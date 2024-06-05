Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Республика Тыва Кызылский кожуун Кызыл
СОБЫТИЯ
|05.06.2024
|
«Ростелеком» модернизирует систему оповещения населения города Кызыла Республики Тыва
у оповещения населения в столице Республики Тыва. Работы будут выполнены до конца 2024 г. в рамках государственного контракта, подписанного между компанией и департаментом городского хозяйства города Кызыла по результатам открытых торгов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Специальные технические средства установят на девяти административных зданиях: больницах, поликлиниках
|21.03.2024
|
МТС улучшила мобильную связь в густонаселенных микрорайонах Кызыла
стных домов могли пользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях даже в часы пик. «МТС в Кызыле планомерно развивает мобильную сеть, и в первую очередь там – где это больше всего нео
|14.12.2023
|
В пригороде Кызыла мобильный интернет стал работать быстрее
Жителям пригорода Кызыла станет комфортнее звонить и пользоваться мобильным интернетом. Инженеры «Мегафона» пос
|06.12.2023
|
МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом села в районе священного озера Сут-Холь в Туве
Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске базовых станций 4G в селах Ак-Даш и Кызыл-Тайга Сут-Хольского района в Республике Тыва. Около 1000 местных жителей и туристы получили возможность полноценно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сооб
|20.11.2023
|
«Аэропорт Кызыл» Республики Тыва перешел на оптику «Ростелекома»
пуска в его международном терминале. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». «"Аэропорт Кызыл" получил статус международного в 2019 г.. Для этого, согласно требованиям, была удлинен
|13.11.2023
|
«Ростелеком» окутал оптикой Вавилинский затон в Кызыле Республики Тыва
я, а также мультисервисный доступ к цифровым услугам. «Пользовательская активность наших клиентов в Кызыле такая же, как и в других населенных пунктах. Людям повсеместно нужен доступ к Сети и ц
|24.11.2022
|
МТС ускорила мобильный интернет в центре и спальных районах Кызыла
рытия 4G в столице Тывы. В результате скорость передачи данных в сети четвёртого поколения в центре Кызыла увеличилась в среднем на 30%. Также новое и модернизированное оборудование позволило у
|29.01.2016
|
МТС открыла «Мобильные библиотеки» в Кызыле
Компания МТС совместно с Департаментом образования мэрии г. Кызыла сообщили о реализации социально-образовательного пр
|24.08.2015
|
МТС ускорила мобильный интернет в Кызыле
варительные итоги реализации масштабной программы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Кызыле. Как сообщили CNews в МТС, с начала 2015 г. оператор почти в полтора раза увеличил кол
|20.01.2015
|
Мобильный интернет МТС в Тыве стал в два раза быстрее
МТС произвела полную модернизацию 400 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по направлению г. Кызыл - г. Абакан, что позволило в два раза расширить его их пропускную способность для перед
|21.08.2014
|
В почтовое обращение выходит марка «100 лет городу Кызылу»
nclude {display:none;} 22 августа в почтовое обращение выходит марка «100 лет городу Кызылу». Город Кызыл был заложен в 1914 г. и назван Белоцарск. Первоначально он представлял собой переселенч
|14.08.2014
|
Изменения в графике выхода почтовой продукции в августе 2014 г.
eftInclude {display:none;} 22 августа в обращение выходит почтовая марка «100 лет г. Кызылу». Город Кызыл был заложен в 1914 г. и назван Белоцарском. Первоначально город представлял собой перес
|03.06.2010
|
Паводок на Енисее: ситуация в Туве
ь милиции к действия в период чрезвычайной ситуации. Личный состав подразделений, базирующихся в г. Кызыл, был поднят по тревоге. На построении Председатель Правительства Тувы Шолбан Кара-оола
|05.08.2008
|
Проведена аэросъемка для проектирования железной дороги "Курагино-Кызыл"
Компания «Геокосмос» закончила комплекс аэросъемочных работ для проектирования новой железной дороги «Курагино-Кызыл». Будущая магистраль соединит Красноярский край и республику Тува с железнодорожной сетью России и позволит получить доступ к месторождениям коксующегося угля, цинка, меди, железной руды,
