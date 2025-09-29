Разделы

Lasmart Ласмарт

Lasmart - Ласмарт

Lasmart — российский разработчик программного обеспечения для управления данными и процессами мерчандайзинга. Компания объединяет экспертизу в ритейле и data-driven технологиях с современными AI-инструментами, предлагая решения, которые повышают эффективность торгового зала и ускоряют работу с данными. 

УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 Lasmart подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
29.04.2016 Сеть «Кораблик» встала на путь цифровой трансформации 1
29.08.2014 Lasmart внедрила BI-систему в аптечной сети «Клевер» 1
16.07.2014 В магазинах детских товаров «Кораблик» внедрена технология персонализации продуктовых предложений 1
09.06.2014 Lasmart внедрила систему бизнес-анализа в сети супермаркетов «Петровский» 1
29.04.2014 Lasmart внедрила систему отчетности для «Ренейссанс Констракшн» 1
27.03.2014 «Ассоциация независимых аптек» автоматизировала работу с поставщиками с помощью Lasmart 1
21.08.2013 «Кораблик» оптимизировал взаимоотношения с партнерами при помощи облачного сервиса Retail Data System 1
21.08.2013 «Кораблик» внедрил единую систему бизнес-аналитики на базе Microsoft SQL Server 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Lasmart и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25066 3
8756 2
Manzana Group - Манзана 25 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 4
Россети Ленэнерго 1699 2
Кораблик-Р 20 2
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 1
Петровский и К ТФ 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 2226 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71023 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5119 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22469 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16753 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1794 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33142 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11979 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12758 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5514 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1134 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9917 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4606 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14218 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8530 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2586 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7109 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2207 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3441 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1929 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1478 1
Управляемость - Manageability 1873 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12570 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2169 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14252 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6024 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7859 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55513 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1214 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12762 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9597 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25283 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1160 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11978 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1703 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1471 3
Microsoft Office 365 970 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 1
Microsoft Windows 16148 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 946 1
Microsoft Exchange Online 109 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Manzana Loyalty 12 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1296 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 1
Сардарян Роберт 19 3
Комаров Дмитрий 6 2
Шубин Филипп 5 1
Лавров Антон 2 1
Хакимов Фаррух 1 1
Шишкин Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153606 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1311 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 755 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45096 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25473 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6116 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4680 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1685 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1531 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5308 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 588 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 151 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2680 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5733 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2224 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50427 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 530 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5930 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17118 1
INFOLine-Аналитика 64 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 939 1
