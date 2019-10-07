Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object

Владельцы новых iPhone жалуются на «призраки и НЛО» на фотографиях х снять на более старый iPhone, iPad Pro или Oppo, эффект не проявляется. Специалист полагает, что «проблема НЛО» является следствием дефекта разработки новых iPhone. Apple пока никак не проком

Межзвездный НЛО — новые подробности добавили загадок ого происхождения. Разумеется, вероятность этого крайне мала. Обнаруженный объект, скорее всего, является астероидом, но для воображения это хорошее упражнение, которое вселяет надежду на обнаружение братьев по разуму. Если бы земляне отправили зонд к другим звездам, во многом он был бы похож на объект A/2017 U1. Траектория A/2017 U1 Наш межзвездный гость, A/2017 U1, проходит сквозь Солнеч

НЛО несут угрозу безопасности Как сообщает Reuters, группа из двух десятков бывших военных летчиков, а также официальных лиц из семи разных стран потребовала от правительства США немедленно возобновить исследование феномена НЛО - летающих объектов непонятного происхождения. Подчеркивается, что невозможность однозначной интерпретации ряда радарных сигнатур, имеющих непонятное происхождение, лихорадит структуры госб

Итальянские астрономы обнаружили НЛО В время обычного наблюдения за поверхностью луны итальянские астрономы обнаружили НЛО достаточно больших размеров и двигающийся с огромной скоростью. Неизвестно, что это было - некое явление, или объект, имеющий земное или внеземное происхождение.

Отмечается 60-летие бизнес-мифа об НЛО Как сообщает Associated Press, празднование 60-летия "инцидента в Росвелле", положившего начало образованию устойчивого феномена поп-культуры НЛО, было отмечено фестивалем. Феномен веры в НЛО, во многом более удивительный, чем сами гипотетические НЛО, стал основой серьезного бизнеса. Фестиваль и шоу, посвященные 60-лети

Миф об НЛО: 60-летие е 60-летия "инцидента в Росвелле", положившего начало образованию устойчивого феномена поп-культуры НЛО, было отмечено фестивалем. Феномен веры в НЛО, во многом более удивительный, чем с

Франция обнародует НЛО-архивы Как сообщает Earth Times, Франция первой из развитых приняла решение полностью обнародовать архивные данные об "НЛО" - нерегулярно проявляющихся объектах либо феноменах, однозначная трактовка природы которых невозможна либо затруднительна. Возможно, этот шаг, сделанный в преддверии президентских выборов,

Экс-министр обороны Канады потребовал гласности для НЛО ечеловеческого" происхождения для борьбы с потеплением климата, сообщает PhysOrg со ссылкой на Ottawa Citizen. Ранее, в 2005 году г-н Хелье поразил соотечественников признанием того, что сам он видел НЛО. Очевидно, это единственный случай такого рода среди министров обороны ведущих стран мира. В настоящее время г-н Хелье находится в преклонном возрасте - ему исполнилось 83 года.

Инопланетные НЛО – большая "утка"? орость человеческие изобретения пока не способны. Ни одно утверждение об инопланетном происхождении НЛО пока не было четко доказано. Фотографии, которые демонстрируют уфологи, или размыты, или

Братьев по разуму найдут лет через двадцать пространенному мнению, темпы совершенствования компьютеров замедлятся в ближайшие два десятилетия, однако большинство специалистов полагает, что прогресс в области вычислительной техники продолжится. Поиск братьев по разуму требует денег. Радиотелескоп Allen Telescope Array, частично финансировавшийся одним из основателей компании Microsoft Полом Алленом (Paul Allen), приступит к сканирован

Братьев по разуму найдут лет через двадцать пространенному мнению, темпы совершенствования компьютеров замедлятся в ближайшие два десятилетия, однако большинство специалистов полагает, что прогресс в области вычислительной техники продолжится. Поиск братьев по разуму требует денег. Радиотелескоп Allen Telescope Array, частично финансировавшийся одним из основателей компании Microsoft Полом Алленом (Paul Allen), приступит к сканирован

Земляне зовут братьев по разуму овели опрос, показавший, что подавляющее большинство землян считают необходимыми поиски космических братьев по разуму. Сигнал отправляется по пяти адресам: в созвездия Рака, Кассиопеи, Андромед

Земляне зовут братьев по разуму овели опрос, показавший, что подавляющее большинство землян считают необходимыми поиски космических братьев по разуму. Сигнал отправляется по пяти адресам: в созвездия Рака, Кассиопеи, Андромед

НЛО в Олбани: истина где-то рядом сследование. Однако его результаты вряд ли станут достоянием широкой общественности. Согласно результатам последних опросов в США, 72% американцев уверены, что правительство скрывает от них правду об НЛО, а "истина где-то рядом". Так что в ближайшие дни город Олбани, где была сделана запись, может стать настоящей Меккой как для уфологов, так и просто для любопытствующих зевак. Источник: "РТ