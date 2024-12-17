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Data Lineage Линия данных Происхождение данных процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек


 
 
 
 


17.12.2024 Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
26.11.2024 Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata 1
31.10.2024 Подтверждена совместимость фреймворка BI.Qube с российской СУБД Postgres Pro 1
15.10.2024 ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными 1
16.05.2024 Arenadata Catalog расширяет возможности управления данными в экосистеме Arenadata Hadoop 1
21.11.2023 Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли 1
27.09.2023 Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1
14.09.2023 «Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве 1
20.07.2023 Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps 1
20.06.2023 Новая версия Arenadata Catalog доступна пользователям 1
20.03.2023 «Норбит» стала партнером «Датакаталог» 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 1
20.02.2023 «Диасофт» поможет отследить происхождение данных 1
13.08.2021 Qlik объявила о приобретении Nodegraph 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Data Lineage и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 6
Oracle Corporation 6688 2
SAS Institute 971 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
Qlik - QlikTech 160 2
Broadcom - VMware - Greenplum 94 2
Microsoft Corporation 24625 1
Ростелеком 9701 1
SAP SE 5279 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Adobe Systems 1549 1
Salesforce.com 427 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Иннодата - Innodata 22 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Терн ГК - Tern Group 75 1
Snowflake 17 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 1
Концепт Разработка - Concept Software 3 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
8213 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк ПАО 256 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
BP - British Petroleum 182 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
Data Governance - Руководство данными 117 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 3
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 2
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DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 2
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 255 2
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 27 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 12 4
NCSoft Lineage 94 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Apache Hadoop 427 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Microsoft Azure 1408 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 973 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Luxms BI 75 1
PIX RPA Platform. 75 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 34 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Qlik Catalog 2 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 1
PIX BI 52 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 6 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 6 1
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 7 1
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 5 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance 5 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 25 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Иннодата - ML Фаб - Иннодата-D/MLOps 2 1
Softline - Polymatica Dashboards 32 1
Softline - Polymatica ML 13 1
Softline - Polymatica Decision Manager - 5 1
Apache Impala 2 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Новоселов Иван 33 3
Прибочий Михаил 44 1
Лихницкий Павел 55 1
Федечкин Эдуард 55 1
Смирнов Михаил 67 1
Чернявский Леонид 11 1
Данилина Марианна 19 1
Колмогоров Андрей 3 1
Лазуков Станислав 29 1
Куприянова Елена 3 1
Санников Олег 6 1
Ивакин Артем 9 1
Соловьева Дарья 4 1
Снурницын Павел 3 1
Носиков Владимир 3 1
Данилина Ксения 1 1
Семенов Тимур 1 1
Рыбаков Константин 2 1
Зипухо Иван 1 1
Федотов Кирилл 1 1
Моисеев Игорь 2 1
Тимчур Александр 2 1
Буровцев Сергей 1 1
Capone Mike - Майк Капоне 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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