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Концепт Разработка Concept Software
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 3 392 928 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Концепт Разработка и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 2
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
|Небольсин Артем 4 2
|Кортунов Михаил 8 2
|Петряков Александр 2 2
|Ильин Андрей 4 2
|Иванов Сергей 388 2
|Аршавский Анджей 31 2
|Кондратьев Константин 8 2
|Шевцов Николай 7 2
|Линник Евгений 4 2
|Звонарева Елена 19 2
|Ведерникова Ольга 6 2
|Шуклин Глеб 7 2
|Гудимова Марина 2 2
|Федечкин Эдуард 55 1
|Данилина Марианна 24 1
|Санников Олег 6 1
|Данилина Ксения 1 1
|Семенов Тимур 1 1
|Рыбаков Константин 2 1
|Зипухо Иван 1 1
|Федотов Кирилл 1 1
|Тютякин Алексей 2 1
|Дорофеев Александр 12 1
|Николаев Максим 5 1
|Александров Денис 4 1
|Озеров Владимир 7 1
|Павлюк Александр 6 1
|Тютякин Андрей 1 1
|Беглер Алена 1 1
|Колчин Владимир 1 1
|Ковалевский Максим 1 1
|Буровцев Сергей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148874 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 1
|Казахстан - Республика 5640 1
|Южная Корея - Республика 6729 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 919 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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