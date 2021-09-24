Защита интеллектуальной собственности в ИТ-стартапе: как и зачем

Надо ли защищать ИТ-стартап от плагиаторов и как это делать?

Главный актив любого ИТ-стартапа – интеллектуальная собственность (ИС). И от того, сумеете ли вы ее правильно оформить и защитить, зависит успех на рынке и монетизация. Это подтверждает и статистика.

Так, в 2019 г. по данным Global Intangible Finance Tracker, доля нематериальных активов крупнейших корпораций составляла до 90% от общей стоимости активов:

Статистика Global Intangible Finance Tracker

Как и зачем капитализировать интеллектуальную собственность?

Чтобы стартап мог вырасти в «единорога» и привлечь инвесторов на выгодных условиях, ему нужно наращивать активы, что, в свою очередь, увеличит капитализацию (стоимость) компании. Это возможно только за счет интеллектуальной собственности, которая выступает ценным нематериальным активом компании.

Правильно отраженные нематериальные активы могут:





выступить залогом при получении кредита (до 100% обеспечения в случае небольших кредитов и до 30% от 10 млн руб.);

улучшить инвестиционную привлекательность привлекательность и помочь привлечь инвесторов и бизнес-ангелов;

обосновать стоимость договора – будь то продажа, лицензия или франшиза;

отстоять в суде требуемый размер компенсации в случае, если ваши права нарушили.





А теперь остановимся на тех активах, которые у вас уже есть или будут созданы в будущем: как их использовать для улучшения финансового состояния компании и защиты от конкурентов.

Программное обеспечение (приложение, сервис, программа и пр.)

Программное обеспечение можно защитить как произведение (с помощью авторского права) или как изобретение (то есть запатентовать). Рассмотрим оба варианта.

Защита ПО с помощью авторского права

Программное обеспечение (программы для ЭВМ и базы данных) – это объекты авторского права, они приравниваются к литературным произведениям.

Хотя авторское право возникает автоматически, права на ПО могут быть зарегистрированы с получением свидетельства на охрану кода программы. Такое свидетельство можно условно назвать патентом на программу.

Регистрация проходит в Роспатенте (прим.: Роспатент – госорган, занимающийся регистрацией ПО, товарных знаков и патентов, о которых речь пойдет ниже).

Чтобы оформить свидетельство на ПО, в Роспатент нужно отправить заявку, содержащую:





краткое описание продукта;

а также распечатанный код (листинг), максимально возможный объем которого –700 страниц.





В случае спора зарегистрированный код программы передается для проведения экспертизы.

Зачем регистрировать в Роспатенте, если авторское право на ПО возникает автоматически?

Регистрация программы – это гарантия ее дополнительной юридической охраны: зарегистрированный код является доказательством его принадлежности конкретному автору.

Свидетельство о регистрации – это основное доказательство прав на объект

Как это работает? Разберем на примере.

Вы регистрируете код вашего MVP. Проводите презентацию продукта, а потом обнаруживаете, что ваш конкурент создал продукт, подозрительно напоминающий ваш.

Если экспертиза покажет, что коды программ совпадают, то свидетельство позволит вам отстоять права на продукт и запретить конкуренту его использовать.

Второе, в чем может помочь свидетельство – продажа прав на программу

Большинство серьезных инвесторов и партнеров не будут заключать сделки в отношении вашего ПО, если у вас оно не зарегистрировано.

Комментарий Елены Купцовой, патентного поверенного РФ №1264 и евразийского патентного поверенного №406

«Код в данном случае выступает как объект авторского права, по аналогии с книгой или картиной. В случае спора, если автор убежден, что его код незаконно использовали, проводится экспертиза зарегистрированного кода с кодом, нарушающим права, и принимается решение о сходстве или различии.

Для бизнеса эта процедура нужна в трех случаях:





Работа по госконтракту – нельзя участвовать в тендерах с незарегистрированным кодом. Хотите автоматизировать работу отдела в «Газпроме» или внедрить систему доступа для «Московских ярмарок»? Будьте добры зарегистрировать программу. Передача прав по лицензии или продажа. Нужно подтверждение, что код принадлежит вам. Постановка на баланс для дальнейшей оценки и увеличения структуры активов».





Зачем еще регистрировать ПО в Роспатенте?

Без регистрации в Роспатенте не получится внести программу в реестр Минкомсвязи. О чем речь? О реестре программ для ЭВМ и баз данных.

Зачем включаться в реестр, что даст такое включение? Причины, в основном, экономические:





регистрация в реестре является обязательным условием получения государственного финансирования, получения грантов;

регистрация выступает дополнительным требованием для участия в тендерах на поставку ПО предприятиям с госучастием. Иными словами, чтобы работать, например, с ПАО «Россети», мало иметь ПО, отвечающее поставленному техзаданию: ПО должно быть зарегистрировано в реестре;

все виды программного обеспечения и баз данных, внесенные в реестр российского ПО, освобождены от уплаты НДС.





В чем подвох? В сложности включения в реестр Минкомсвязи:





в список программ могут попасть только те продукты, которые были разработаны и принадлежат компаниям с долей иностранного капитала не более 30%;

при использовании в программе компонентов “иностранного происхождения” в регистрации может быть отказано. Например, нельзя использовать Mysql, нужен разрешенный аналог;

в процессе регистрации эксперты Минкомсвязи проверяют правоустанавливающие документы и основания приобретения прав на программу, объем иностранного капитала софтверной компании и иные аспекты. Иными словами, если при проверке появились сомнения в российском происхождении программы или неверно указаны сведения об организации, регистрация может сорваться.





Более того, в случае отказа, подать повторное заявление можно только после устранения причин отказа и не ранее, чем через год.

Вывод относительно регистрации ПО в Роспатенте

Регистрация программы в Роспатенте – это шаг, который может помочь привлечь деньги, продать и защитить ПО, а в некоторых случаях еще и включиться в реестр Минкомсвязи (читай – уменьшить налоги).

Патентование ПО как программно-аппаратного комплекса

Функциональную часть ПО в некоторых случаях можно защитить с помощью патентования как изобретение, но она должна отвечать установленным требованиям.

Также есть объекты, которые не могут быть запатентованы как изобретения (если заявка на выдачу патента касается этих объектов как таковых).

К ним, в частности, относятся математические методы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, а также решения, заключающиеся только в представлении информации.

Соответственно, не получится запатентовать, например, сюжетно-ролевую часть алгоритма компьютерной игры (геймплей) или новый способ ведения бухгалтерского учета без привязки к материальным объектам.

Чтобы успешно запатентовать программу, нужно описать алгоритм ее работы, реализуемый с применением тех или иных технических устройств. Кроме того, необходимо дать описание технического результата ее использования.

Какие решения в сфере ИТ можно запатентовать?





Программные продукты – например, антивирусы;

интерфейсы, как способ взаимодействия с пользователем;

системы управления базами данных;

мобильные приложения;

геолокационные программы;

сетевые игры;

поисковые системы;

электронные платежные системы;

нейросети и искусственный интеллект;

майнинговые фермы;

алгоритмы.





К примеру, по словам патентного поверенного Елены Беляевой, специалиста патентно-адвокатского бюро «Гардиум», при патентовании онлайн-игры, алгоритм можно описать приблизительно следующим образом:

- Есть терминал (компьютер), имеющий доступ к сети Интернет;

- и сервер, где происходят необходимые вычисления.

С помощью установленной на компьютер программы пользователь производит определенные действия, и результат этих действий отправляется через интернет-канал на сервер.

Примеры патентов на решения в ИТ-сфере, зарегистрированные в России

Пример: ИЗ №2687221 (fips.ru) – определение пользователя Wi-Fi по звонку

Патент охраняет решение, связанное со способом идентификации пользователей Wi-Fi сетей с помощью телефонного звонка.





ИЗ №2485706 (fips.ru) – систематизация email-сообщений

Патент выдан на решение, связанное со сбором и систематизацией электронных сообщений

Фиг. 1

ИЗ №2726342 (fips.ru) – анимированные уведомления

Патент защищает интересную систему уведомлений: в отличие от классических push-уведомлений, в этой системе после получения сообщений на дисплее пользователя появляется анимированный персонаж.

Как вы понимаете, подобные объекты ИС можно зарегистрировать в Роспатенте, поставить на баланс и использовать как залог или способ увеличения активов.

Сайт компании

Сайт – это целый набор объектов интеллектуальной собственности.

Так, можно отдельно защитить доменное имя, контент, интерфейс (и другие дизайнерские решения) и логотип.

Доменное имя

Начнем с простого (но важного) шага – с регистрации доменного имени. Доменное имя состоит непосредственно из имени домена и имен всех доменов, в которые он входит, разделенных точками.

Регистрация доменных имен проходит по-разному и зависит от домена первого уровня.

Домены верхнего уровня с российским кодом .RU (.РФ) регистрируют регистраторы, аккредитованные Координационным центром национального домена сети Интернет (около 45 в России).

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Помимо этого, регистрируются некоторые домены второго уровня – международные и российские, географические (например, msk.ru) и родовые (например, org.ru). Имена третьего и последующих уровней создаются свободно.

Поскольку доменное имя можно зарегистрировать только на одно лицо, лучше сделать это сразу на компанию, а не на ее сотрудников. В противном случае сотрудник может «уйти вместе с доменом».

Также имеет смысл зарегистрировать доменное имя в качестве товарного знака, поскольку это может сделать конкурент раньше вас.

Судебная практика по таким спорам противоречива, хотя часто суды в подобных конфликтах защищают добросовестных администраторов доменов, если домены были зарегистрированы раньше товарных знаков.

Так, например, случилось в деле ЗАО «ЛАД-М». Компания ЗАО «ЛАД-М» (LAD-M) появилась в 1996 г. и впоследствии зарегистрировала товарные знаки в виде словесных обозначений «ЛАД-М» и «ЛАДМ» в 2007 г.

Другое лицо администрировало доменное имя «ladm.ru» с 2004 г., а доменное имя «lad-m.ru» – с 2006 г.

Когда между ними случился конфликт из-за использования доменных имен и дело дошло до суда, суд встал на сторону администратора и указал, что нарушений прав на товарные знаки нет, т.к. они использовались ответчиком до регистрации товарного знака истца.

Тем не менее, такого конфликта можно избежать, если сразу зарегистрировать доменное имя в качестве товарного знака, «не дожидаясь нарушения». Как правило, товарные знаки помогают правообладателям запретить незаконное использование домена со схожим названием.

Именно так произошло в деле о товарном знаке «NIOB FLUID».

Компания НИОБ ФЛУИД, чешский изготовитель арматуры для пищевой, химической и фармацевтической промышленности с 1992 года, обнаружила, что компания ООО «Модус сталь» зарегистрировала доменное имя niob-fluid.ru.

В результате судебного разбирательства чешская компания отстояла права на доменное имя, сходное с ее товарным знаком.

А что с названиями групп и аккаунтов в соцсетсях, хештегами, русифицированными названиями (и наоборот)?

Все эти объекты появились относительно недавно и прямо законом не регулируются (откровенно говоря, и в регулировании давно появившихся доменных имен есть большие пробелы и проблемы).

Не стоит уповать на то, что в суде вам удастся подвести имеющееся регулирование под ваш случай и «ваш хештег» – точно потратите много сил, времени (и денег) без гарантии на успех.

Поэтому совет следующий: если вы поняли, что какие-то из перечисленных объектов (например, хештег и название аккаунта) представляет ценность для бизнеса, задумайтесь об их регистрации в качестве товарного знака.

Так, например, поступил паблик MDK, количество подписчиков которого превышает 11 млн.: вот его товарный знак:

Товарный знак MDK

Обратите внимание, что удалось зарегистрировать только изобразительный знак, название паблика не прошло бы «модерацию» в Роспатенте.

Логотип и товарный знак

Если ваша компания разработала и использует логотип (а скорее всего, так оно и есть), то помимо простого размещения его на товарах, сайте и мерче имеет смысл задуматься над регистрацией товарного знака.

Что это дает?

защиту от конкурентов (доказывать права на товарный знак значительно проще, чем права на не зарегистрированный логотип);





возможность продажи по франшизе;

возмещение ущерба в случае нарушения до 5 млн руб.;

увеличение активов бизнеса, если поставить на баланс доходным методом.





Уточним: логотип (а впоследствии, и товарный знак) это не обязательно «классическое» изображение + подпись.

Логотипом (и товарным знаком) может стать:





Иконка приложения

Уникальный цвет

Изображение

Игровой персонаж

Необычная форма

3D объекты и др.





Товарный знак может быть даже изменяющимся или, наоборот, представлять из себя какой-то цвет, не имеющий «формы».

Например, компания «Яндекс» зарегистрировала изменяющийся товарный знак – светофор для сервиса «Яндекс.пробки», который меняет цвет в зависимости от количества баллов.

Товарный знак «Яндекс.пробки»

А, например, всем известная ювелирная компания Tiffany & Co. зарегистрировала в качестве товарного знака свой фирменный цвет.

Товарный знак Тиффани

Товарный знак Тиффани

Товарный знак Тиффани

Этапы процедуры

Регистрация проходит по следующим этапам:





подготовка к процедуре – разработка и описание товарного знака, проверка на предмет уникальности. Насколько знак уникален, можно узнать в сервисе онлайн-проверки товарного знака.

оформление заявки на регистрацию – в документе указывается описание логотипа или товарного знака, а также их отдельных элементов; фиксируется перечень классов товаров и услуг, для которых осуществляется патентование и т.д.;

подача заявки по установленному образцу в ФИПС;

проведение формальной экспертизы и направление заявителю уведомления о ее положительном завершении. Срок – один месяц;

проведение экспертизы по существу, в ходе которой объекты изучаются на предмет уникальности через единый реестр Роспатента. Срок может составить до одного года;

принятие положительного решения о выдаче свидетельства;

регистрация с внесением сведений в реестр Роспатента;

заключительная стадия – выдача свидетельства.





Какие документы необходимы?

В состав документов для проведения регистрации, помимо заявки и квитанции оплаты госпошлины, включается:





заявка на товарный знак;

изображение знака отдельным файлом;

пошлины.





Подать документы можно через Госуслуги, напрямую в Роспатент или поручить регистрацию знака патентному бюро.

Интерфейс, иконки, базовые изображения и иные дизайнерские решения

Еще одним способом защиты визуального контента и интерфейса (базовые изображения, 3D модели, иконки и пр.), помимо авторского права, может стать их патентование в качестве промышленного образца.

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия, например:





дизайн (интерфейс) сайта;

шрифты;

дизайн упаковки;

дизайн интерьера и др.





Промышленные образцы также патентуются в Роспатенте.

Кстати, интерфейс (в отличие от иконок, например) может быть запатентован как изобретение (способ взаимодействия пользователя с приложением).

Пример патента на промышленный образец – графический интерфейс пользователя устройств, включающих сенсорный экран (Заявка WO2014044286A1).

графический интерфейс пользователя устройств, включающих сенсорный экран (Заявка WO2014044286A1)

Общий вывод

Интеллектуальная собственность – инструмент, который позволяет защитить бизнес и получить дополнительный доход, а в случае неправильного оформления (или его отсутствия) – источник крупных материальных потерь.



Грамотное управление интеллектуальной собственностью:



Защищает бизнес от пиратов и конкурентов. Повышает инвестиционную привлекательность стартапа для инвесторов – как фондов, так и бизнес-ангелов. Помогает подтвердить стоимость договора при продаже. Позволяет обосновать размер франшизы или лицензии без вопросов со стороны налоговой и покупателей. Позволяет получить финансирование от государства (через Гранты Минкомсвязи) и МСП, используя нематериальные активы как залог.





Поэтому регистрируйте и защищайте свои активы, или это сделает кто-то другой.