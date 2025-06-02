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Datapulse Data Pulse

Datapulse - Data Pulse

Datapulse — российская ИТ-компания, которая создает инструменты автоматизации разработки корпоративных хранилищ данных (DWH). В перечень решений входят: сбор данных из различных источников, автоматизация DataVault, внедрение отчетных витрин, автоматизация тестов и т.д.

УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Datapulse подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Datapulse и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2241 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 137 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 699 1
Data Lineage - Линия данных - Происхождение данных - процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек 17 1
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 65 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2326 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
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