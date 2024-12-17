Data Lineage (происхождение данных) — процесс отслеживания и визуализации источников и потоков данных внутри системы. Он показывает, откуда пришли данные, как они были обработаны, какие трансформации произошли и куда они ушли в конечном итоге. Это помогает понять путь данных на протяжении всего их жизненного цикла.