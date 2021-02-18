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PACS
Picture Archiving and Communication System
Системы передачи и архивации DICOM изображений


18.02.2021 Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения 1
07.08.2020 Сбербанк внедряет ИИ-модель диагностики легких в больницах Санкт-Петербурга 1
21.07.2020 Челябинская область и «Яндекс» приступили к реализации соглашения о сотрудничестве в IT-сфере 2
22.05.2020 Сбербанк приступил к промышленному внедрению ИИ-модели диагностики коронавируса в регионах 1
12.12.2019 «Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
21.11.2019 НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова: Мы тестируем искусственный интеллект для поддержки врачебных решений 2
26.10.2018 Будьте здоровы: мониторинг ИТ-инфраструктуры в медицинских учреждениях 1
27.06.2018 ИТ в нейрохирургии: что актуально для высокотехнологичной отрасли 1
23.06.2017 CNews определил крупнейших поставщиков ИТ для здравоохранения 1
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
24.04.2017 ИТ в современном коммерческом медицинском центре: опыт «К+31» 1
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 3
28.06.2016 Владимир Макаров: В здравоохранении логика «что не запрещено законом - разрешено» не работает 1
23.06.2016 Пациенты ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова получили электронные медицинские карты 2
23.03.2016 «Тринити» консолидировала информационные ресурсы клиники «Скандинавия» 2
03.03.2016 Commvault представила новое решение для управления клиническими данными в организациях здравоохранения 6
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 2
12.02.2015 Правительство Тульской области представило план информатизации здравоохранения региона в 2015 г. 1
08.08.2014 PACS в России мешает разрозненность и дороговизна 3
06.08.2014 Западные вендоры игнорируют российские клиники 1
31.07.2014 ПО помогает повысить качество медицинской диагностики 1
29.04.2014 Скрининг-центры в немецкой Саксонии используют QlikView для анализа данных 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
05.11.2013 «Техносерв» построил ИКТ-инфраструктуру для медцентра ДВФУ во Владивостоке 1
19.09.2013 «Техносерв Консалтинг» создает информационную систему в медицинском центре ДВФУ 1
07.08.2013 Администрация президента нашла «Ростелекому» мега-проект. Минкомсвязи резко против 2
25.06.2013 От PACS к интеграции информационных систем в медицине 16
13.05.2013 ИТ в медицине: первый шаг сделан. Что дальше? 3
10.12.2012 МИС в России: информатизация "по понятиям" 1
28.11.2012 Fujifilm представила решение для создания региональных систем архивирования медицинских изображений 1
30.03.2012 ИТ в здравоохранении: старт состоялся? 13
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 7
01.11.2011 НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare 11
30.09.2011 "Белтел" модернизировал локальную вычислительную сеть клиники "Медицина" 1
25.03.2011 ИТ в медицине: на что идут госинвестиции 5
04.03.2011 NEC показала монитор для медицинских учреждений 1
12.01.2011 Новая услуга IBS DataFort: медицинские системы в аренду 1
19.10.2010 «Поликлиника консультативно-диагностическая» УДП РФ заказывает модернизацию «АИС Поликлиники» за 26 млн руб. в течение 15 дней 1

Публикаций - 45, упоминаний - 119

PACS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
SAP SE 3228 4
IBM 3575 3
Agfa Gevaert 10 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 2
Крок 1223 2
Logitech 167 1
Kometa - Комета 4 1
Paessler 5 1
Парус 206 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Код Безопасности 365 1
Synology Inc 130 1
NetApp 486 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Citrix Systems 573 1
Oracle Corporation 3374 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
HP Inc. 2956 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Cisco Systems 2069 1
Dell EMC 2425 1
VMware 1832 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Ренессанс Страхование 52 1
Sanofi - Санофи 33 1
Нанолек 9 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
ЕС-лизинг 13 1
Медскан 12 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 35 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 278 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
Flash 480 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 4
Apple iOS 5742 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 4
IBM Watson 105 3
Microsoft Windows 10 6691 3
Google Android 10752 3
Linux OS 4288 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
SQL - Язык программирования 436 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Microsoft Excel 440 1
Paessler PRTG Network Monitor 4 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 1
Федеральная телемедицинская сеть Минздрава России - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС 2 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
ВымпелКом - Билайн BeelineMED 1 1
Kometa 3Di PACS 1 1
IBM Storwize 16 1
HPE ProLiant - Серия серверов 101 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Exchange 685 1
Microsoft SQL Server 799 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Office 1954 1
Apache HTTP Server 223 1
Васильев Кирилл 13 2
Рудычева Наталья 81 2
Полещук Александр 8 2
Шифрин Михаил 7 1
Островский Владимир 22 1
Лобовко Дмитрий 2 1
Никитенко Дмитрий 2 1
Арсентьев Сергей 1 1
Алонсо Виктор Вентимилла 11 1
Контрабаев Артур 66 1
Чистяков Кирилл 1 1
Пастухов Борис 6 1
Засыпкин Дмитрий 7 1
Шмид Александр 18 1
Литвинов Павел 18 1
Суслов Константин 19 1
Вахрушев Илья 7 1
Puccio Antonio - Пуччо Антонио 1 1
Ивакин Роман 49 1
Рустамов Рустам 169 1
Лебедев Георгий 39 1
Тыров Илья 11 1
Ишмамедов Константин 4 1
Бунина Елена 27 1
Ведяхин Александр 43 1
Фишер Андрей 54 1
Образцов Алексей 8 1
Скворцова Вероника 51 1
Кузнецов Александр 76 1
Ильяшенко Александр 1 1
Карпинский Алексей 37 1
Кальмуцкий Олег 8 1
Коростелев Павел 5 1
Карелин Павел 6 1
Деев Алексей 6 1
Гилядов Владислав 1 1
Гусев Александр 26 1
Текслер Алексей 18 1
Рыжий Алексей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 7
Германия - Федеративная Республика 3693 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Франция - Французская Республика 2150 5
Япония 2827 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Европа 3798 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 2
Германия - Нюрнберг 7 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Украина 3417 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 172 1
Россия - Южный Урал 91 1
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 40 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Португалия - Португальская Республика 319 1
Россия - Кемерово 313 1
Россия - Красноярский край 671 1
Россия - Челябинская область 665 1
Россия - Томская область 425 1
Испания - Королевство 1262 1
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Италия - Итальянская Республика 1409 1
Россия - Красноярск 855 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
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ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
ФГБУ НМИЦ ДГОИ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 2 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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