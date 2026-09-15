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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201030
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Комаров Дмитрий

СОБЫТИЯ


15.09.2026 ART Engineering расширяет производственные мощности: новые площадки в Коломне и Рязани 1
29.04.2016 Сеть «Кораблик» встала на путь цифровой трансформации 1
16.07.2014 В магазинах детских товаров «Кораблик» внедрена технология персонализации продуктовых предложений 1
31.07.2009 Рейтинг CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 1
02.06.2009 «Астерос» построила три ЦОД для МТС 1
17.02.2009 «Астерос» займется строительством сетей нового поколения на платформе Cisco 1
22.12.2008 «ВымпелКом» оптимизировал систему ИТ-поддержки 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Комаров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 4
Lasmart - Ласмарт 9 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15992 2
МегаФон 10888 1
Cisco Systems 5377 1
Microsoft Corporation 25837 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9537 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1116 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 119 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Manzana Group - Манзана 26 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Кораблик-Р 20 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23085 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54446 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6090 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14839 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4913 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13030 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5703 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13064 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 389 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3084 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16513 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26483 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11600 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 765 1
Управляемость - Manageability 2324 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2959 1
Problem Management - Управление проблемами 71 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13239 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18270 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3204 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18200 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5009 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28471 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26647 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7285 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36545 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10110 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13738 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26151 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3397 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1228 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8339 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5896 1
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 87 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13117 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24614 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4437 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 1
Apple iOS 8623 1
Microsoft Windows 16963 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1805 1
Microsoft Office 365 1049 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 1
Microsoft Dynamics 1198 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 1
Cisco IOS - Cisco IOS-XR Network OS 23 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Manzana Loyalty 12 1
Бровко Лев 3 1
Шоржин Валерий 67 1
Сардарян Роберт 19 1
Шубин Филипп 5 1
Саввин Антон 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 167546 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14838 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47875 1
Польша - Республика 2035 1
Польша - Варшава 111 1
Германия - Федеративная Республика 13273 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3060 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1527 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1817 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3221 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1429 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 391 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27508 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5159 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18290 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1862 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 159 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2569 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6654 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7898 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2454 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6212 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2314 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
INFOLine-Аналитика 81 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8654 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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