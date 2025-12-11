Разделы

СГЭУ Самарский государственный экономический университет

СГЭУ - Самарский государственный экономический университет

СОБЫТИЯ


11.12.2025 Ученые ТПУ разработали модель для анализа динамики технологического лидерства российских предприятий в условиях внешних шоков 1
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 1
21.09.2015 Топ-менеджер «Акадо» назначен вице-президентом по стратегическому развитию «АМТ-Груп» 1
10.08.2012 Алексей Семенов представлен на должность директора Северо-Западного филиала «МегаФона» 1
21.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 14-21 ноября 2011 г. 1
16.11.2011 «Акадо» объявила о новых назначениях 1
09.11.2007 DocsVision будет преподаваться на четырех факультетах СГЭУ 2
11.04.2007 СГЭУ и Intersoft Lab заключили партнёрский договор 1
28.02.2007 В Самарской области создают единую финансовую систему образования 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

СГЭУ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 3
8998 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 2
Contour Components - Контур Компонентс 29 1
Telefonica - O2 Ireland - Esat Digifone 8 1
МегаФон 9913 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 57 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
Связьинформ 88 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 1
Восход ФГБУ НИИ 685 1
Электросвязь 268 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9199 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
Lexmark Int 298 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
TrueConf - ТруКонф 428 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 1
Ростех - Автоматика Концерн 1745 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
Фонда поддержки и развития образования Самарской области 2 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4794 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4907 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1835 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1000 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11479 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 1
DBA - Digital Business Automation 51 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 545 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1140 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4904 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 2
1С:Свод отчетов 19 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 653 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 1
Брыкин Дмитрий 5 1
Когутенко Андрей 1 1
Выдра Андрей 1 1
Соболев Сергей 6 1
Соколова Алёна 1 1
Ахмадуллина Карина 1 1
Чумак Арина 1 1
Шуваева Марина 1 1
Самарина Екатерина 1 1
Наземцев Сергий 1 1
Щербаков Кирилл 1 1
Стариков Константин 1 1
Фоминых Анжелика 1 1
Новожилов Василий 1 1
Астафьев Владислав 1 1
Романов Владислав 1 1
Горбатюк Олег 1 1
Старостенко Илья 1 1
Волкова Дарья 1 1
Матросов Данил 1 1
Шумакова Анастасия 1 1
Постовалов Ярослав 1 1
Долматова Екатерина 1 1
Ставрати Олег 3 1
Мишнев Владислав 1 1
Дёмин Глеб 2 1
Сарбасов Багдат 1 1
Исмагулова Динара 1 1
Шорохова Юлия 1 1
Логачёва София 1 1
Чурина Маргарита 1 1
Шабанов Вадим 2 1
Сапожникова Анастасия 1 1
Лисейчиков Глеб 1 1
Андриянова Софья 1 1
Горшенин Александр 1 1
Джарасов Нуржан 1 1
Корчик Михаил 1 1
Муратов Михаил 1 1
Билошицкий Михаил 1 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 8
Россия - РФ - Российская федерация 157020 5
Россия - ПФО - Самарская область 1453 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 2
Беларусь - Белоруссия 6032 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 432 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1541 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 1
Казахстан - Республика 5798 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3183 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1420 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1312 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Таджикистан - Республика 913 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 345 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Россия - ПФО - Саратовская область 784 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 714 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8250 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8548 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 24 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Образование в России 2561 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1350 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
ММУ - Московский международный университет 12 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 3
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 12 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева 1 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 20 1
КарТУ - Карагандинский технический университет - КарГТУ - Карагандинский горный институт - КарПИ - Карагандинский политехнический институт 2 1
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова 1 1
КТК ГАПОУ КО - Калужский технический колледж - Калужский технологический колледж 2 1
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
Туран Университет 4 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 1
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет 6 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407152, в очереди разбора - 732783.
Создано именных указателей - 187307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

