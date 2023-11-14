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Жители Тувы стали в полтора раза чаще звонить при помощи мобильного интернета

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте количества звонков через мобильный интернет в Республике Тыва. В III квартале 2023 г. объем голосового трафика в сети LTE увеличился почти в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В период с июля по сентябрь 2023 г. каждый второй звонок, совершаемый в республике, происходил посредством VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE). Рост голосового трафика в сети LTE, по сравнению с аналогичным периодом 2022 г составил 47%. Современная технология голосовой связи позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 2G или 3G. Кроме того, во время звонка в LTE можно одновременно пользоваться мобильным интернетом без потерь в скорости.

«Доступ абонентов к технологии VoLTE расширяется, в том числе, благодаря новому покрытию LTE. В этом году МТС развернула мобильную сеть четвертого поколения в частности, в пригороде Кызыла, в Тандинском районе в популярных местах отдыха – озерах Дус-Холь и Хадын, в малом селе Усть-Хадын. Все больше жителей республики используют преимущества звонков через LTE, когда дозвониться можно за секунды, собеседника отлично слышно, и при этом, как обычно, расходуются минуты, а не пакет мобильного интернета», – говорит директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

Технологию VoLTE поддерживает большинство современных смартфонов. В то же время в регионе в третьем квартале на 15,4% вросло количество смартфонов с одновременной поддержкой технологий VoLTE и VoWiFi (голос по WiFi). Включить бесплатную опцию передачи голосового трафика по сетям VoLTE и Wi-Fi можно в настройках, в мобильном приложении оператора или при помощи USSD-команды (для абонентов МТС – *111*6#).

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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