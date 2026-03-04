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Индексная книга (каталог) CNews*
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Белов Александр

СОБЫТИЯ


04.03.2026 Автоматизация от «Первого Бита» на 15% повысила эффективность управления учебным процессом вуза и колледжа 1
28.01.2026 «1С» и «ТопФактор» объявили о создании совместного предприятия в сфере HR-автоматизации 1
18.03.2024 Стартап Scramble привлек 500 тыс. евро на стадии seed 1
15.07.2022 Рост цен на colocation будет более плавный, чем на облачные услуги 1
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 1
23.08.2021 Концерн «Автоматика» и ТК «Связь» подписали соглашение о партнерстве 1
25.08.2020 Концерн «Автоматика» и «Папилон» займутся развитием биометрических технологий 1
04.12.2019 «Автоматика» и TTC Marconi заключили соглашение о сотрудничестве 1
04.12.2019 «Автоматика» и «Технологии автоматизации и программирования» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.12.2019 «Автоматика» создаст системы интеллектуального учета электроэнергии и диагностики оборудования для «Мечела» 1
15.10.2019 За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму 1
08.07.2019 Новикомбанк профинансирует гражданские проекты «Автоматики» 1
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 1
29.06.2017 Приживется ли в России «зеленый» ЦОД? 1
12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону 1
16.12.2016 ТТК в 10 раз увеличил скорость интернета для «Московского Индустриального Банка» в Воронеже 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
11.10.2016 «Транстелеком» обеспечил связью офис МИНБ в Воронежской области 1
06.10.2016 ТТК расширил канал связи для Воронежской кондитерской фабрики 1
22.09.2016 ТТК организовал каналы связи для концерна «Созвездие» в Воронеже 1
07.09.2016 ТТК организовал VPN-сеть для дорожной клинической больницы в Воронежской области 1
30.08.2016 ТТК предоставил цифровой канал связи «Центру сертификации «ДКС-Воронеж» 1
25.08.2016 ТТК в новом учебном году будет предоставлять услуги связи шести учебным заведениям Россоши 1
16.08.2016 ТТК запустил кабельное телевидение в Россоши Воронежской области 1
15.07.2016 ТТК продлил контракты с двумя театрами Центрально-Черноземного региона 1
06.07.2016 ТТК зафиксировал увеличение интереса к скоростным интернет-тарифам в Центрально-Черноземном регионе 1
30.06.2016 ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням 1
27.06.2016 ТТК заключил более 20 государственных контрактов в Центрально-Черноземном регионе 1
10.06.2016 ITSF: Есть повод для оптимизма в развитии ИТ и информационной безопасности 2
07.04.2016 Ключевые тренды: инфраструктура прирастает облаками 1
18.01.2016 Абоненты ТТК в Центрально-Черноземном регионе в новогодние праздники скачали 553 ТБ информации 1
11.01.2016 ТТК увеличил скорость интернет-доступа концерну «Созвездие» в Воронеже до 400 Мбит/с 1
11.01.2016 ТТК обеспечил доступом в интернет завод «Промизделия» в Тамбове 1
11.12.2015 ТТК предоставил номер 8-800 медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке 1
10.12.2015 ТТК обеспечил интернетом административно-хозяйственный центр Юго-Восточной железной дороги 1
07.12.2015 ТТК продлил контракт на услуги связи с волейбольным клубом «Белогорье» 1
26.11.2015 ТТК подключил телефонию Тамбовскому государственному драматическому театру 1
11.11.2015 «ТТК-Юго-Восток» увеличил доход на 16% по итогам 9 месяцев 2015 г. 1
06.11.2015 ТТК увеличил скорость интернет-доступа Центру сертификации «ДКС-Воронеж» 1
03.11.2015 ТТК организовал корпоративную сеть компании «Келлог Рус» в Воронеже 1

Публикаций - 76, упоминаний - 77

Белов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 53
9594 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Компьюлинк ГК - Compulink 456 4
Ланит Интеграция 219 4
ДКС-Воронеж Центр сертификации 3 3
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
Google LLC 12690 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
Инфостарт - Infostart 11 2
Apple Inc 13156 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Крок - Croc 1964 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
ФОРС - Центр разработки 703 2
АйТи 1519 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
Arduino Software 75 1
Папилон - Papillon 11 1
Амтел-Сервис 37 1
Violin Systems - Violin Memory 33 1
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 34 1
Совзонд - Sovzond 123 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 19 1
Парадигма 169 1
Логасофт - Logasoft 1 1
1С:Северо-Запад - МС-Сервис 4 1
Связь ТК 1 1
Партнер Софт 1 1
Datacheap - Датачип 3 1
ТопФактор 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
WikiMart - Викимарт 53 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 14 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
РЖД ЮВЖД - Юго-Восточная железная дорога 7 1
Воронежская кондитерская фабрика 1 1
Мечел Энерго 1 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
ЦНО-Химмаш - Грибановский машиностроительный завод, ГМЗ 1 1
СоюзКонсервМолоко - СКМ 1 1
Тамбовтеатр ТОГАУК - Тамбовский драматический театр 1 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Prosto VC - venture club - венчурный клуб 2 1
Завод строительных конструкций - Промизделия 1 1
Проконсалтинг 1 1
eBay Inc 1640 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Этажи 0 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 2
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 109 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 34 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Папилон АДИС - автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система 3 1
1С:Отчетность 19 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 1
Цифровой электромонтер 4 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
1С:Колледж 5 1
1С:Университет 11 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения - ФГИС СДМЗ - Систему дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назнач 12 1
ТопФактор HCM 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
NetApp SolidFire 23 1
Apple - App Store 3109 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
Myspace - социальная сеть 640 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
Кабанов Владимир 178 5
Чернов Александр 18 3
Ковков Джордж 3 3
Кораблин Роман 3 3
Томлянович Степан 6 2
Баркетов Павел 6 2
Воробьев Всеволод 21 2
Савельев Дмитрий 10 2
Филиппов Олег 14 2
Юхтимовский Дмитрий 2 2
Чистов Павел 3 2
Павленко Ирина 2 2
Митичкин Станислав 2 2
Куликов Петр 2 2
Аюханов Артур 2 2
Гилев Евгений 3 2
Лустин Алексей 2 2
Бочков Алексей 3 2
Казьмин Василий 2 2
Шилкин Николай 2 2
Чавалах Александр 2 2
Кудяков Герман 2 2
Кунташов Александр 2 2
Орефков Александр 2 2
Насипов Фарит 3 2
Беккиев Азрет 4 2
Бобровников Борис 104 2
Васильев Александр 72 1
Ананьин Алексей 90 1
Степанов Алексей 12 1
Фомичев Андрей 74 1
Солодилов Андрей 10 1
Моторко Андрей 73 1
Ансимов Константин 37 1
Иванов Максим 17 1
Головачев Михаил 20 1
Луковников Михаил 20 1
Андропов Владимир 1 1
Листов Владимир 3 1
Новиков Владимир 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 26
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 24
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 16
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 54 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 6
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 38 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 85 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 3
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
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Израиль 2856 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЦФО - Курская область 751 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 2
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 38 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 111 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 133 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 24 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 82 1
Казахстан - Костанайская область - Костанай 36 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 85 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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РКММП ГБПОУ ВО - Россошанский колледж мясной и молочной промышленности 2 2
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ВГУВТ - Волжский государственный университет водного транспорта - Институт кораблестроения и инфраструктуры водного транспорта 4 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
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СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
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