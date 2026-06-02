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Epsilon
СОБЫТИЯ
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Epsilon и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
|Вайнер Владимир 4 1
|Wisniewski Chet - Вишневски Чет 1 1
|Носов Степан 1 1
|Александров Денис 5 1
|Озеров Владимир 8 1
|Ефремова Анастасия 2 1
|Ильин Андрей 4 1
|Шуклин Глеб 8 1
|Колчин Владимир 1 1
|Беглер Алена 1 1
|Гудимова Марина 2 1
|Тютякин Андрей 1 1
|Ковалевский Максим 1 1
|Lufkin Mark - Люфкин Марк 4 1
|Водясов Алексей 222 1
|Иванов Сергей 403 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Карпов Илья 32 1
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 2
|Future - Space.com 200 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
|Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
|SETI Institute 23 1
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