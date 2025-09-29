Разделы

Lasmart подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Lasmart объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 17 и решения Datadesc. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Datadesc — решение для автоматической генерации и управления документацией хранилища данных и BI на основе ИИ. Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, содержит полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие», входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Совместимость с Postgres Pro — это важный шаг для развития экосистемы отечественных ИТ-решений. Нашим клиентам не нужно выбирать между инновациями и надежностью: они получают инструмент, который работает на знакомой инфраструктуре и позволяет быстрее и прозрачнее управлять данными», — сказал Павел Хамрин, руководитель направления ИИ в компании Lasmart.

