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Хамрин Павел


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Datapulse подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Хамрин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 423 1
Datapulse - Data Pulse 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4440 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11783 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32064 1
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Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 66 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 755 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149699 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9205 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365646, в очереди разбора - 751125.
Создано именных указателей - 176877.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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