Verysell - Верисел - Merisel CIS

«Ланит», НКК, Verysell и «Мерлион» хотят продать Сбербанку ПК на 2,8 млрд я конкурсной комиссии был размещен на сайте госзакупок. В числе заявителей оказались ООО «Ландис» (юрлицо дистрибьютора Treolan, входит в группу «Ланит»), ООО «Верисел-трейдинг» (юрлицо дистрибьютора Verysell), ООО «О-си-эс-центр» (юрлицо дистрибьютора OCS, входит в «Национальную компьютерную корпорацию» — НКК), ООО «ПК Аквариус» (еще одна структура НКК), компания «МИКС», структура «Альма»

МВД: Обыски в Verysell и "Найти" проведены по уголовному делу о мошенничестве МВД. «Верисел 6» является поставщиком консалтинговых услуг и ИТ-решений и входит в группу компаний Verysell. Михаил Краснов, основатель Verysell, подтвердил CNews, что у «Верисел 6» так

В компанию, созданную выходцами из Verysell, пришла полиция с автоматами орый ранее был генеральным директором компании «Верисел-Телеком», входящей в состав группы компаний Verysell. Основатель Verysell Михаил Краснов рассказал CNews, что примерно на 70% штат

Основатель Verysell устроился в РВК, чтобы научиться инвестировать Михаил Краснов, объявивший больше год назад о том, что покидает пост президента группы компаний Verysell, стал старшим советником в «Российской венчурной компании» (РВК). Ранее основатель о

Михаил Краснов оставляет пост президента Verysell и запускает новый бизнес его 60-летнего юбилея 17 мая 2012 г. Михаил Краснов объявил о том, что оставляет пост президента ГК Verysell. «Я заметил, что последние два года мне уже не так как раньше хочется идти в офис. Н

Merlion рассказал ради чего купил Verysell Distribution Merlion объявил о закрытии сделки по приобретению дистрибуторского бизнеса Verysell – компании Verysell Distribution. Основная цель покупки - усилить направление более маржинальной дистрибуции (VAD, value added distribution) в сегменте крупных корпоративных кли

Merlion завершил приобретение Verysell Distribution завершении начатой в конце января сделки по приобретению дистрибьюторского бизнеса Группы компаний Verysell, известного на рынке под торговой маркой Verysell Distribution. Как отмечаетс

Verysell увеличила доход, но продолжила сокращать сотрудников Выручка группы компаний Verysell в 2010 календарном году составила около 12,82 млрд руб. Годом ранее аналогичный пока

Владимир Катаев возглавил направление предпродажной подготовки проектов Verysell Группа компаний Verysell сообщила о том, что с марта 2011 г. Владимир Катаев приступил к работе в должности р

«Каспийский Трубопроводный Консорциум» продлил договор с «Verysell Проектами» на обслуживание сетевой инфраструктуры Компания «Verysell Проекты» объявила о продлении сервисного договора с «Каспийским Трубопроводным Консо

«Институт Теплоэлектропроект» доверил «Verysell Проектам» обслуживание ИТ-инфраструктуры Компания «Verysell Проекты» сообщила о подписании договора на техническую поддержку ИТ-инфраструктуры «Института Теплоэлектропроект» (ТЭП), являющегося филиалом «Инженерного центра ЕЭС» (ИЦ ЕЭС). В соотв

«Verysell Проекты» построили КСПД для «Связного Банка» Компания «Verysell Проекты» завершила проект по созданию корпоративной системы передачи данных (КСПД) для «Связного Банка». В результате работ в «Связном Банке» были объединены информационные ресурсы тер

«Verysell Проекты» построила ИТ-инфраструктуру в новом офисе «Спортмастера» Компания «Verysell Проекты» завершила масштабный проект по созданию ИТ-инфраструктуры нового офиса ГК «

«Verysell Проекты» продлили договоры на сервисное обслуживание с «Метафраксом» и «Почтобанком» Компания «Verysell Проекты» объявила о продлении договоров на сервисное обслуживание с двумя компаниями Уральского региона: крупным химическим предприятием «Метафракс» и коммерческим банком «Почтобанк».

«Verysell Проекты» открыли отдел аналитических систем Компания «Verysell Проекты» объявила о создании в компании отдела аналитических систем, который войдет в дирекцию консалтинга и разработки приложений. Основными задачами новой структурной единицы станут

«Verysell Сервис» внедряет АПК «Безопасный город» в Кингисеппе Компания «Verysell Сервис», входящая в группу компаний Verysell, объявила о старте проекта по вн

Verysell: выручка сократилась на 20%, персонал - на треть Совокупная выручка группы Verysell в 2009 г. составила 11,44 млрд руб., рассказали CNews в компании. Это почти на 3 млр

«Verysell Проекты» модернизировали систему телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации» Компания «Verysell Проекты» (Группа компаний Verysell) сообщила о выполнении проекта по модернизации системы корпоративной телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). В рамках пр

«Verysell Проекты» обследовала ИС персональных данных «Метафракса» Компания «Verysell Проекты» завершила проект по обследованию информационной системы персональных данных (ИСПДн) компании «Метафракс», российского производителя метанола и его производных. Теперь в активе

Топ-менеджер «Астерос» возглавил направление системной интеграции и консалтинга в Verysell Группа компаний Verysell объявила о назначении Святослава Сорокина на должность управляющего директора бизнес

Verysell модернизирует систему видеонаблюдения УВД г. Челябинска Компания «Астра Системные Технологии» (ГК Verysell) подписала договор с Главным управлением внутренних дел по Челябинской области о вып

«Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге Компания «Verysell Сервис» (г. Санкт-Петербург), входящая в Группу компаний Verysell, выполнила

Verysell сэкономил на топ-менеджменте Как стало известно CNews, Андрей Гнездилов – генеральный директор «Verysell Проекты» - покинул компанию, проработав в ней чуть менее двух лет. Эту информацию по

«Verysell Сервис» внедряет АПК «Безопасный город» в Пскове Компания «Verysell Сервис», филиал компании «Verysell Проекты» в Санкт-Петербурге, победила в конкурсе на внедрение комплекса систем для обеспечения городской безопасности в Пскове. Заказчиком про

«Verysell Проекты» разработала стандарты управления ИТ для УК «Металлоинвест» Компания «Verysell Проекты» объявила о завершении проекта по разработке стандартов управления ИТ для УК «Металлоинвест». Главной целью проекта являлась разработка регламентов и стандартов работы ИТ для п

«Verysell Проекты» модернизирует ИТ-инфраструктуру СОГАЗ Компания «Verysell Проекты» реализует проект по модернизации ИТ-инфраструктуры страховой группы СОГАЗ – универсального российского страховщика. Главные приоритеты развития бизнеса СГ СОГАЗ заключаются в

Рейтинг: самые устойчивые к кризису ИТ-компании России вита). На трех нижних строках рейтинга разместились «Компьюлинк», ITG (Inline Technologies Group) и Verysell (также по алфавиту). Рейтинг основан на данных открытых и закрытых источников, поясн

Verysell Distribution провела семнадцатый партнерский форум Softeach-2008 Активное участие в работе форума также приняли представители 14 компаний-поставщиков Verysell Distribution. Генеральными спонсорами Softeach выступили Hewlett-Packard, Microsoft и Sun Microsystems, а спонсорами стали Allied Telesis, Aquarius, APC, Avaya, Dell, Hitachi Data Syst

Verysell продолжает скупку ИТ-компаний По мнению управляющего директора «Астры» Игоря Туманова, присоединившись к Verysell, уральский интегратор сможет продвигать свои компетенции и запатентованные разработк

Интегратор «Астра СТ» присоединился к Группе Verysell Группа компаний Verysell сообщила о подписании договора по присоединению системного интегратора Уральского фе

Verysell поставила оборудование «Смолтелекому» ектром услуг, начиная от телефонии и предоставления доступа к сети интернет до многоадресной передачи (1000 групп), объединения частных сетей и предоставления видеосервисов (CATV и IPTV). Кроме того, Verysell Distribution предоставила в «Смолтелеком» на тестирование маршрутизаторы H3C SR6602. Это оборудование в России будет тестироваться впервые. Альтернативный оператор связи Смоленской обл

«Verysell Проекты» строит СКС в деловом квартале «Красная роза» Компания «Verysell Проекты» ведет строительство структурированной кабельной сети (СКС) в рамках проекта реорганизации территории современного делового квартала «Красная роза 1875». Это самый известный из

«Verysell Проекты» привезет в Россию ПО от OpenLink Компания «Verysell Проекты» и транснациональная софтверная компания OpenLink подписали соглашение, в рамках которого «Verysell Проекты» получила эксклюзивное право продаж и технической поддержки П

Verysell Distribution открыла филиал в УрФО Компания Verysell Distribution объявила об официальном открытии филиала в Уральском федеральном округе. Расположен он в столице региона – г. Екатеринбурге. Новый филиал призван поддержать активное разви

Verysell поставила высокопроизводительные коммутаторы «Смолтелекому» ставку коммутаторов компании H3C своему партнеру ООО «Смолтелеком». Уже в начале лета компания «Смолтелеком» будет предлагать конечным пользователям решения, построенные на оборудовании H3C. Инженеры Verysell Distribution будут помогать в составлении типовых конфигураций команде из «Смолтелекома», которая специально прошла сертификацию в компании H3C и является ее сертифицированным партнеро

«Verysell Проекты» внедрила Quest ActiveRoles Server в «Балтике» «Verysell Проекты» внедрила Quest ActiveRoles Server для управления единой службой каталога Active Directory в пивоваренной компании «Балтика». Ранее «Балтика» приняла решение: централизовать в

Оборот Verysell Distribution вырос на 25% Компания Verysell Distribution, в рамках ежегодно организуемого ею форума NetClub, объявила о том, что в этом году рост оборота департамента сетевого и телекоммуникационного оборудования составил 30%, а

Verysell будет продвигать телеком-решения Telsey в России бъявила об открытии своего офиса в Москве, а также о заключении партнерского соглашения с компанией Verysell Distribution. Главой российского представительства назначен Дмитрий Махначев. По его

«Verysell Проекты» построила СЭД в «Русском Монолите» В январе 2008 г. компания «Verysell Проекты» успешно завершила проект по внедрению системы электронного документооборота (СЭД) в группе компаний «Русский Монолит», работающей на российском строительном рынке. Основной це