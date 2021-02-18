Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PACS
Picture Archiving and Communication System
Системы передачи и архивации DICOM изображений
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Публикаций - 45, упоминаний - 119
PACS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11226 6
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
|SAP SE 3228 4
|IBM 3575 3
|Agfa Gevaert 10 2
|ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 2
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 2
|Крок 1223 2
|Logitech 167 1
|Kometa - Комета 4 1
|Paessler 5 1
|Парус 206 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
|Код Безопасности 365 1
|Synology Inc 130 1
|NetApp 486 1
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
|Citrix Systems 573 1
|Oracle Corporation 3374 1
|Ред Софт - Red Soft 246 1
|HP Inc. 2956 1
|Yandex - Яндекс 4106 1
|Cisco Systems 2069 1
|Dell EMC 2425 1
|VMware 1832 1
|Васильев Кирилл 13 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Полещук Александр 8 2
|Шифрин Михаил 7 1
|Островский Владимир 22 1
|Лобовко Дмитрий 2 1
|Никитенко Дмитрий 2 1
|Арсентьев Сергей 1 1
|Алонсо Виктор Вентимилла 11 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Чистяков Кирилл 1 1
|Пастухов Борис 6 1
|Засыпкин Дмитрий 7 1
|Шмид Александр 18 1
|Литвинов Павел 18 1
|Суслов Константин 19 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Puccio Antonio - Пуччо Антонио 1 1
|Ивакин Роман 49 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Лебедев Георгий 39 1
|Тыров Илья 11 1
|Ишмамедов Константин 4 1
|Бунина Елена 27 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Фишер Андрей 54 1
|Образцов Алексей 8 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Кузнецов Александр 76 1
|Ильяшенко Александр 1 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Кальмуцкий Олег 8 1
|Коростелев Павел 5 1
|Карелин Павел 6 1
|Деев Алексей 6 1
|Гилядов Владислав 1 1
|Гусев Александр 26 1
|Текслер Алексей 18 1
|Рыжий Алексей 4 1
|CNews Analytics 1992 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 2
|Markets&Markets Research 78 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770541, в очереди разбора - 674223.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770541, в очереди разбора - 674223.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru