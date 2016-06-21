Verysell Верисел Merisel CIS
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
СОБЫТИЯ
|21.06.2016
«Ланит», НКК, Verysell и «Мерлион» хотят продать Сбербанку ПК на 2,8 млрд
я конкурсной комиссии был размещен на сайте госзакупок. В числе заявителей оказались ООО «Ландис» (юрлицо дистрибьютора Treolan, входит в группу «Ланит»), ООО «Верисел-трейдинг» (юрлицо дистрибьютора Verysell), ООО «О-си-эс-центр» (юрлицо дистрибьютора OCS, входит в «Национальную компьютерную корпорацию» — НКК), ООО «ПК Аквариус» (еще одна структура НКК), компания «МИКС», структура «Альма»
|28.03.2014
МВД: Обыски в Verysell и "Найти" проведены по уголовному делу о мошенничестве
МВД. «Верисел 6» является поставщиком консалтинговых услуг и ИТ-решений и входит в группу компаний Verysell. Михаил Краснов, основатель Verysell, подтвердил CNews, что у «Верисел 6» так
|26.03.2014
В компанию, созданную выходцами из Verysell, пришла полиция с автоматами
орый ранее был генеральным директором компании «Верисел-Телеком», входящей в состав группы компаний Verysell. Основатель Verysell Михаил Краснов рассказал CNews, что примерно на 70% штат
|17.07.2013
Основатель Verysell устроился в РВК, чтобы научиться инвестировать
Михаил Краснов, объявивший больше год назад о том, что покидает пост президента группы компаний Verysell, стал старшим советником в «Российской венчурной компании» (РВК). Ранее основатель о
|18.05.2012
Михаил Краснов оставляет пост президента Verysell и запускает новый бизнес
его 60-летнего юбилея 17 мая 2012 г. Михаил Краснов объявил о том, что оставляет пост президента ГК Verysell. «Я заметил, что последние два года мне уже не так как раньше хочется идти в офис. Н
|07.07.2011
Merlion рассказал ради чего купил Verysell Distribution
Merlion объявил о закрытии сделки по приобретению дистрибуторского бизнеса Verysell – компании Verysell Distribution. Основная цель покупки - усилить направление более маржинальной дистрибуции (VAD, value added distribution) в сегменте крупных корпоративных кли
|06.07.2011
Merlion завершил приобретение Verysell Distribution
завершении начатой в конце января сделки по приобретению дистрибьюторского бизнеса Группы компаний Verysell, известного на рынке под торговой маркой Verysell Distribution. Как отмечаетс
|05.03.2011
Verysell увеличила доход, но продолжила сокращать сотрудников
Выручка группы компаний Verysell в 2010 календарном году составила около 12,82 млрд руб. Годом ранее аналогичный пока
|04.03.2011
Владимир Катаев возглавил направление предпродажной подготовки проектов Verysell
Группа компаний Verysell сообщила о том, что с марта 2011 г. Владимир Катаев приступил к работе в должности р
|28.02.2011
«Каспийский Трубопроводный Консорциум» продлил договор с «Verysell Проектами» на обслуживание сетевой инфраструктуры
Компания «Verysell Проекты» объявила о продлении сервисного договора с «Каспийским Трубопроводным Консо
|21.02.2011
«Институт Теплоэлектропроект» доверил «Verysell Проектам» обслуживание ИТ-инфраструктуры
Компания «Verysell Проекты» сообщила о подписании договора на техническую поддержку ИТ-инфраструктуры «Института Теплоэлектропроект» (ТЭП), являющегося филиалом «Инженерного центра ЕЭС» (ИЦ ЕЭС). В соотв
|18.01.2011
«Verysell Проекты» построили КСПД для «Связного Банка»
Компания «Verysell Проекты» завершила проект по созданию корпоративной системы передачи данных (КСПД) для «Связного Банка». В результате работ в «Связном Банке» были объединены информационные ресурсы тер
|06.12.2010
«Verysell Проекты» построила ИТ-инфраструктуру в новом офисе «Спортмастера»
Компания «Verysell Проекты» завершила масштабный проект по созданию ИТ-инфраструктуры нового офиса ГК «
|16.08.2010
«Verysell Проекты» продлили договоры на сервисное обслуживание с «Метафраксом» и «Почтобанком»
Компания «Verysell Проекты» объявила о продлении договоров на сервисное обслуживание с двумя компаниями Уральского региона: крупным химическим предприятием «Метафракс» и коммерческим банком «Почтобанк».
|26.07.2010
«Verysell Проекты» открыли отдел аналитических систем
Компания «Verysell Проекты» объявила о создании в компании отдела аналитических систем, который войдет в дирекцию консалтинга и разработки приложений. Основными задачами новой структурной единицы станут
|20.07.2010
«Verysell Сервис» внедряет АПК «Безопасный город» в Кингисеппе
Компания «Verysell Сервис», входящая в группу компаний Verysell, объявила о старте проекта по вн
|10.03.2010
Verysell: выручка сократилась на 20%, персонал - на треть
Совокупная выручка группы Verysell в 2009 г. составила 11,44 млрд руб., рассказали CNews в компании. Это почти на 3 млр
|10.03.2010
«Verysell Проекты» модернизировали систему телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации»
Компания «Verysell Проекты» (Группа компаний Verysell) сообщила о выполнении проекта по модернизации системы корпоративной телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). В рамках пр
|05.03.2010
«Verysell Проекты» обследовала ИС персональных данных «Метафракса»
Компания «Verysell Проекты» завершила проект по обследованию информационной системы персональных данных (ИСПДн) компании «Метафракс», российского производителя метанола и его производных. Теперь в активе
|19.01.2010
Топ-менеджер «Астерос» возглавил направление системной интеграции и консалтинга в Verysell
Группа компаний Verysell объявила о назначении Святослава Сорокина на должность управляющего директора бизнес
|03.12.2009
Verysell модернизирует систему видеонаблюдения УВД г. Челябинска
Компания «Астра Системные Технологии» (ГК Verysell) подписала договор с Главным управлением внутренних дел по Челябинской области о вып
|27.10.2009
«Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге
Компания «Verysell Сервис» (г. Санкт-Петербург), входящая в Группу компаний Verysell, выполнила
|15.10.2009
Verysell сэкономил на топ-менеджменте
Как стало известно CNews, Андрей Гнездилов – генеральный директор «Verysell Проекты» - покинул компанию, проработав в ней чуть менее двух лет. Эту информацию по
|15.10.2009
«Verysell Сервис» внедряет АПК «Безопасный город» в Пскове
Компания «Verysell Сервис», филиал компании «Verysell Проекты» в Санкт-Петербурге, победила в конкурсе на внедрение комплекса систем для обеспечения городской безопасности в Пскове. Заказчиком про
|13.07.2009
«Verysell Проекты» разработала стандарты управления ИТ для УК «Металлоинвест»
Компания «Verysell Проекты» объявила о завершении проекта по разработке стандартов управления ИТ для УК «Металлоинвест». Главной целью проекта являлась разработка регламентов и стандартов работы ИТ для п
|25.05.2009
«Verysell Проекты» модернизирует ИТ-инфраструктуру СОГАЗ
Компания «Verysell Проекты» реализует проект по модернизации ИТ-инфраструктуры страховой группы СОГАЗ – универсального российского страховщика. Главные приоритеты развития бизнеса СГ СОГАЗ заключаются в
|17.02.2009
Рейтинг: самые устойчивые к кризису ИТ-компании России
вита). На трех нижних строках рейтинга разместились «Компьюлинк», ITG (Inline Technologies Group) и Verysell (также по алфавиту). Рейтинг основан на данных открытых и закрытых источников, поясн
|30.10.2008
Verysell Distribution провела семнадцатый партнерский форум Softeach-2008
Активное участие в работе форума также приняли представители 14 компаний-поставщиков Verysell Distribution. Генеральными спонсорами Softeach выступили Hewlett-Packard, Microsoft и Sun Microsystems, а спонсорами стали Allied Telesis, Aquarius, APC, Avaya, Dell, Hitachi Data Syst
|10.07.2008
Verysell продолжает скупку ИТ-компаний
По мнению управляющего директора «Астры» Игоря Туманова, присоединившись к Verysell, уральский интегратор сможет продвигать свои компетенции и запатентованные разработк
|10.07.2008
Интегратор «Астра СТ» присоединился к Группе Verysell
Группа компаний Verysell сообщила о подписании договора по присоединению системного интегратора Уральского фе
|02.06.2008
Verysell поставила оборудование «Смолтелекому»
ектром услуг, начиная от телефонии и предоставления доступа к сети интернет до многоадресной передачи (1000 групп), объединения частных сетей и предоставления видеосервисов (CATV и IPTV). Кроме того, Verysell Distribution предоставила в «Смолтелеком» на тестирование маршрутизаторы H3C SR6602. Это оборудование в России будет тестироваться впервые. Альтернативный оператор связи Смоленской обл
|15.05.2008
«Verysell Проекты» строит СКС в деловом квартале «Красная роза»
Компания «Verysell Проекты» ведет строительство структурированной кабельной сети (СКС) в рамках проекта реорганизации территории современного делового квартала «Красная роза 1875». Это самый известный из
|13.05.2008
«Verysell Проекты» привезет в Россию ПО от OpenLink
Компания «Verysell Проекты» и транснациональная софтверная компания OpenLink подписали соглашение, в рамках которого «Verysell Проекты» получила эксклюзивное право продаж и технической поддержки П
|28.03.2008
Verysell Distribution открыла филиал в УрФО
Компания Verysell Distribution объявила об официальном открытии филиала в Уральском федеральном округе. Расположен он в столице региона – г. Екатеринбурге. Новый филиал призван поддержать активное разви
|06.03.2008
Verysell поставила высокопроизводительные коммутаторы «Смолтелекому»
ставку коммутаторов компании H3C своему партнеру ООО «Смолтелеком». Уже в начале лета компания «Смолтелеком» будет предлагать конечным пользователям решения, построенные на оборудовании H3C. Инженеры Verysell Distribution будут помогать в составлении типовых конфигураций команде из «Смолтелекома», которая специально прошла сертификацию в компании H3C и является ее сертифицированным партнеро
|28.02.2008
«Verysell Проекты» внедрила Quest ActiveRoles Server в «Балтике»
«Verysell Проекты» внедрила Quest ActiveRoles Server для управления единой службой каталога Active Directory в пивоваренной компании «Балтика». Ранее «Балтика» приняла решение: централизовать в
|28.02.2008
Оборот Verysell Distribution вырос на 25%
Компания Verysell Distribution, в рамках ежегодно организуемого ею форума NetClub, объявила о том, что в этом году рост оборота департамента сетевого и телекоммуникационного оборудования составил 30%, а
|27.02.2008
Verysell будет продвигать телеком-решения Telsey в России
бъявила об открытии своего офиса в Москве, а также о заключении партнерского соглашения с компанией Verysell Distribution. Главой российского представительства назначен Дмитрий Махначев. По его
|12.02.2008
«Verysell Проекты» построила СЭД в «Русском Монолите»
В январе 2008 г. компания «Verysell Проекты» успешно завершила проект по внедрению системы электронного документооборота (СЭД) в группе компаний «Русский Монолит», работающей на российском строительном рынке. Основной це
|05.02.2008
«Verysell Проекты» оснастила «электронной учительской» школы Оренбуржья и Марий Эл
Компания «Verysell Проекты» успешно завершила поставку программно-технологического комплекса «Электронная учительская» в 150 школ Оренбуржья и Марий Эл. Данный комплекс был разработан компанией «Хронобус
Verysell и организации, системы, технологии, персоны:
|Краснов Михаил 87 69
|Ходос Юрий 22 19
|Гудым Денис 20 14
|Каракашев Христо 10 9
|Кузовкин Алексей 155 9
|Мацоцкий Сергей 179 8
|Румянцева Марина 8 7
|Гнездилов Андрей 17 7
|Терентьев Алексей 24 7
|Рейман Леонид 1063 6
|Щеголев Игорь 698 6
|Генс Георгий 76 6
|Яппаров Тагир 107 6
|Комлев Николай 113 6
|Прянишников Николай 311 6
|Зотов Андрей 37 6
|Милованцев Дмитрий 110 5
|Ананьин Алексей 88 5
|Никифоров Владимир 11 5
|Касимов Игорь 18 5
|Васин Василий 35 5
|Симоненко Вячеслав 44 5
|Бяхов Олег 59 4
|Аммосов Юрий 46 4
|Бутман Евгений 29 4
|Тараба Вероника 29 4
|Карась Сергей 12 4
|Гостомельский Алексей 14 4
|Свистунова Румяна 5 4
|Нуралиев Борис 296 4
|Волож Аркадий 264 4
|Ускова Ольга 170 4
|Дворкович Аркадий 213 4
|Сорокин Святослав 30 4
|Карачинский Анатолий 96 4
|Тамодин Николай 49 4
|Щербаков Борис 47 4
|Гольденберг Леонид 62 4
|Шмулевич Марк 88 4
|Корнильев Кирилл 65 3
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий.