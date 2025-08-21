Разделы

Хертек Экер


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 За полгода спамеры пытались дозвониться жителю Тувы почти 8 тыс. раз 1
10.06.2025 МТС подготовила сеть 4G в местах пляжного отдыха в Туве к летнему сезону 1
12.05.2025 С начала 2025 г. МТС заблокировала в Туве в три раза больше спам-звонков 1
17.04.2025 МТС улучшила качество мобильной связи в Кызыле 1
20.03.2025 МТС установила новое телеком-оборудование в Туране 1
20.02.2025 За год МТС заблокировала в Туве на 80% больше спам-звонков 1
23.01.2025 МТС повысила надёжность мобильной связи в труднодоступных райцентрах Тувы 1
29.11.2024 МТС запустила базовую станцию 4G на озере Чагытай в республике Тыва 1
02.10.2024 МТС в 10 раз расширила магистральный канал связи на западе Тувы 1
19.09.2024 За лето 2024 г. МТС в Туве заблокировала в два раза больше спам-звонков 1
26.08.2024 МТС на треть ускорила мобильный интернет в городах Тувы 1
15.07.2024 К сезону цветения кувшинок МТС усилила сеть 4G по дороге к озеру Азас в Туве 1
19.06.2024 МТС запустила сеть 4G на озере Чагытай в республике Тыва 1
11.06.2024 МТС разогнала мобильный интернет по дороге в тувинскую пустыню 1
07.06.2024 МТС ускорила мобильный интернет в отдаленных селах Тувы 1
27.04.2024 С начала 2023 года МТС в Туве заблокировала больше 1,2 млн минут спам-звонков 1
21.03.2024 МТС улучшила мобильную связь в густонаселенных микрорайонах Кызыла 1
29.01.2024 МТС улучшила мобильную связь в отдаленном поселке Эрзин в Туве 1
06.12.2023 МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом села в районе священного озера Сут-Холь в Туве 1
14.11.2023 Жители Тувы стали в полтора раза чаще звонить при помощи мобильного интернета 1
13.06.2023 МТС первой обеспечила мобильной связью тувинское Мертвое море 1
27.03.2023 На родине тувинской звезды фильма Акиры Куросавы заработала сеть 4G МТС 1
09.02.2023 МТС запустила первый партнёрский конвергентный тариф в Тыве 1
24.11.2022 МТС ускорила мобильный интернет в центре и спальных районах Кызыла 1
15.07.2014 Сеть 4G+ «МегаФона» начинает работу в Республике Тыва 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Хертек Экер и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13764 24
Тывасвязьинформ ФГУПСИ 9 2
МегаФон 9617 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
МТС - Экосистема МТС 54 1
Щука - дизайн-студия 24 2
Металлург КБ 24 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 20 1
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 4 1
Правительство Республики Тыва 13 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5683 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8984 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8509 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28628 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25260 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8662 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7164 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3870 6
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 309 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4203 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5662 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6038 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25192 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16799 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5721 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22424 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11102 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2600 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11948 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3883 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6617 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1077 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8448 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5753 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12078 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30504 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4802 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1198 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1033 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3331 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21587 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3028 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3747 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12803 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2510 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16717 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3901 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5675 6
МТС Big Data 301 3
МегаФон 4G+/LTE-сеть 51 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 230 1
МТС - Мой МТС 108 1
Идегел Монгуш 18 1
Мунзук Максим 1 1
Россия - СФО - Республика Тыва 345 25
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 81 14
Россия - РФ - Российская федерация 153303 6
Армения - Республика 2355 4
Беларусь - Белоруссия 5952 4
Россия - СФО - Республика Тыва - Сут-Хольский кожуун - Суг-Аксы - Алдан-Маадыр 7 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2621 2
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызыл-Тайга 2 2
Россия - СФО - Республика Тыва - Улуг-Хемский кожуун - Шагонар 8 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 1
Япония 13439 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18266 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7946 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1777 1
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1384 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 948 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1497 1
Россия - СФО - Кемеровская область 967 1
Монголия 362 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 970 1
Москва - Садовое кольцо 153 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1378 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 536 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Туран 9 1
Мёртвое море - Асфальтовое море - Содомское море 21 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Чадан 8 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6812 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8175 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2878 5
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 423 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6136 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1872 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10370 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7170 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19872 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 178 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5493 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6434 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 253 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9398 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 612 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 547 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5948 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6246 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2813 1
Аренда 2543 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1986 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2606 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1719 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3113 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1132 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1717 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4259 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1159 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10454 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 1
Геология - Ледник - Glacier 216 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3642 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 439 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1268 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 556 1
Туран Университет 4 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
