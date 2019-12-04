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«Автоматика» и TTC Marconi заключили соглашение о сотрудничестве

Интеграция Внедрения Инфраструктура

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» подписал соглашение о сотрудничестве с чешской компанией TTC Marconi в лице представительства «TTC энергосервис». Соглашением предусмотрено стратегическое партнерство сторон в области цифровизации, в частности, по направлениям связи, сетевых технологий и телекоммуникаций.

Подписантами соглашения выступили заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения концерна «Автоматика» Александр Белов и генеральный директор «TTC энергосервис» Владимир Листов.

Соглашение определяет взаимодействие сторон в части внедрения и поставки совместно разработанной продукции, проведения НИОКР по совершенствованию продукции. Также планируется взаимодействие в направлении цифровых систем передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), внедрение систем диспетчерской связи и комплексных систем внутриобъектовой связи.

«Планируется создание совместных решений на основе автоматизированной системы мониторинга и диагностики (АСМД) концерна «Автоматика» и системы диспетчерской связи Konos "TTC энергосервиса". Перечень совместных проектов может быть расширен в дальнейшем. Мы надеемся, что наше сотрудничество станет важным этапом развития цифровизации электроэнергетики в Российской Федерации», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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