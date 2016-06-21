Verysell Верисел Merisel CIS

Verysell - Верисел - Merisel CIS

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

21.06.2016 «Ланит», НКК, Verysell и «Мерлион» хотят продать Сбербанку ПК на 2,8 млрд

я конкурсной комиссии был размещен на сайте госзакупок. В числе заявителей оказались ООО «Ландис» (юрлицо дистрибьютора Treolan, входит в группу «Ланит»), ООО «Верисел-трейдинг» (юрлицо дистрибьютора Verysell), ООО «О-си-эс-центр» (юрлицо дистрибьютора OCS, входит в «Национальную компьютерную корпорацию» — НКК), ООО «ПК Аквариус» (еще одна структура НКК), компания «МИКС», структура «Альма»

28.03.2014 МВД: Обыски в Verysell и "Найти" проведены по уголовному делу о мошенничестве

МВД. «Верисел 6» является поставщиком консалтинговых услуг и ИТ-решений и входит в группу компаний Verysell. Михаил Краснов, основатель Verysell, подтвердил CNews, что у «Верисел 6» так
26.03.2014 В компанию, созданную выходцами из Verysell, пришла полиция с автоматами

орый ранее был генеральным директором компании «Верисел-Телеком», входящей в состав группы компаний Verysell. Основатель Verysell Михаил Краснов рассказал CNews, что примерно на 70% штат
17.07.2013 Основатель Verysell устроился в РВК, чтобы научиться инвестировать

Михаил Краснов, объявивший больше год назад о том, что покидает пост президента группы компаний Verysell, стал старшим советником в «Российской венчурной компании» (РВК). Ранее основатель о
18.05.2012 Михаил Краснов оставляет пост президента Verysell и запускает новый бизнес

его 60-летнего юбилея 17 мая 2012 г. Михаил Краснов объявил о том, что оставляет пост президента ГК Verysell. «Я заметил, что последние два года мне уже не так как раньше хочется идти в офис. Н
07.07.2011 Merlion рассказал ради чего купил Verysell Distribution

Merlion объявил о закрытии сделки по приобретению дистрибуторского бизнеса Verysell – компании Verysell Distribution. Основная цель покупки - усилить направление более маржинальной дистрибуции (VAD, value added distribution) в сегменте крупных корпоративных кли
06.07.2011 Merlion завершил приобретение Verysell Distribution

завершении начатой в конце января сделки по приобретению дистрибьюторского бизнеса Группы компаний Verysell, известного на рынке под торговой маркой Verysell Distribution. Как отмечаетс
05.03.2011 Verysell увеличила доход, но продолжила сокращать сотрудников

Выручка группы компаний Verysell в 2010 календарном году составила около 12,82 млрд руб. Годом ранее аналогичный пока
04.03.2011 Владимир Катаев возглавил направление предпродажной подготовки проектов Verysell

Группа компаний Verysell сообщила о том, что с марта 2011 г. Владимир Катаев приступил к работе в должности р
28.02.2011 «Каспийский Трубопроводный Консорциум» продлил договор с «Verysell Проектами» на обслуживание сетевой инфраструктуры

Компания «Verysell Проекты» объявила о продлении сервисного договора с «Каспийским Трубопроводным Консо
21.02.2011 «Институт Теплоэлектропроект» доверил «Verysell Проектам» обслуживание ИТ-инфраструктуры

Компания «Verysell Проекты» сообщила о подписании договора на техническую поддержку ИТ-инфраструктуры «Института Теплоэлектропроект» (ТЭП), являющегося филиалом «Инженерного центра ЕЭС» (ИЦ ЕЭС). В соотв
18.01.2011 «Verysell Проекты» построили КСПД для «Связного Банка»

Компания «Verysell Проекты» завершила проект по созданию корпоративной системы передачи данных (КСПД) для «Связного Банка». В результате работ в «Связном Банке» были объединены информационные ресурсы тер
06.12.2010 «Verysell Проекты» построила ИТ-инфраструктуру в новом офисе «Спортмастера»

Компания «Verysell Проекты» завершила масштабный проект по созданию ИТ-инфраструктуры нового офиса ГК «
16.08.2010 «Verysell Проекты» продлили договоры на сервисное обслуживание с «Метафраксом» и «Почтобанком»

Компания «Verysell Проекты» объявила о продлении договоров на сервисное обслуживание с двумя компаниями Уральского региона: крупным химическим предприятием «Метафракс» и коммерческим банком «Почтобанк».

26.07.2010 «Verysell Проекты» открыли отдел аналитических систем

Компания «Verysell Проекты» объявила о создании в компании отдела аналитических систем, который войдет в дирекцию консалтинга и разработки приложений. Основными задачами новой структурной единицы станут

20.07.2010 «Verysell Сервис» внедряет АПК «Безопасный город» в Кингисеппе

Компания «Verysell Сервис», входящая в группу компаний Verysell, объявила о старте проекта по вн
10.03.2010 Verysell: выручка сократилась на 20%, персонал - на треть

Совокупная выручка группы Verysell в 2009 г. составила 11,44 млрд руб., рассказали CNews в компании. Это почти на 3 млр
10.03.2010 «Verysell Проекты» модернизировали систему телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации»

Компания «Verysell Проекты» (Группа компаний Verysell) сообщила о выполнении проекта по модернизации системы корпоративной телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). В рамках пр
05.03.2010 «Verysell Проекты» обследовала ИС персональных данных «Метафракса»

Компания «Verysell Проекты» завершила проект по обследованию информационной системы персональных данных (ИСПДн) компании «Метафракс», российского производителя метанола и его производных. Теперь в активе
19.01.2010 Топ-менеджер «Астерос» возглавил направление системной интеграции и консалтинга в Verysell

Группа компаний Verysell объявила о назначении Святослава Сорокина на должность управляющего директора бизнес
03.12.2009 Verysell модернизирует систему видеонаблюдения УВД г. Челябинска

Компания «Астра Системные Технологии» (ГК Verysell) подписала договор с Главным управлением внутренних дел по Челябинской области о вып
27.10.2009 «Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге

Компания «Verysell Сервис» (г. Санкт-Петербург), входящая в Группу компаний Verysell, выполнила

15.10.2009 Verysell сэкономил на топ-менеджменте

Как стало известно CNews, Андрей Гнездилов – генеральный директор «Verysell Проекты» - покинул компанию, проработав в ней чуть менее двух лет. Эту информацию по
15.10.2009 «Verysell Сервис» внедряет АПК «Безопасный город» в Пскове

Компания «Verysell Сервис», филиал компании «Verysell Проекты» в Санкт-Петербурге, победила в конкурсе на внедрение комплекса систем для обеспечения городской безопасности в Пскове. Заказчиком про
13.07.2009 «Verysell Проекты» разработала стандарты управления ИТ для УК «Металлоинвест»

Компания «Verysell Проекты» объявила о завершении проекта по разработке стандартов управления ИТ для УК «Металлоинвест». Главной целью проекта являлась разработка регламентов и стандартов работы ИТ для п
25.05.2009 «Verysell Проекты» модернизирует ИТ-инфраструктуру СОГАЗ

Компания «Verysell Проекты» реализует проект по модернизации ИТ-инфраструктуры страховой группы СОГАЗ – универсального российского страховщика. Главные приоритеты развития бизнеса СГ СОГАЗ заключаются в

17.02.2009 Рейтинг: самые устойчивые к кризису ИТ-компании России

вита). На трех нижних строках рейтинга разместились «Компьюлинк», ITG (Inline Technologies Group) и Verysell (также по алфавиту). Рейтинг основан на данных открытых и закрытых источников, поясн
30.10.2008 Verysell Distribution провела семнадцатый партнерский форум Softeach-2008

Активное участие в работе форума также приняли представители 14 компаний-поставщиков Verysell Distribution. Генеральными спонсорами Softeach выступили Hewlett-Packard, Microsoft и Sun Microsystems, а спонсорами стали Allied Telesis, Aquarius, APC, Avaya, Dell, Hitachi Data Syst
10.07.2008 Verysell продолжает скупку ИТ-компаний

По мнению управляющего директора «Астры» Игоря Туманова, присоединившись к Verysell, уральский интегратор сможет продвигать свои компетенции и запатентованные разработк
10.07.2008 Интегратор «Астра СТ» присоединился к Группе Verysell

Группа компаний Verysell сообщила о подписании договора по присоединению системного интегратора Уральского фе
02.06.2008 Verysell поставила оборудование «Смолтелекому»

ектром услуг, начиная от телефонии и предоставления доступа к сети интернет до многоадресной передачи (1000 групп), объединения частных сетей и предоставления видеосервисов (CATV и IPTV). Кроме того, Verysell Distribution предоставила в «Смолтелеком» на тестирование маршрутизаторы H3C SR6602. Это оборудование в России будет тестироваться впервые. Альтернативный оператор связи Смоленской обл
15.05.2008 «Verysell Проекты» строит СКС в деловом квартале «Красная роза»

Компания «Verysell Проекты» ведет строительство структурированной кабельной сети (СКС) в рамках проекта реорганизации территории современного делового квартала «Красная роза 1875». Это самый известный из
13.05.2008 «Verysell Проекты» привезет в Россию ПО от OpenLink

Компания «Verysell Проекты» и транснациональная софтверная компания OpenLink подписали соглашение, в рамках которого «Verysell Проекты» получила эксклюзивное право продаж и технической поддержки П
28.03.2008 Verysell Distribution открыла филиал в УрФО

Компания Verysell Distribution объявила об официальном открытии филиала в Уральском федеральном округе. Расположен он в столице региона – г. Екатеринбурге. Новый филиал призван поддержать активное разви
06.03.2008 Verysell поставила высокопроизводительные коммутаторы «Смолтелекому»

ставку коммутаторов компании H3C своему партнеру ООО «Смолтелеком». Уже в начале лета компания «Смолтелеком» будет предлагать конечным пользователям решения, построенные на оборудовании H3C. Инженеры Verysell Distribution будут помогать в составлении типовых конфигураций команде из «Смолтелекома», которая специально прошла сертификацию в компании H3C и является ее сертифицированным партнеро
28.02.2008 «Verysell Проекты» внедрила Quest ActiveRoles Server в «Балтике»

«Verysell Проекты» внедрила Quest ActiveRoles Server для управления единой службой каталога Active Directory в пивоваренной компании «Балтика». Ранее «Балтика» приняла решение: централизовать в

28.02.2008 Оборот Verysell Distribution вырос на 25%

Компания Verysell Distribution, в рамках ежегодно организуемого ею форума NetClub, объявила о том, что в этом году рост оборота департамента сетевого и телекоммуникационного оборудования составил 30%, а
27.02.2008 Verysell будет продвигать телеком-решения Telsey в России

бъявила об открытии своего офиса в Москве, а также о заключении партнерского соглашения с компанией Verysell Distribution. Главой российского представительства назначен Дмитрий Махначев. По его
12.02.2008 «Verysell Проекты» построила СЭД в «Русском Монолите»

В январе 2008 г. компания «Verysell Проекты» успешно завершила проект по внедрению системы электронного документооборота (СЭД) в группе компаний «Русский Монолит», работающей на российском строительном рынке. Основной це
05.02.2008 «Verysell Проекты» оснастила «электронной учительской» школы Оренбуржья и Марий Эл

Компания «Verysell Проекты» успешно завершила поставку программно-технологического комплекса «Электронная учительская» в 150 школ Оренбуржья и Марий Эл. Данный комплекс был разработан компанией «Хронобус

Публикаций - 330, упоминаний - 548

Verysell и организации, системы, технологии, персоны:

Verysell IT Projects - Верисел Проекты 109 86
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 85
Microsoft Corporation 25502 62
Компьюлинк ГК - Compulink 455 46
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1964 44
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2249 43
Verysell Telecom - Верисел Телеком 42 40
IBM - International Business Machines Corp 9634 37
Oracle Corporation 6977 34
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 31
SAP SE 5519 28
Cisco Systems 5300 28
HP Inc. 5835 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2334 26
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1740 25
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1095 24
Крок - Croc 1922 22
R-Style - Эр-Стайл ГК 747 21
Verysell ОБИНКО - РПИ Эксперт 19 19
Verysell ОБИНКО - вИнтегро - MicroAge 22 19
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 526 19
HP - Hewlett-Packard 3659 18
Открытые технологии 726 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1590 18
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 948 16
Intel Corporation 12661 15
9224 15
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 418 15
Verysell Иконтри 15 14
Verysell Enterprise ONE 17 14
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1020 14
АйТи 1489 14
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 647 14
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2664 13
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 537 12
Verysell - Астра СТ - Астра Системные Технологии 12 11
Dell EMC 5143 11
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 633 11
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 10
Белый Ветер 363 16
Mint Global - Mint Capital 27 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8430 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1151 7
Deutsche Bank - Дойче Банк 420 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 6
Steep Rock Capital 5 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3058 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 328 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 392 5
Intel Capital 148 5
РВК - Российская венчурная компания 564 4
Газпром ПАО 1444 4
Альфа-Банк 1908 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 515 4
Абсолют Банк 244 4
АСК 49 3
Седьмой Континент 65 3
ABRT Венчурный фонд 33 3
Миэль ГК 38 3
Societe Generale Group - Kleinwort Hambros - Kleinwort Wasserstein - Kleinwort Benson 15 3
РЖД - Российские железные дороги 2033 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1830 3
Евросеть 1420 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 360 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 437 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 47 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 201 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 296 3
Groupe SEB - Tefal 103 2
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 2
Газпром энергосбыт 11 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 680 2
MBD Group - Management & Business Development Group 2 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
ТЭП - Теплоэлектропроект 5 2
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 14 2
Saab AB - Saab Automobile AB 43 2
Почта России ПАО 2281 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13168 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5304 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5809 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3501 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2836 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4860 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5410 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1501 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1124 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6380 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 4
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1073 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3466 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3143 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 925 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 337 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 362 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2780 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 2
Судебная власть - Judicial power 2438 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5190 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 611 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1498 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2029 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1187 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1468 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 741 2
Совет при президенте Российской Федерации 202 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2101 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3321 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 607 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 374 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 263 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 796 5
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 2
Bryan Norris Associates 14 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 754 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 265 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Союз девелоперов Москвы - Московский Международный Союз Девелоперов 1 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1060 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6463 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 382 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 107 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 258 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74877 95
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16752 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32266 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34482 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58381 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22230 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23716 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8253 25
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3404 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11708 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11638 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4731 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12271 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8549 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15107 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13514 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7465 15
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3507 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15116 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12445 13
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 916 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25718 12
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5436 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10264 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27394 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7804 12
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3335 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11272 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32591 11
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1389 11
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2921 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14472 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21969 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9875 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26357 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4188 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17957 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10579 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5390 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29123 8
Microsoft Windows 2000 8679 13
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 937 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3466 6
Oracle - Sun Fire 113 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1660 5
Microsoft Windows 16537 5
Avaya Definity УАТС 103 5
Linux OS 11135 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5991 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 575 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1803 4
HPE ProLiant 401 4
Avaya IP Office Cloud Platform 84 4
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 65 3
Intel x86 - архитектура процессора 2011 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1014 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1413 3
Intel Itanium 648 3
Microsoft SMS Connect - Microsoft Systems Management Server 29 3
Реестр добросовестных экспортеров 210 3
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 2
Intel Pentium II 174 2
Rover - RoverBook 156 2
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 2
Oracle - Sun Netra SPARC 35 2
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 64 2
FrontRange HEAT Service Desk 3 2
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 40 2
Oracle - Sun Ray 31 2
Avaya Wireless 7 2
Microsoft Windows 7 2003 2
Microsoft Office 4036 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5317 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1262 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1576 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1285 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1494 2
Краснов Михаил 87 69
Ходос Юрий 22 19
Гудым Денис 20 14
Каракашев Христо 10 9
Кузовкин Алексей 155 9
Мацоцкий Сергей 179 8
Румянцева Марина 8 7
Гнездилов Андрей 17 7
Терентьев Алексей 24 7
Рейман Леонид 1063 6
Щеголев Игорь 698 6
Генс Георгий 76 6
Яппаров Тагир 107 6
Комлев Николай 113 6
Прянишников Николай 311 6
Зотов Андрей 37 6
Милованцев Дмитрий 110 5
Ананьин Алексей 88 5
Никифоров Владимир 11 5
Касимов Игорь 18 5
Васин Василий 35 5
Симоненко Вячеслав 44 5
Бяхов Олег 59 4
Аммосов Юрий 46 4
Бутман Евгений 29 4
Тараба Вероника 29 4
Карась Сергей 12 4
Гостомельский Алексей 14 4
Свистунова Румяна 5 4
Нуралиев Борис 296 4
Волож Аркадий 264 4
Ускова Ольга 170 4
Дворкович Аркадий 213 4
Сорокин Святослав 30 4
Карачинский Анатолий 96 4
Тамодин Николай 49 4
Щербаков Борис 47 4
Гольденберг Леонид 62 4
Шмулевич Марк 88 4
Корнильев Кирилл 65 3
Россия - РФ - Российская федерация 160075 229
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46413 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14646 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53857 40
Европа 24764 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18980 21
Казахстан - Республика 5901 18
Украина 7855 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13654 14
Россия - СФО - Новосибирск 4752 13
Европа Восточная 3129 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4369 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3245 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2969 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2466 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2558 9
Турция - Турецкая республика 2526 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3075 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8290 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3271 7
Азия - Азиатский регион 5807 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1880 6
Израиль 2812 6
Франция - Французская Республика 8045 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2743 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1629 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 651 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18535 5
Япония 13629 5
Беларусь - Белоруссия 6130 5
Германия - Федеративная Республика 13027 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1725 5
Индия - Bharat 5766 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3343 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1372 4
Канада 5021 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2741 4
Россия - УФО - Челябинская область 1439 4
Австрия - Австрийская Республика 1344 4
Греция - Греческая Республика 1002 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55617 81
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51768 75
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3223 60
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26293 53
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8302 45
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17581 43
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5980 42
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3718 27
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4738 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11883 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15384 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7447 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32313 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4976 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7349 15
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2090 15
Логистика сбытовая - Сбыт 2514 13
VAD - Value Added Distribution 138 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6467 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5373 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5343 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3434 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8319 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6338 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6779 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5481 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3001 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20663 10
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2263 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7963 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2621 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2406 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2350 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1550 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7863 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3755 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10603 8
Энергетика - Energy - Energetically 5586 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6559 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10748 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11468 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 890 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2238 3
Forbes - Форбс 943 2
Открытые системы ИД 176 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6047 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 439 1
N+1 - Издание 183 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 671 1
The Washington Post 345 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Сноб 7 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8449 54
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3818 54
IDC - International Data Corporation 4955 17
Fortune Global 100 142 5
CNews Рынок ИТ-услуг 170 5
Fortune Global 500 292 3
Gartner - Гартнер 3629 2
Forrester Research 830 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 176 2
CNews Инновация года - награда 135 2
ITResearch 121 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Juniper Research 558 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 258 1
Frost & Sullivan 207 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Synergy Research Group 47 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 801 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 15 1
Verysell Softeach - корпоративный университет 3 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1678 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1130 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1327 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 133 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 270 3
Микроинформ 35 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 547 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 2
РАН - Российская академия наук 2053 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 618 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 77 2
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 2 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 45 2
НИЯУ МИФИ - Обнинский институт атомной энергетики - Обнинский государственный технический университет атомной энергетики (ИАТЭ) 6 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
OpenText - Micro Focus - Novell Education 2 1
Lexmark Printer University 2 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
Институт кибернетики имени В. М. Глушкова 3 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
САМАН-МАТИ 1 1
Technical University of Moldova - Технический университет Молдовы 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 273 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 579 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 107 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 296 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 159 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 74 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 8 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 76 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 104 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2157 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2606 3
Связь-Экспокомм 260 1
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1225 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 92 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
