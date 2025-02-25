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Туран Университет

Туран Университет


25.02.2025 На федеральной трассе «Енисей» в Туве появилась локация с быстрым 4G 1
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 1
01.09.2020 TrueConf и Newtech внедрили сервер видеосвязи в университете «Туран» 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Туран Университет и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 400 1
KazRENA - Ассоциация пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана 1 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
8272 1
Восход ФГБУ НИИ 646 1
МегаФон 8956 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12244 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6291 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2022 1
Google YouTube - Видеохостинг 2761 1
Microsoft Skype 2067 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Adobe Connect 23 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2288 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 45 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 8 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
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