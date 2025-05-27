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Концепт Разработка Concept Software

Концепт Разработка - Concept Software

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 3 392 928 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 3 392 928 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 3 392 928 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 TData и «Концепт Разработка» объявили о стратегическом партнерстве 2
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 1
21.02.2024 Конференция CNews «Большие данные 2024» состоится 12 марта 1
27.09.2023 Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Концепт Разработка и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce - Tableau Software 112 2
UDV group - ТриниДата 7 2
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 2
Microsoft Corporation 24847 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 224 1
SAS Institute 994 1
Qlik - QlikTech 160 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Oracle Corporation 6758 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 271 1
Цифра ГК 2472 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 571 1
Salesforce - Informatica 127 1
Broadcom - VMware - Greenplum 110 1
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OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 3
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк ПАО 261 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
МКБ - Московский кредитный банк 578 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 526 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 487 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 92 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 680 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 248 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1404 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10629 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 292 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3165 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 553 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 2
Data monetization - Монетизация данных 1701 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13759 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16193 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7001 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 500 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5497 1
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Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5441 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1332 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1015 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
Querify Labs - CedrusData 5 1
СалютДевайсы - GigaChat 238 1
UDV group - ТриниДата - АрхиГраф 2 1
Apache Superset 17 1
Московская Биржа - Трейд Радар - информационно-торговый терминал 1 1
Московская Биржа - DataShop 1 1
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Небольсин Артем 4 2
Кортунов Михаил 8 2
Петряков Александр 2 2
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Кондратьев Константин 8 2
Шевцов Николай 7 2
Линник Евгений 4 2
Звонарева Елена 19 2
Ведерникова Ольга 6 2
Шуклин Глеб 7 2
Гудимова Марина 2 2
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5986 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5712 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7347 1
Энергетика - Energy - Energetically 5225 1
Паспорт - Паспортные данные 2598 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6286 1
Спорт - Футбол 741 1
Национальный проект 331 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9060 1
Инфляция 88 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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