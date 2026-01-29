Разделы

Минздрав РФ НМИЦ ДГОИ ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева

Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ) — российский центр, сочетающий передовые технологии и научные разработки с многолетним опытом лечения тяжелых заболеваний у детей от 7 дней до 18 лет. Центр является ключевым научно-образовательным и клиническим учреждением страны: ежегодно принимает до 1700 пациентов, выполняет до 180 трансплантаций, ведет мультицентровые исследования и добивается высоких результатов, например, более 85% детей с острым лимфобластным лейкозом сегодня полностью выздоравливают.
 

29.01.2026 Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года 1
27.01.2026 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года 1
19.01.2026 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года 1
01.11.2025 ITFB Group и Фонд «Игра» создали цифровой COPM-трекер для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями 1
28.08.2025 Выручка «Группы Астра» достигла 7 млрд руб. в первом полугодии 2025 года 1
08.07.2025 Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра» 5
18.06.2024 Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 1
08.07.2022 Разработчик образовательного оборудования из ОЭЗ «Технополис “Москва”» выпустил почти 200 тыс. устройств 1
21.11.2019 НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова: Мы тестируем искусственный интеллект для поддержки врачебных решений 2
15.02.2018 «ТехЛАБ» тестирует российскую систему поддержки принятия врачебных решений Galenos 1
09.10.2017 Преподаватели проекта Samsung «УчимЗнаем» награждены премией «Учитель года – 2017» 2
20.03.2017 «Системный софт» внедрил систему Hermes в ННПЦ ДГОИ им. Рогачева 3
28.10.2016 Наталья Паппе -

Коммуникационные решения для медицины: в центре внимания - пациент

 2
25.08.2016 Основатели «Моего офиса» и Game Insight вложились в телемедицину 2
10.05.2016 Российский стартап запустил бесплатный сервис по диагностике рака 2
24.09.2015 Российский сервис онлайн-диагностики рака вышел за рубеж 2
29.04.2015 В России появился онлайн-сервис по пересылке оцифрованных онкологических анализов 2
11.07.2014 В России создан интернет-сервис для диагностики рака 3
04.10.2013 На сайте Минздрава открыт доступ к «Электронному рабочему месту врача» 2
03.11.2011 Оборот представительства Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос на 46% 2
12.09.2011 «Корус Консалтинг» автоматизирует детский онкологический центр 1
10.06.2011 Siemens Enterprise Communications создает телеком-инфраструктуру для Федерального научно-клинического центра детской гематологии 2
29.04.2009 Видеоконференцсвязь: какова реальная экономия? 1
13.10.2006 Нацпроект: эксперты спорят об ИТ в медицине 1
01.09.2006 В России открыта интернет-школа для детей с раковыми заболеваниями 1
28.01.2005 Институт детской гематологии внедрил телемедицинскую систему 1

