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Астрономия Космос Внеземная жизнь Инопланетная жизнь НЛО Неопознанный летающий объект UFO Unidentified flying object

Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object

Каталог летающих тарелок, составленный в 1969 году по описанию очевидцев.... Каталог летающих тарелок, составленный в 1969 году по описанию очевидцев....
Каталог летающих тарелок, составленный в 1969 году по описанию очевидцев....

УПОМИНАНИЯ


07.10.2019 Владельцы новых iPhone жалуются на «призраки и НЛО» на фотографиях

х снять на более старый iPhone, iPad Pro или Oppo, эффект не проявляется. Специалист полагает, что «проблема НЛО» является следствием дефекта разработки новых iPhone. Apple пока никак не проком
16.10.2018 Межзвездный НЛО — новые подробности добавили загадок

ого происхождения. Разумеется, вероятность этого крайне мала. Обнаруженный объект, скорее всего, является астероидом, но для воображения это хорошее упражнение, которое вселяет надежду на обнаружение братьев по разуму. Если бы земляне отправили зонд к другим звездам, во многом он был бы похож на объект  A/2017 U1. Траектория A/2017 U1 Наш межзвездный гость, A/2017 U1, проходит сквозь Солнеч
13.11.2007 НЛО несут угрозу безопасности

Как сообщает Reuters, группа из двух десятков бывших военных летчиков, а также официальных лиц из семи разных стран потребовала от правительства США немедленно возобновить исследование феномена НЛО - летающих объектов непонятного происхождения. Подчеркивается, что невозможность однозначной интерпретации ряда радарных сигнатур, имеющих непонятное происхождение, лихорадит структуры госб
27.09.2007 Итальянские астрономы обнаружили НЛО

В время обычного наблюдения за поверхностью луны итальянские астрономы обнаружили НЛО достаточно больших размеров и двигающийся с огромной скоростью. Неизвестно, что это было - некое явление, или объект, имеющий земное или внеземное происхождение.
12.07.2007 Отмечается 60-летие бизнес-мифа об НЛО

Как сообщает Associated Press, празднование 60-летия "инцидента в Росвелле", положившего начало образованию устойчивого феномена поп-культуры НЛО, было отмечено фестивалем. Феномен веры в НЛО, во многом более удивительный, чем сами гипотетические НЛО, стал основой серьезного бизнеса. Фестиваль и шоу, посвященные 60-лети
12.07.2007 Миф об НЛО: 60-летие

е 60-летия "инцидента в Росвелле", положившего начало образованию устойчивого феномена поп-культуры НЛО, было отмечено фестивалем. Феномен веры в НЛО, во многом более удивительный, чем с
23.03.2007 Франция обнародует НЛО-архивы

Как сообщает Earth Times, Франция первой из развитых приняла решение полностью обнародовать архивные данные об "НЛО" - нерегулярно проявляющихся объектах либо феноменах, однозначная трактовка природы которых невозможна либо затруднительна. Возможно, этот шаг, сделанный в преддверии президентских выборов,
01.03.2007 Экс-министр обороны Канады потребовал гласности для НЛО

ечеловеческого" происхождения для борьбы с потеплением климата, сообщает PhysOrg со ссылкой на Ottawa Citizen. Ранее, в 2005 году г-н Хелье поразил соотечественников признанием того, что сам он видел НЛО. Очевидно, это единственный случай такого рода среди министров обороны ведущих стран мира. В настоящее время г-н Хелье находится в преклонном возрасте - ему исполнилось 83 года.
18.07.2005 Инопланетные НЛО – большая "утка"?

орость человеческие изобретения пока не способны. Ни одно утверждение об инопланетном происхождении НЛО пока не было четко доказано. Фотографии, которые демонстрируют уфологи, или размыты, или

27.07.2004 Братьев по разуму найдут лет через двадцать

пространенному мнению, темпы совершенствования компьютеров замедлятся в ближайшие два десятилетия, однако большинство специалистов полагает, что прогресс в области вычислительной техники продолжится. Поиск братьев по разуму требует денег. Радиотелескоп Allen Telescope Array, частично финансировавшийся одним из основателей компании Microsoft Полом Алленом (Paul Allen), приступит к сканирован
27.07.2004 Братьев по разуму найдут лет через двадцать

пространенному мнению, темпы совершенствования компьютеров замедлятся в ближайшие два десятилетия, однако большинство специалистов полагает, что прогресс в области вычислительной техники продолжится. Поиск братьев по разуму требует денег. Радиотелескоп Allen Telescope Array, частично финансировавшийся одним из основателей компании Microsoft Полом Алленом (Paul Allen), приступит к сканирован
07.07.2003 Земляне зовут братьев по разуму

овели опрос, показавший, что подавляющее большинство землян считают необходимыми поиски космических братьев по разуму. Сигнал отправляется по пяти адресам: в созвездия Рака, Кассиопеи, Андромед
07.07.2003 Земляне зовут братьев по разуму

овели опрос, показавший, что подавляющее большинство землян считают необходимыми поиски космических братьев по разуму. Сигнал отправляется по пяти адресам: в созвездия Рака, Кассиопеи, Андромед
30.10.2002 НЛО в Олбани: истина где-то рядом

сследование. Однако его результаты вряд ли станут достоянием широкой общественности. Согласно результатам последних опросов в США, 72% американцев уверены, что правительство скрывает от них правду об НЛО, а "истина где-то рядом". Так что в ближайшие дни город Олбани, где была сделана запись, может стать настоящей Меккой как для уфологов, так и просто для любопытствующих зевак. Источник: "РТ
30.10.2002 НЛО в Олбани: истина где-то рядом

сследование. Однако его результаты вряд ли станут достоянием широкой общественности. Согласно результатам последних опросов в США, 72% американцев уверены, что правительство скрывает от них правду об НЛО, а "истина где-то рядом". Так что в ближайшие дни город Олбани, где была сделана запись, может стать настоящей Меккой как для уфологов, так и просто для любопытствующих зевак. Источник: "РТ

Публикаций - 118, упоминаний - 134

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1482 13
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 5
EA - Electronic Arts 1288 4
Microsoft Corporation 24939 4
Samsung Electronics 10410 3
Apple Inc 12328 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 3
Crytek 143 3
Цифра ГК 2494 3
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 2
Болид НВП - Bolid 91 2
InFocus 70 2
Монолит-Инфо 124 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 2
Spirit DSP - Спирит Корп 471 2
Epsilon 15 2
Webmoney - Вебмани.Ру 544 2
Ростех - Автоматика Концерн 1686 1
BBK OPPO Electronics 395 1
AMD - Advanced Micro Devices 4346 1
Philips 2067 1
Sony 6583 1
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HP - Hewlett-Packard 3629 1
Optoma 31 1
TMT Investments 113 3
ЕКА Топливная компания 144 3
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 76 3
Россети Ленэнерго 1700 2
Treweren Consultants 2 2
eBay Inc 1624 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 43 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
Композит 96 1
Градиент 91 1
Enron - Enrongate 122 1
Warner Bros. International Television Distribution 279 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 93 1
Геометрия НПО 146 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
Space Adventures 30 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
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Резонанс НПП 375 1
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США - Колумбия - Вашингтон 1413 3
Азия - Азиатский регион 5642 3
США - Колорадо - Боулдер 82 3
США - Калифорния - Беркли 282 3
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 3
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Уран - планета Солнечной системы 545 3
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2842 17
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 815 14
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Bloomberg 1335 1
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Nature 816 1
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University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
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