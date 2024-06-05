Разделы

Россия СФО Республика Тыва Кызылский кожуун Кызыл

Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл

СОБЫТИЯ


05.06.2024 «Ростелеком» модернизирует систему оповещения населения города Кызыла Республики Тыва

у оповещения населения в столице Республики Тыва. Работы будут выполнены до конца 2024 г. в рамках государственного контракта, подписанного между компанией и департаментом городского хозяйства города Кызыла по результатам открытых торгов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Специальные технические средства установят на девяти административных зданиях: больницах, поликлиниках
21.03.2024 МТС улучшила мобильную связь в густонаселенных микрорайонах Кызыла

стных домов могли пользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях даже в часы пик.
14.12.2023 В пригороде Кызыла мобильный интернет стал работать быстрее

Жителям пригорода Кызыла станет комфортнее звонить и пользоваться мобильным интернетом.
06.12.2023 МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом села в районе священного озера Сут-Холь в Туве

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске базовых станций 4G в селах Ак-Даш и Кызыл-Тайга Сут-Хольского района в Республике Тыва. Около 1000 местных жителей и туристы получили возможность полноценно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сооб
20.11.2023 «Аэропорт Кызыл» Республики Тыва перешел на оптику «Ростелекома»

пуска в его международном терминале. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».
13.11.2023 «Ростелеком» окутал оптикой Вавилинский затон в Кызыле Республики Тыва

я, а также мультисервисный доступ к цифровым услугам.
24.11.2022 МТС ускорила мобильный интернет в центре и спальных районах Кызыла

рытия 4G в столице Тывы. В результате скорость передачи данных в сети четвёртого поколения в центре Кызыла увеличилась в среднем на 30%. Также новое и модернизированное оборудование позволило у
29.01.2016 МТС открыла «Мобильные библиотеки» в Кызыле

Компания МТС совместно с Департаментом образования мэрии г. Кызыла сообщили о реализации социально-образовательного пр
24.08.2015 МТС ускорила мобильный интернет в Кызыле

варительные итоги реализации масштабной программы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Кызыле. Как сообщили CNews в МТС, с начала 2015 г. оператор почти в полтора раза увеличил кол
20.01.2015 Мобильный интернет МТС в Тыве стал в два раза быстрее

МТС произвела полную модернизацию 400 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по направлению г. Кызыл - г. Абакан, что позволило в два раза расширить его их пропускную способность для перед
21.08.2014 В почтовое обращение выходит марка «100 лет городу Кызылу»

22 августа в почтовое обращение выходит марка «100 лет городу Кызылу». Город Кызыл был заложен в 1914 г. и назван Белоцарск. Первоначально он представлял собой переселенч
14.08.2014 Изменения в графике выхода почтовой продукции в августе 2014 г.

22 августа в обращение выходит почтовая марка «100 лет г. Кызылу». Город Кызыл был заложен в 1914 г. и назван Белоцарском. Первоначально город представлял собой перес
03.06.2010 Паводок на Енисее: ситуация в Туве

ь милиции к действия в период чрезвычайной ситуации. Личный состав подразделений, базирующихся в г. Кызыл, был поднят по тревоге. На построении Председатель Правительства Тувы Шолбан Кара-оола

05.08.2008 Проведена аэросъемка для проектирования железной дороги "Курагино-Кызыл"

Компания «Геокосмос» закончила комплекс аэросъемочных работ для проектирования новой железной дороги «Курагино-Кызыл». Будущая магистраль соединит Красноярский край и республику Тува с железнодорожной сетью России и позволит получить доступ к месторождениям коксующегося угля, цинка, меди, железной руды,

Публикаций - 84, упоминаний - 116

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14328 24
МегаФон 9954 18
Ростелеком 10343 12
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 9
Тывасвязьинформ ФГУПСИ 9 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 3
Samsung Electronics 10643 3
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
Apple Inc 12653 2
Huawei 4231 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3127 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5742 2
Xiaomi 1983 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Diamond Communications 58 1
Красноярское ПЭУ технологической связи 1 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 126 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 825 1
РПВТИ ФГУП - Рязанское предприятие вычислительной техники и информатики 1 1
МТС - Иртея 81 1
АГГАРТА 1 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 19 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
LG Electronics 3679 1
ZTE Corporation 774 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 1
Sony 6636 1
HTC Corporation 1505 1
Huawei Technologies 404 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
Кызыл (аэропорт) - ИАТА: KYZ (КЫЫ) – ИКАО: UNKY (УНКЫ) 2 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Телефон.Ру 92 1
Оргтехсвязь - Ново-Петровский завод ФГУП 1 1
Геокосмос 38 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Металлург КБ 24 1
101Hotels.com 456 1
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 12 1
ЕПК - Енисейская промышленная компания 2 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
Технорад 1 1
Международный аэропорт Тамбова (Донское) - ИАТА: TBW (внутренний ТМБ) – ИКАО: UUOT (УУОТ) 1 1
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 23 1
Почта России ПАО 2253 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1039 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
Щука - дизайн-студия 24 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 226 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 5
Правительство Республики Тыва 13 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6295 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3465 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 157 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 712 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 40
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9377 38
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73467 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 19
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 15
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1275 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17138 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 11
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4061 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 6
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1099 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3306 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3965 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5863 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 265 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 73 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
OpenAI - ChatGPT 543 1
HPE - Juniper Networks - Juniper MX Series - серия маршрутизаторов 13 1
Сбер - BI.Zone vCISO 9 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 36 1
Росимущество - КТРВ - Искандер ОТРК - оперативно-тактический ракетный комплекс 16 1
Apple iPad mini 425 1
Apple iPhone 5 777 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 1
Yota SIM-карты 26 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple iPhone 6 4862 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 24 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 284 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
МТС Big Data 312 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 346 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Симаткина Светлана 55 15
Хертек Экер 26 14
Идегел Монгуш 19 9
Чернов Григорий 17 4
Усатов Алексей 33 3
Клейкин Валерий 11 3
Зиновьев Денис 10 2
Сагаан-оол Карим 2 2
Дитрих Анжелика 1 1
Алейников Петр 3 1
Громыко Роман 21 1
Столяров Михаил 8 1
Крупский Владимир 7 1
Пятницкий Митрофан 2 1
Молоков Андрей 2 1
Бычков Сергей 7 1
Соболев Сергей 6 1
Христианович Сергей 1 1
Челомей Владимир 2 1
Лаврентьев Михаил 5 1
Диркс Яков 14 1
Паценко Александр 1 1
Ховалыг Владислав 4 1
Баженова Наталья 7 1
Хардикова Елена 1 1
Синтишевский Евгений 5 1
Мунзук Максим 1 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Никифоров Николай 1136 1
Орловский Виктор 398 1
Малышев Сергей 99 1
Добрынин Владимир 35 1
Аветисян Армен 47 1
Иванов Сергей 398 1
Иванова Дагмара 44 1
Россия - СФО - Республика Тыва 362 65
Россия - РФ - Российская федерация 157390 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45848 17
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 16
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1547 16
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 13
Россия - СФО - Новосибирск 4670 11
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 185 11
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2682 9
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 8
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 8
Россия - СФО - Кемеровская область 993 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 552 7
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 263 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 383 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8148 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2917 5
Россия - СФО - Республика Тыва - Чадан 8 4
Россия - СФО - Республика Тыва - Хем-Белдыр - Белоцарск 4 4
Россия - СФО - Республика Тыва - Сут-Хольский кожуун - Суг-Аксы - Алдан-Маадыр 7 4
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 105 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 951 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1624 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 972 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 677 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3375 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 3
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
Английский язык 6881 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Аренда 2584 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 360 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11416 3
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
ТувГУ - Тувинский государственный университет 4 3
Государственный Русский музей 51 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 32 1
РАН СО ИСЗФ ФГБУН - Институт солнечно-земной физики - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
РАН СО ИКФИА ФГБУН - Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения РАН 1 1
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 76 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
