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Единорог unicorn частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше



18.02.2025 Исследование АФТ: 60% всех транзакций в Китае совершается бигтехами или небанковскими игроками, львиную долю рынка занимают Tensent и Alibaba 1
19.12.2024 В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний 1
18.06.2024 Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама 1
18.03.2024 Стартап Scramble привлек 500 тыс. евро на стадии seed 1
22.06.2023 ИИ-стартап, создающий кино из предложенного текста, достиг капитализации в $1 млрд 1
07.06.2023 Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей 1
10.04.2023 Алексей Невский: Работа с крупнейшими компаниями США, Европы и Беларуси глазами айтишника 1
17.11.2022 Представители «Сколково» подписали соглашения о сотрудничестве с индийскими партнерами 1
26.05.2022 Беспилотники «последней мили», город будущего уже сегодня и поиск инвестора за пять минут: юбилейная конференции Startup Village 2022 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 2
10.11.2021 Международный уровень: Агентство инноваций Москвы выведет российские и иностранные стартапы на новые рынки 1
11.10.2021 Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
22.09.2021 Оценка PandaDoc составила $1 млрд 1
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок 1
24.03.2021 Ntechlab признана «единорогом» в области компьютерного зрения 1
08.02.2021 Стартап с российскими корнями Postoplan привлек деньги эстонского «единорога» 1
20.01.2021 2 главных тренда в развитии искусственного интеллекта 1
19.01.2021 Сооснователь Otus.ru Дмитрий Волошин стал венчурным партнером Fort Ross Ventures 1
10.12.2020 Борис Добродеев: к 2023 году Mail.ru Group планирует обучить 10 млн человек 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов 1
03.08.2020 Капитализация Infobip превысила $1 миллиард 1
01.06.2020 Москва поднялась на девятое место в мире по уровню развития инноваций 1
28.02.2020 Mail.ru заплатила 1,6 миллиарда за образовательный стартап 1
18.11.2019 Вертикальный SaaS стал перспективной нишей 1
23.09.2019 Инвестиции TMT Investments в Legionfarm обеспечат 1 млн рабочих мест 1
09.04.2019 Мартех-стартап с российскими корнями привлек $8 миллионов от 60 инвесторов 1
07.03.2019 Новый ИИ засекретили за слишком высокую эффективность 1
07.08.2017 Рынок стартапов в стагнации: Из-за Трампа никто не покупает дорогие компании 2
16.03.2017 Иностранные инвесторы дружно бегут из Qiwi 1
08.02.2017 S&P Capital вложился в digital-платформу найма персонала Skillaz 1
18.01.2017 Hewlett Packard купила миллиардный стартап всего за $650 млн 1
07.12.2015 18 мимических мышц лица обеспечили популяризацию ВКС 1
18.02.2015 Наших предков навещала странствующая звезда 1
11.01.2011 Обнаружена экзопланета размером с Землю 1
06.02.2009 "Красный квадрат": морфологическая загадка Вселенной 1
27.01.2009 "Герои Мальгримии 2: Победить дракона" в печати 1
21.01.2009 "Герои Мальгримии 2: Победить дракона" в феврале 1

Публикаций - 53, упоминаний - 55

Единорог и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7411 5
Галактика - Корпорация 1469 5
Microsoft Corporation 24666 4
VK - Mail.ru Group 3458 4
Google LLC 11822 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 4
Samsung Electronics 10284 3
Apple Inc 12141 3
IBM - International Business Machines Corp 9447 3
8262 3
SAP SE 5282 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
Cisco Systems 5122 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
Oracle Corporation 6705 2
Крок - Croc 1777 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
Salesforce.com 427 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 2
Improvado 2 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 2
МегаФон 8928 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1425 2
Ростелеком 9741 2
Fortnite 77 2
Орбита 292 2
Nutanix 99 1
Dell EMC 5036 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Veeam Software 319 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
NtechLab - НтехЛаб 122 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Infor - infor business AG 240 1
МойСклад - Логнекс 109 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Verizon Fleetmatics 3 1
Газпром ПАО 1345 3
TMT Investments 113 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 3
NanduQ - Qiwi 996 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 97 1
SoftBank Group 260 1
Capital Group 73 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
Bowery Capital 1 1
Janus Capital 14 1
Uber China 7 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 677 1
One Equity Partners 3 1
Altos Ventures 3 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 18 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Связной ГК 1372 1
Superjob - Суперджоб 527 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
BMW Group 448 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 585 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
Инвитро - Invitro 70 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
Гардиум - Патентно-адвокатское бюро 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 3
Судебная власть - Judicial power 2318 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1011 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 456 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2519 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1222 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1164 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2999 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 88 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
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WIT - Women in Tech 4 1
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Инвестиции венчурные - Venture investments 2132 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 7
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8655 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8745 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 4
Английский язык 6657 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1962 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 4
Энергетика - Energy - Energetically 5109 4
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 4
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4675 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4850 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6281 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5803 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 507 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 458 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1356 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1792 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5922 4
Crunchbase 74 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Forbes - Форбс 827 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1217 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
Phys.org 972 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
The Verge - Издание 559 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 48 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 48 1
Известия ИД 630 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
Gartner - Гартнер 3561 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Forbes Cloud 100 6 1
StartupBlink 5 1
Redshift Research 7 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
S&P 500 558 1
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 99 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 375 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 140 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 122 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
РАН - Российская академия наук 1882 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 203 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 7 1
University of Chicago - Чикагский университет 98 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 7 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
Старт Хаб 21 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Web Summit 4 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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