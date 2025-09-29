Lasmart - Ласмарт

Lasmart — российский разработчик программного обеспечения для управления данными и процессами мерчандайзинга. Компания объединяет экспертизу в ритейле и data-driven технологиях с современными AI-инструментами, предлагая решения, которые повышают эффективность торгового зала и ускоряют работу с данными.