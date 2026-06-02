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Epsilon

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.06.2026 Власти выделили почти 2 млрд на замену американских, французских и голландских установок эпитаксии для производства чипов 1
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 1
05.12.2022 Российский SAP разгромил в суде американский газодобывающий проект, взыскав с него свыше 2 млн евро 1
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1
20.04.2018 Positive Technologies выявила критически опасные уязвимости в источниках бесперебойного питания APC 1
01.08.2014 ViewSonic оснастит профессионалов киберспорта Epsilon eSports игровыми мониторами 1
16.09.2013 Японцы «втиснули» ЦУП в ноутбук 1
29.03.2013 Главная угроза: комплексные таргетированные атаки 1
05.04.2011 Хакеры украли данные клиентов крупнейших компаний США 1
28.10.2008 У Эпсилон Эридана обнаружены астероиды 1
10.10.2006 У близлежащей звезды обнаружена формирующаяся планета 1
10.10.2006 У близлежащей звезды обнаружена формирующаяся планета 1
15.08.2006 "Открытые Технологии" построили в "Дальсвязи" транзитные узлы 1
16.03.2006 E-маркетинг становится более адресным 1
29.10.2002 Обнаружена самая маленькая из экзопланет 1
29.10.2002 Обнаружена самая маленькая из экзопланет 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Epsilon и организации, системы, технологии, персоны:

Sophos - SophosLabs 431 2
Epsilon eSports 1 1
Epsilon Interactive 1 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
HBGary Federal 4 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
Концепт Разработка - Concept Software 6 1
UDV group - ТриниДата 7 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 27 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5506 1
SAP SE 5557 1
Cisco Systems 5323 1
Amazon Inc - Amazon.com 3230 1
Microsoft Corporation 25634 1
IBM - International Business Machines Corp 9659 1
Oracle Corporation 7033 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1682 1
Schneider Electric 605 1
Sony 6712 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 395 1
McKinsey & Company Int 287 1
Trend Micro 645 1
Salesforce - Tableau Software 121 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1416 1
ViewSonic 325 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 595 1
Cylance 16 1
Salesforce - Informatica 138 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 451 1
SentinelOne 26 1
Google LLC 12556 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 155 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 353 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
Открытые технологии 728 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1668 1
Epsilon Development Company - Epsilon Developments 2 1
Conoco - ConocoPhillips - Marathon Oil 2 1
Qurate Retail Group - HSN - Home Shopping Network 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
Walgreens 16 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1186 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 218 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Walt Disney Company 644 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 101 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Lockheed Martin 777 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 9 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Судебная власть - Judicial power 2463 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5545 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1142 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3750 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 748 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 286 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1484 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 84 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 133 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10469 1
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4807 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5517 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1181 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1687 1
Apache Hadoop Ozone 5 1
VK Tech - Кверифай Лабс - CedrusData - Cedrus Data - Цедрус дата 7 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 528 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 136 1
UDV group - ТриниДата - АрхиГраф 2 1
Московская Биржа - DataShop 1 1
Московская Биржа - Трейд Радар - информационно-торговый терминал 1 1
Apache Superset 25 1
Malwarebytes - Антивирусная программа 3 1
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 34 1
Microsoft Windows 16718 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6129 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 702 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 286 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 467 1
Apache Hadoop 468 1
Microsoft Windows PowerShell 244 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1820 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 296 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 237 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 103 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 340 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 89 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Google Go - Golang - Язык программирования 100 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 55 1
Вайнер Владимир 4 1
Wisniewski Chet - Вишневски Чет 1 1
Носов Степан 1 1
Александров Денис 5 1
Озеров Владимир 8 1
Ефремова Анастасия 2 1
Ильин Андрей 4 1
Шуклин Глеб 8 1
Колчин Владимир 1 1
Беглер Алена 1 1
Гудимова Марина 2 1
Тютякин Андрей 1 1
Ковалевский Максим 1 1
Lufkin Mark - Люфкин Марк 4 1
Водясов Алексей 222 1
Иванов Сергей 403 1
Дружинин Евгений 22 1
Карпов Илья 32 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5436 5
Созвездие Эридан - Eridanus, Eri - Epsilon Eridani - Эпсилон Эридана 21 5
Россия - РФ - Российская федерация 163308 5
Юпитер - планета Солнечной системы 557 5
Уран - планета Солнечной системы 547 4
Солнечная система - Solar system 2558 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 2
Земля - планета Солнечной системы 10810 2
Германия - Федеративная Республика 13089 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 1
Казахстан - Республика 5968 1
Европа 24864 1
Южная Корея - Республика 6990 1
Япония 13722 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2574 1
Ближний Восток 3122 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1809 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1766 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 258 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3108 1
Украина 7893 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1052 1
Узбекистан - Республика 1965 1
Иран - Исламская Республика Иран 1149 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 393 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 240 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 358 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1315 1
Венера - планета Солнечной системы 296 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3800 6
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1739 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 3
Физика - Physics - область естествознания 2904 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17892 2
Энергетика - Energy - Energetically 5728 2
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 573 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8110 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1374 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7439 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 498 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 830 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2715 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5927 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6520 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6614 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2079 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 580 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 80 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 958 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1682 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2163 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6632 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2471 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1867 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 852 1
Спорт - Футбол 761 1
Национальный проект 387 1
Инфляция 139 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4442 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4372 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3762 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5566 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3892 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 2
Future - Space.com 200 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
SETI Institute 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 1
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