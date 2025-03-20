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Россия СФО Республика Тыва Туран


20.03.2025 МТС установила новое телеком-оборудование в Туране 2
23.06.2023 От Чаа-Сур до Бай-Тал: в малые населенные пункты Тувы пришел 4G 1
01.09.2020 TrueConf и Newtech внедрили сервер видеосвязи в университете «Туран» 2
26.12.2018 Tele2 запустил 4G в Приисковом 1
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1
02.02.2018 Расследование: Как партнер Трампа из постсоветской банковской империи создал телеком-гиганта 1
20.01.2015 Мобильный интернет МТС в Тыве стал в два раза быстрее 1
07.04.2008 80% грузин могут остаться без интернета 1
27.04.2004 Турки соберут в России миллион телевизоров 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 2
Wanex 2 2
Электросвязь Аджарии 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
TrueConf - ТруКонф 403 1
KazRENA - Ассоциация пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана 1 1
Toshiba Corporation 2934 1
Vestel 38 1
Sharp Corporation 1041 1
LG Electronics 3625 1
Казахтелеком 337 1
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
JVC Kenwood 416 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
МегаФон 9052 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1490 1
Электросвязь Грузии 2 1
Silk Road Group - SRG 1 1
Geocell 27 1
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 8 1
Hitachi - Хитачи 1466 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 1
Caucasus Online - Caucasus Network - Georgia Online - SaNet - Telenet 10 1
Newtech Distribution 2 1
Россети Ленэнерго 1700 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
Black Sea Telecom 4 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 42 1
Александровский Банк 23 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Silk Road Bank 1 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1098 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1232 1
Судебная система Франции - Верховный суд Франции 7 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8383 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7901 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20848 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16134 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1010 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24397 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12286 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3520 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8173 1
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 869 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4700 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6407 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30070 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5296 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7130 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9419 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10642 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7196 1
Google YouTube - Видеохостинг 2777 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 307 1
Adobe Connect 23 1
Silk Road 16 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 17 1
Орловский Виктор 384 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Чернов Григорий 17 1
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Фетисов Глеб 21 1
Ракишев Кенес 43 1
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Санадирадзе Мамия 2 1
Рамишвили Григорий 1 1
Рамишвили Георгий 2 1
Темирбеков Адильхан 1 1
Аблязов Мухтар 3 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6982 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5159 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5939 1
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