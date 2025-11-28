Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186245
ИКТ 14449
Организации 11203
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3533
Системы 26422
Персоны 80234
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Беляева Елена


СОБЫТИЯ


28.11.2025 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
25.02.2003 В Verysell произошли кадровые изменения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Беляева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Verysell Telecom - Верисел Телеком 41 1
А1 ТИС - A1 TIS 7 1
Yandex - Яндекс 8399 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 215 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 500 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
Бука - Buka Entertaiment 488 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 94 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 1
Volvo - Вольво Независимость 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 647 1
Гардиум - Патентно-адвокатское бюро 3 1
Модус сталь 1 1
Tiffany & Co 10 1
Газпром ПАО 1414 1
Судебная власть - Judicial power 2407 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12809 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 523 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 387 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 275 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1040 1
Data monetization - Монетизация данных 1827 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3076 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21950 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12886 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25521 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1474 1
Оповещение и уведомление - Notification 5356 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12955 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4818 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 622 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1213 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9353 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7736 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12230 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17928 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12341 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4046 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26020 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72883 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 604 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31876 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5370 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17076 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6251 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1776 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13306 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 952 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5328 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1373 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5119 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5808 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 1
3data MDK 11 1
Яндекс.Пробки 66 1
Ходос Юрий 21 1
Письменный Михаил 3 1
Савинов Александр 2 1
Купцова Елена 3 1
Терентьев Алексей 23 1
Ровенский Олег 2 1
Ершова Светлана 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 156379 2
Чехия - Чешская Республика 1330 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14476 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45613 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7544 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7256 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3680 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8346 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17373 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6341 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1117 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2497 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3181 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1626 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6493 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 541 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 617 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5499 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4933 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2273 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5298 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10226 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54883 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6321 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 470 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403477, в очереди разбора - 733520.
Создано именных указателей - 186245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще