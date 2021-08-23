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Белов Александр


23.08.2021 Концерн «Автоматика» и ТК «Связь» подписали соглашение о партнерстве 1
25.08.2020 Концерн «Автоматика» и «Папилон» займутся развитием биометрических технологий 1
04.12.2019 «Автоматика» и TTC Marconi заключили соглашение о сотрудничестве 1
04.12.2019 «Автоматика» и «Технологии автоматизации и программирования» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.12.2019 «Автоматика» создаст системы интеллектуального учета электроэнергии и диагностики оборудования для «Мечела» 1
15.10.2019 За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму 1
08.07.2019 Новикомбанк профинансирует гражданские проекты «Автоматики» 1
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 1
29.06.2017 Приживется ли в России «зеленый» ЦОД? 2
12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону 1
16.12.2016 ТТК в 10 раз увеличил скорость интернета для «Московского Индустриального Банка» в Воронеже 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
11.10.2016 «Транстелеком» обеспечил связью офис МИНБ в Воронежской области 1
06.10.2016 ТТК расширил канал связи для Воронежской кондитерской фабрики 1
22.09.2016 ТТК организовал каналы связи для концерна «Созвездие» в Воронеже 1
07.09.2016 ТТК организовал VPN-сеть для дорожной клинической больницы в Воронежской области 1
30.08.2016 ТТК предоставил цифровой канал связи «Центру сертификации «ДКС-Воронеж» 1
25.08.2016 ТТК в новом учебном году будет предоставлять услуги связи шести учебным заведениям Россоши 1
16.08.2016 ТТК запустил кабельное телевидение в Россоши Воронежской области 1
15.07.2016 ТТК продлил контракты с двумя театрами Центрально-Черноземного региона 1
06.07.2016 ТТК зафиксировал увеличение интереса к скоростным интернет-тарифам в Центрально-Черноземном регионе 1
30.06.2016 ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням 1
27.06.2016 ТТК заключил более 20 государственных контрактов в Центрально-Черноземном регионе 1
10.06.2016 ITSF: Есть повод для оптимизма в развитии ИТ и информационной безопасности 2
07.04.2016 Ключевые тренды: инфраструктура прирастает облаками 1
18.01.2016 Абоненты ТТК в Центрально-Черноземном регионе в новогодние праздники скачали 553 ТБ информации 1
11.01.2016 ТТК увеличил скорость интернет-доступа концерну «Созвездие» в Воронеже до 400 Мбит/с 1
11.01.2016 ТТК обеспечил доступом в интернет завод «Промизделия» в Тамбове 1
11.12.2015 ТТК предоставил номер 8-800 медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке 1
10.12.2015 ТТК обеспечил интернетом административно-хозяйственный центр Юго-Восточной железной дороги 1
07.12.2015 ТТК продлил контракт на услуги связи с волейбольным клубом «Белогорье» 1
26.11.2015 ТТК подключил телефонию Тамбовскому государственному драматическому театру 1
11.11.2015 «ТТК-Юго-Восток» увеличил доход на 16% по итогам 9 месяцев 2015 г. 1
06.11.2015 ТТК увеличил скорость интернет-доступа Центру сертификации «ДКС-Воронеж» 1
03.11.2015 ТТК организовал корпоративную сеть компании «Келлог Рус» в Воронеже 1
29.10.2015 Семь тысяч жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК 1
27.10.2015 ТТК обеспечил интернетом компанию «Юкон логистик» в Центрально-Черноземном регионе 1
26.10.2015 ТТК предоставил интернет компании «Союзконсервмолоко» 1
16.10.2015 ТТК подключил к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять СМБ-компаний в Центрально-Черноземном регионе 1
07.10.2015 ТТК подключил к интернету подразделение Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ в Тамбове 1

Публикаций - 69, упоминаний - 82

Белов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 53
Ростех - Концерн Автоматика 397 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ланит Интеграция 101 4
Компьюлинк ГК - Compulink 211 4
Астерос - Asteros 531 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Крок 1221 2
Ланит ГК 1159 2
Инфосистемы Джет 675 2
АйТи 752 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 2
Папилон - Papillon 7 1
Совзонд - Sovzond 66 1
ICL ГК 69 1
Сервионика - Servionica 164 1
Violin Systems - Violin Memory 22 1
Амтел-Сервис 34 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Custis 73 1
Artezio - Артезио 36 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
SAP SE 3216 1
Google LLC 7161 1
Softline - Софтлайн 1474 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 1
Yandex - Яндекс 4101 1
NetApp 486 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Pure Storage 43 1
Dell EMC 2413 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Facebook 3767 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Ростех Новикомбанк 27 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Президент Российской Федерации 1441 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
Правительство Вологодской области 18 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения 7 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
Безопасный город 347 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
NetApp SolidFire 18 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 17 1
Java - Язык программирования 1178 1
HPE Nimble Storage dHCI - Интеллектуальное самоуправляемое флеш хранилище в ЦОД и облаке 25 1
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 1
Папилон АДИС - автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система 1 1
Цифровой электромонтер 3 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
ТТК IP-MPLS-сеть 1 1
Кабанов Владимир 174 5
Бобровников Борис 86 2
Томлянович Степан 6 2
Бяков Юрий 34 1
Мякишева Марина 84 1
Кузьмин Сергей 29 1
Батов Иван 7 1
Адылин Павел 16 1
Дубоносов Игорь 2 1
Пушкин Александр 11 1
Щербаков Борис 20 1
Коновалов Борис 9 1
Граф Денис 1 1
Ковков Джордж 1 1
Мартыненко Роман 1 1
Соколюк Валерий 26 1
Квашук Сергей 13 1
Никитин Валерий 15 1
Горянский Павел 15 1
Исаев Дмитрий 11 1
Поздняков Евгений 8 1
Кругляков Станислав 3 1
Хижняков Борис 1 1
Гоз Алексей 1 1
Переведенцев Александр 6 1
Михин Александр 1 1
Самойленко Максим 65 1
Маршанкулов Мурат 16 1
Аронсон Михаил 4 1
Дягилев Василий 83 1
Чехонин Антон 60 1
Кузнецов Сергей 82 1
Овчаренко Юрий 25 1
Мегрелишвили Георгий 16 1
Ракова Марина 11 1
Минниханов Рустам 89 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Корнеев Сергей 75 1
Растопшин Павел 26 1
Гузаиров Айдар 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 24
Россия - Воронеж 693 19
Россия - Воронежская область 398 14
Россия - Тамбов 208 9
Россия - Россошь 34 8
Россия - Липецк 259 6
Россия - Липецкая область 292 6
Россия - Белгородская область 369 4
Россия - Тамбовская область 323 4
Россия - Старый Оскол 54 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Израиль 722 2
Россия - Белгород 245 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - Тульская область 753 2
Восточная Азия 27 1
Россия - Псков 137 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Кострома 138 1
Россия - Мурманск 258 1
Россия - Курская область 340 1
Россия - Калуга 297 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Ивановская область - Шуя 29 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Казахстан - Республика 2641 1
Европа 3774 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Россия - Вологодская область 317 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - Иннополис 292 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
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Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Пятница - Телеканал 20 1
IDC - International Data Corporation 2724 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
IT&Security Forum 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765469, в очереди разбора - 669155.
Создано именных указателей - 46354.
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