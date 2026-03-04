Индексная книга (каталог) CNews*
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Белов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 76, упоминаний - 77
Белов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Greenpeace - Гринпис 130 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Кабанов Владимир 178 5
|Чернов Александр 18 3
|Ковков Джордж 3 3
|Кораблин Роман 3 3
|Томлянович Степан 6 2
|Баркетов Павел 6 2
|Воробьев Всеволод 21 2
|Савельев Дмитрий 10 2
|Филиппов Олег 14 2
|Юхтимовский Дмитрий 2 2
|Чистов Павел 3 2
|Павленко Ирина 2 2
|Митичкин Станислав 2 2
|Куликов Петр 2 2
|Аюханов Артур 2 2
|Гилев Евгений 3 2
|Лустин Алексей 2 2
|Бочков Алексей 3 2
|Казьмин Василий 2 2
|Шилкин Николай 2 2
|Чавалах Александр 2 2
|Кудяков Герман 2 2
|Кунташов Александр 2 2
|Орефков Александр 2 2
|Насипов Фарит 3 2
|Беккиев Азрет 4 2
|Бобровников Борис 104 2
|Васильев Александр 72 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Степанов Алексей 12 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Солодилов Андрей 10 1
|Моторко Андрей 73 1
|Ансимов Константин 37 1
|Иванов Максим 17 1
|Головачев Михаил 20 1
|Луковников Михаил 20 1
|Андропов Владимир 1 1
|Листов Владимир 3 1
|Новиков Владимир 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.