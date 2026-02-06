Разделы

University of Freiburg Фрайбургский университет Университет Фрайбурга


СОБЫТИЯ


06.02.2026 Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения 1
06.02.2026 Сбербанк представил Green-VLA — открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами 1
31.07.2014 ПО помогает повысить качество медицинской диагностики 1
31.07.2014 Элмар Коттер - Я мечтаю о едином интерфейсе типа "пульта управления", который отражал бы происходящее в отделении в реальном времени 3
03.06.2013 Новый телескоп Colossus сможет обнаружить инопланетян 1
08.10.2012 Лазерная ловушка: свет поможет "разобрать" бактерии на части 1
20.09.2007 Интернет-тест выявляет скрытые предубеждения 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

University of Freiburg и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12336 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 2
Hugging Face 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8301 2
TMT Investments 113 1
ЕКА Топливная компания 147 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 100 2
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 178 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 620 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73761 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 372 1
Освещение - яркость источника света 722 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 1
Микроскоп - Microscope 337 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18703 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 301 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 436 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 207 1
Белевцев Андрей 94 2
Kotter Elmar - Коттер Элмар 2 2
Бердюгина Светлана 1 1
Banaji Mahzarin - Банажи Мазарин 1 1
Рорбах Александр 1 1
Морозов Сергей 59 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 3
Германия - Федеративная Республика 12959 2
Европа 24679 2
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Германия - Берлин 729 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Земля - планета Солнечной системы 10692 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53572 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1295 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 370 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1430 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 323 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1409 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 2
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 236 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 465 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
