих врачей федеральных медицинских центров 2
27.12.2016 ТюмГМУ ускорил внутренние процессы с Docsvision 3
05.02.2016 МТС предоставит услуги связи чиновникам Тюменской области, Югры и Ямала 1
30.09.2015 МТС составила рейтинг самых «качающих» вузов Тюмени 3
21.03.2011 Тюменская государственная медицинская академия строит ИС на базе «Парус-Бюджета 8» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Тюменский ГМУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15663 2
Docsvision - ДоксВижн 1058 1
Парус Корпорация 206 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Администрация города Сургут 9 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 141 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1591 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
Администрация города Нефтеюганск 3 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10087 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9434 2
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2668 1
Web-client - Веб-клиент 237 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2016 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3260 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22841 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13895 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10157 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35988 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26016 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26648 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3568 1
СЭД - Учет договоров 106 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1160 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11742 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27310 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13023 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2627 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1423 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 426 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Парус Бюджет 71 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3546 1
Белимов Александр 14 1
Стюрин Андрей 9 1
Семенов Сергей 30 1
Ивашкевич Кирилл 1 1
Медведева Ирина 4 1
Россия - УФО - Тюменская область 1357 4
Россия - РФ - Российская федерация 165371 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2820 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 53 1
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 83 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 123 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1047 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1395 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10272 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11254 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6557 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3011 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2167 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3457 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 302 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2803 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1201 1
Образование в России 2778 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 195 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27154 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5443 1
ГАУ Северного Зауралья ВО ФГБОУ - Государственный аграрный университет Северного Зауралья 2 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
ТГИК - Тюменский государственный институт культуры 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще