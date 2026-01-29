Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ) — российский центр, сочетающий передовые технологии и научные разработки с многолетним опытом лечения тяжелых заболеваний у детей от 7 дней до 18 лет. Центр является ключевым научно-образовательным и клиническим учреждением страны: ежегодно принимает до 1700 пациентов, выполняет до 180 трансплантаций, ведет мультицентровые исследования и добивается высоких результатов, например, более 85% детей с острым лимфобластным лейкозом сегодня полностью выздоравливают.

