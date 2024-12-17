Data Lineage Линия данных Происхождение данных процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек
- Data Lineage (происхождение данных) — процесс отслеживания и визуализации источников и потоков данных внутри системы. Он показывает, откуда пришли данные, как они были обработаны, какие трансформации произошли и куда они ушли в конечном итоге. Это помогает понять путь данных на протяжении всего их жизненного цикла.
- Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными
- Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных
Data Lineage и организации, системы, технологии, персоны:
|Новоселов Иван 33 3
|Прибочий Михаил 44 1
|Лихницкий Павел 55 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Смирнов Михаил 67 1
|Чернявский Леонид 11 1
|Данилина Марианна 19 1
|Колмогоров Андрей 3 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Куприянова Елена 3 1
|Санников Олег 6 1
|Ивакин Артем 9 1
|Соловьева Дарья 4 1
|Снурницын Павел 3 1
|Носиков Владимир 3 1
|Данилина Ксения 1 1
|Семенов Тимур 1 1
|Рыбаков Константин 2 1
|Зипухо Иван 1 1
|Федотов Кирилл 1 1
|Моисеев Игорь 2 1
|Тимчур Александр 2 1
|Буровцев Сергей 1 1
|Capone Mike - Майк Капоне 2 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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