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Сооснователь Otus.ru Дмитрий Волошин стал венчурным партнером Fort Ross Ventures

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Управляющая компания Fort Ross Ventures объявила о присоединении к команде в качестве венчурного партнера фонда ранних стадий Дмитрия Волошина, сооснователя Otus.ru и CEO компании EdutechLab.

Дмитрий сосредоточится на поиске и развитии новых инвестиций в EdTech стартапы и управлении портфелем третьего по счету фонда под управлением Fort Ross Ventures, направленного на инвестиции в стартапы на ранних стадиях: Раунд А и посевная стадия.

Виктор Орловский, основатель и управляющий партнер Fort Ross Ventures, отметил: «Мы продолжаем усиливать команду Fort Ross Ventures и рады возможности сотрудничать с Дмитрием. Его опыт будет очень полезен в поиске высококачественных инвестиционных возможностей и сопровождении перспективных компании в области EdTech на ранних стадиях. Рынок EdTech растет ударными темпами и на сегодняшний день, это направление можно назвать одним из самых перспективных. Мы уверены в том, что в совместная работа с Дмитрием позволит открыть новые проекты в этом направлении».

Дмитрий Волошин, венчурный партнер Fort Ross Ventures: сказал: «Я рад присоединиться к команде Fort Ross Ventures и возможности использовать свой собственный опыт, чтобы помочь понять сложности и проблемы, с которыми сталкиваются EdTech стартапы и вместе найти новых единорогов в это перспективном направлении».

Дмитрий имеет более чем 15-летний инвестиционный и операционный опыт в сфере EdTech, HRTech, TalentTech. Многие годы в качестве серийного предпринимателя Дмитрий занимался развитием собственных бизнесов и менторингом компаний с выручкой до 1 млрд рублей. Принимал непосредственное участие в оценке и due diligence более чем 50 стартапов, выступал ментором 14 стартапов.

Дмитрий имеет степень кандидата педагогических наук, доцент, член общественно-делового совета по национальному проекту «Образование», автор более чем 100 публикаций, монографии «Концепция непрерывного обучения», романа «Образованец в большом городе».

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