Merlion Verysell Distribution Вериселл Дистрибуция
|07.07.2011
|
Merlion рассказал ради чего купил Verysell Distribution
Merlion объявил о закрытии сделки по приобретению дистрибуторского бизнеса Verysell – компании Verysell Distribution. Основная цель покупки - усилить направление более маржинальной дистрибуции (VAD, value added distribution) в сегменте крупных корпоративных клиентов. Verysell Distribu
|06.07.2011
|
Merlion завершил приобретение Verysell Distribution
ретению дистрибьюторского бизнеса Группы компаний Verysell, известного на рынке под торговой маркой Verysell Distribution. Как отмечается, для компании Merlion данная сделка имеет целью нарасти
|30.10.2008
|
Verysell Distribution провела семнадцатый партнерский форум Softeach-2008
Активное участие в работе форума также приняли представители 14 компаний-поставщиков Verysell Distribution. Генеральными спонсорами Softeach выступили Hewlett-Packard, Microsoft и Sun Microsystems, а спонсорами стали Allied Telesis, Aquarius, APC, Avaya, Dell, Hitachi Data Syst
|28.03.2008
|
Verysell Distribution открыла филиал в УрФО
Компания Verysell Distribution объявила об официальном открытии филиала в Уральском федеральном округе. Расположен он в столице региона – г. Екатеринбурге. Новый филиал призван поддержать активное разви
|28.02.2008
|
Оборот Verysell Distribution вырос на 25%
Компания Verysell Distribution, в рамках ежегодно организуемого ею форума NetClub, объявила о том, что в этом году рост оборота департамента сетевого и телекоммуникационного оборудования составил 30%, а
|30.10.2007
|
Verysell Distribution: курс на единое информационное пространство
В 2006 г. компания Verysell Distribution объявила о внедрении и переходе на новую модель ведения бизнеса, основанную на принципах систематизации, планирования и ответственности. О результатах и итогах новой страт
|28.09.2007
|
Verysell Distribution открыла новый офис в Новосибирске
С 26 по 27 сентября в г. Новосибирск прошла конференция «Verysell IT Сибирь» компании Verysell Distribution. Мероприятие было посвящено открытию нового офиса филиала Verysell Distribution в Новосибирске и знакомству с новосибирской командой и московским руководством компа
|31.10.2005
|
Verysell Distribution открыла представительство в Новосибирске
Компания Verysell Distribution, входящая в состав группы компаний Verysell, объявила об открытии своего представительства в Новосибирске. Представительство будет работать под торговой маркой «Новая Дист
|25.10.2005
|
Verysell Distribution провела корпоративный университет Softeach
Компания Verysell Distribution, входящая в состав группы компаний Verysell, объявила о завершении очередного, третьего курса корпоративного университета Verysell Softeach. Партнерская конференция Softea
|26.02.2003
|
Verysell Distribution подвел итоги сотрудничества с Microsoft
На прошлой неделе компания Verysell Distribution и Microsoft подвели итоги совместной работы в 2002 году. За 12 лет работы с Microsoft это событие стало первым мероприятием для партнеров Verysell, работающих в сфере дист
|25.02.2003
|
В Verysell произошли кадровые изменения
25 февраля представители группы компаний Verysell объявили о кадровых назначениях в компаниях, входящих в группу Verysell. К работе в должности директора по развитию бизнеса Verysell Distribution приступил Михаил Письменный. Г-н Письменный будет решать в краткосрочной перспективе следующие задачи: поддержание, укрепление и развитие партнерского канала дистрибуции,
|21.01.2003
|
Verysell Distribution начинает программу "Sun + Avaya = преимущества совместных решений"
Сегодня компании Sun Microsystems и Verysell Distribution провели четвертое совместное заседание Клуба партнеров, цель деятельности которого - продвижение решений партнеров Verysell Distribution, созданных на основе технол
|20.01.2003
|
Verysell Distribution запускает программу "Зона особого внимания"
В первом квартале 2003 года компания Verysell Distribution запускает маркетинговую программу "Зона особого внимания", направленную на расширение дилерского канала в регионах и продвижение продукции Hewlett-Packard. В рамках програ
|14.11.2002
|
Verysell Distribution получила статус "Premier" компании Avaya
Сегодня компания Avaya, мировой лидер в области предоставления решений и услуг для построения корпоративных сетей передачи голоса и данных, а также приложений для бизнеса, объявила, что компания Verysell Distribution получила статус "Premier" в рамках программы аккредитации бизнес-партнеров Avaya. Для Verysell Distribution получение статуса стало возможным после успешного заверш
|14.10.2002
|
Единый дистрибьюторский альянс Verysell
дистрибьюторского направления. Между двумя дистрибьюторскими компаниями осуществляется четкое разделение бизнеса на базе предлагаемых к продаже продуктов и набору оказываемых дилерам услуг. И так как Verysell Distribution и Verysell IT-Express отличаются друг от друга своими продуктами, они отличаются друг от друга и целевыми группами клиентов. Дистрибуция в группе Verysell представлена дву
|09.04.2002
|
Verysell Distribution и Lexmark объявили о совместной акции
Компании Verysell Distribution и Lexmark объявили о начале новой программы "Покупай сани летом, а Lexm
|05.04.2002
|
Sun Microsystems и Verysell Distribution провели совместное заседание Клуба партнеров
Компании Sun Microsystems и Verysell Distribution провели второе совместное заседание Клуба партнеров, цель деятельности
|20.03.2002
|
Verysell Distribution объявила лучших дилеров по оборудованию НР
Компания Verysell Distribution подвела итоги работы своих дилеров, занимающихся продажами оборудования
|08.02.2002
|
Avaya и Verysell Distribution запустили маркетинговую программу "Золотая рыбка Avaya"
C 7 по 8 февраля этого года в пансионате "Солнечная Поляна" (г. Звенигород) состоялся дилерский форум партнеров компании Verysell Distribution, специализирующихся на продвижении оборудования передачи данных Avaya. В форуме приняли участие более 60 партнеров компании Verysell Distribution. Это компании, акт
|18.12.2001
|
Sun и Verysell Distribution открыли "Клуб партнеров Sun Microsystems и Verysell Distribution"
Компании Sun Microsystems и Verysell Distribution объявили об открытии "Клуба партнеров Sun Microsystems и Verysell Distribution". В рамках "Клуба партнеров компаний Sun Microsystems и Verysell" планируются: Провед
|31.10.2001
|
Verysell: рост вместе с рынком
1 года - совместно с концерном "Белый Ветер"). В настоящее время "Компьюлинк" представляет более 10 000 наименований товаров в шести специализированных магазинах Москвы. "Головной" компанией является Verysell Distribution, первая на рынке России дистрибуторская компания. Она специализируется на поставках компьютерной техники и ПО ведущих мировых производителей. Компания имеет более 700 диле
|08.10.2001
|
Verysell Distribution, Cable&Wireless и Sun Microsystems запустили маркетинговую программу "Открой cекрет хостинга"
Сегодня дистрибуторская компания Verysell Distribution и компания Cable & Wireless, глобальный оператор связи, предоставляющий
|12.09.2001
|
Compaq и Verysell Distribution запустили новую маркетинговую программу "EVO-люция" и учредили приз имени Чарльза Дарвина
Cегодня московское представительство корпорации Compaq Computer и компания Verysell Distribution, входящая в группу компаний Verysell, объявили о начале проведения ново
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий.