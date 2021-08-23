Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Белов Александр
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Публикаций - 69, упоминаний - 82
Белов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 5
|Бобровников Борис 86 2
|Томлянович Степан 6 2
|Бяков Юрий 34 1
|Мякишева Марина 84 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Батов Иван 7 1
|Адылин Павел 16 1
|Дубоносов Игорь 2 1
|Пушкин Александр 11 1
|Щербаков Борис 20 1
|Коновалов Борис 9 1
|Граф Денис 1 1
|Ковков Джордж 1 1
|Мартыненко Роман 1 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Квашук Сергей 13 1
|Никитин Валерий 15 1
|Горянский Павел 15 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Поздняков Евгений 8 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Хижняков Борис 1 1
|Гоз Алексей 1 1
|Переведенцев Александр 6 1
|Михин Александр 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Маршанкулов Мурат 16 1
|Аронсон Михаил 4 1
|Дягилев Василий 83 1
|Чехонин Антон 60 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Овчаренко Юрий 25 1
|Мегрелишвили Георгий 16 1
|Ракова Марина 11 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Растопшин Павел 26 1
|Гузаиров Айдар 21 1
|IDC - International Data Corporation 2724 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765469, в очереди разбора - 669155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765469, в очереди разбора - 669155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru