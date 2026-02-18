Разделы

Белькович Владимир


СОБЫТИЯ


18.02.2026 Российский производитель бионических протезов привлек 200 млн рублей в рамках pre-IPO 1
18.03.2024 Стартап Scramble привлек 500 тыс. евро на стадии seed 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Белькович Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

WikiMart - Викимарт 53 1
Prosto VC - venture club - венчурный клуб 2 1
eBay Inc 1632 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2835 1
van Swaaij Michael - ван Свааидж Майкл 9 1
Курмакаев Камиль 3 1
Васильев Александр 67 1
Белов Александр 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 1
Европа 24688 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7305 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 60 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
